Lockout-Tagout in der Instandhaltung – Sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975

Wartungsarbeiten zählen zu den unfallträchtigsten Tätigkeiten in Unternehmen. Lockout-Tagout verhindert das unbeabsichtigte Wiedereinschalten von Maschinen und schützt Beschäftigte.

Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen erfordern eine zuverlässige Kontrolle gefährlicher Energien. Die DIN EN 17975 beschreibt hierfür ein systematisches Lockout-Tagout-Programm (LOTO), das Beschäftigte vor dem unbeabsichtigten Wiedereinschalten von Maschinen und dem Freisetzen gefährlicher Energien schützt.

Die DIN EN 17975 beschreibt ein systematisches Lockout-Tagout-Programm (LOTO) zur Kontrolle gefährlicher Energien während Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Energiequellen werden dabei nicht nur abgeschaltet, sondern zusätzlich mechanisch verriegelt und eindeutig gekennzeichnet. Erst wenn sämtliche Arbeiten abgeschlossen sind und alle Verriegelungen entfernt wurden, darf eine Maschine oder Anlage wieder in Betrieb genommen werden.

Zu den zu kontrollierenden Energiequellen zählen unter anderem elektrische Energie, Druckluft, Hydraulik, Gase, Dampf, Flüssigkeiten sowie mechanisch gespeicherte Energien. Je nach Anwendung kommen hierfür unterschiedliche Lockout-Tagout-Verriegelungen, Sicherheitsschlösser, Warnanhänger und weitere Sicherungseinrichtungen zum Einsatz.

MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und GOLD Expert Partner ein umfassendes Sortiment an Brady Lockout-Tagout-Lösungen für die sichere Energietrennung. Dazu gehören Verriegelungen für elektrische Schalter, Ventile, Stecker, mechanische Energiequellen sowie Sicherheitsschlösser, Gruppen-Lockout-Systeme, Lockout-Stationen und Shadowboards. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Lösungen für unterschiedliche Maschinen, Anlagen und Energiequellen.

Ein professionell aufgebautes Lockout-Tagout-Programm trägt dazu bei, Arbeitsabläufe zu standardisieren und die Sicherheit bei Wartungsarbeiten nachhaltig zu verbessern. Gleichzeitig unterstützt es Unternehmen bei der Umsetzung der Anforderungen der DIN EN 17975 und schafft klare Verantwortlichkeiten für alle beteiligten Personen.

MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen aus Maschinenbau, Chemie, Pharma, Energieversorgung, Lebensmittelindustrie sowie vielen weiteren Branchen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen. Neben hochwertigen Produkten profitieren Kunden von einer praxisorientierten Beratung sowie der Unterstützung bei der Einführung und Weiterentwicklung eines wirksamen Lockout-Tagout-Programms.

Weitere Informationen zum Thema Lockout-Tagout und zu den verschiedenen Brady Verriegelungssystemen unter: Lockout Tagout in der Instandhaltung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

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