  • Drucktasten- und Notaus-Verriegelungen für sichere Wartungsarbeiten nach DIN EN 17975

    Drucktasten und Notausschalter müssen bei Wartungsarbeiten zuverlässig gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert werden. Lockout-Tagout unterstützt die sichere Energiekontrolle nach DIN EN 17975.

    BildWartungs- und Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Anlagen erfordern die zuverlässige Kontrolle gefährlicher Energien. Drucktasten, Drehschalter und Notausschalter gehören zu den Bedienelementen, die während dieser Arbeiten nicht unbeabsichtigt betätigt werden dürfen. Die DIN EN 17975 beschreibt hierfür ein systematisches Lockout-Tagout-Programm (LOTO), das Mitarbeiter vor dem unbeabsichtigten Wiedereinschalten von Maschinen und Anlagen schützt.

    Spezielle Drucktasten- und Notaus-Verriegelungen verhindern zuverlässig den Zugriff auf Schalt- und Bedienelemente während Wartungs-, Reparatur- und Servicearbeiten. Die Verriegelungen werden direkt am jeweiligen Bedienelement angebracht und anschließend mit einem Sicherheitsschloss gesichert. Dadurch bleibt die Absicherung bis zum Abschluss aller Arbeiten erhalten und ein unbeabsichtigtes Betätigen wird wirksam verhindert.

    Für unterschiedliche Anwendungen stehen passende Lockout-Lösungen zur Verfügung. Dazu gehören Sicherheitsabdeckungen für Drucktasten und Notausschalter, transparente Abdeckungen für Druck- und Drehschalter, Sicherheitsabdeckungen nach IEC- und NEMA-Standard, Schalterabdeckungen für Hauptschalter sowie Verriegelungen für Hängetaster an Kränen und Hebezeugen. Die verschiedenen Ausführungen ermöglichen eine sichere Absicherung unterschiedlichster Schalt- und Bedienelemente.

    MAKRO IDENT bietet als zertifizierter Brady Distributor und Brady GOLD Expert Partner das komplette Sortiment an Brady Verriegelungen für Drucktasten, Notausschalter, Drehschalter, Hauptschalter und weitere Schalt- und Bedienelemente. Ergänzt wird das Sortiment durch Sicherheits-Vorhängeschlösser, Verriegelungsbügel (Hasps), Warnanhänger, Lockout-Stationen und weiteres Lockout-Tagout-Zubehör. Der geschulte Customer Service unterstützt Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Lösungen sowie bei der Einführung und Umsetzung eines Lockout-Tagout-Programms nach DIN EN 17975.

    Ein wirksames Lockout-Tagout-Programm berücksichtigt sämtliche Energiequellen und Bedienelemente einer Anlage. Die konsequente Absicherung von Drucktasten, Notausschaltern und Schaltern trägt dazu bei, Arbeitsunfälle zu vermeiden, Wartungsarbeiten sicher durchzuführen und die Anforderungen der DIN EN 17975 dauerhaft umzusetzen.

    Neben dem Schutz der Beschäftigten erleichtern Verriegelungen für Schalt- und Bedienelemente auch die Einhaltung betrieblicher Sicherheitsabläufe. Ist ein Drucktaster oder Notausschalter ordnungsgemäß verriegelt, erkennen alle Beteiligten sofort, dass sich die Maschine oder Anlage in einem Wartungszustand befindet. In Verbindung mit Warnanhängern lassen sich Verantwortlichkeiten eindeutig kennzeichnen und Arbeiten verschiedener Instandhaltungsteams sicher koordinieren.

    MAKRO IDENT unterstützt Industrieunternehmen mit professionellen Brady Lockout-Tagout-Lösungen für die sichere Kontrolle gefährlicher Energien. Unternehmen profitieren von hochwertigen Produkten, kompetenter Beratung und praxisgerechter Unterstützung bei der Auswahl und Einführung geeigneter Lockout-Tagout-Systeme.

    Weitere Informationen zu Brady Drucktasten- und Notaus-Verriegelungen sind erhältlich unter:
    Drucktasten- und Notaustasten-Verriegleungen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
    Frau Angelika Hentschel
    Bussardstrasse 24
    82008 Unterhaching
    Deutschland

    fon ..: 089-615658-28
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    Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit
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