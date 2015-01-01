  • „Auch Männer sind Menschen“ meint musikalisch Denny Schönemann

    Ab dem 28.11. auf allen digitalen Plattformen.

    BildAm 28. November erscheint die neue Single „Auch Männer sind Menschen“ von Denny Schönemann – ein Titel, der mit viel Gefühl, Humor und einer ordentlichen Portion Selbstironie das ewige Spiel zwischen Männern und Frauen auf den Punkt bringt.

    Denny nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch typische (und typisch ehrliche) Männermomente: große Träume, kleine Schwächen, Herz am rechten Fleck und das unzerstörbare Prinzip Hoffnung – manchmal sogar inklusive Lottoschein.

    Mit einem charmanten Augenzwinkern zeigt der Song, dass Männer eben nicht das sind, was Klischees ihnen nachsagen. Sie sind Menschen. Mit echten Gefühlen, echter Liebe und manchmal einem Hang zu Golf, Autos und leicht chaotischen Entscheidungen.

    Musikalisch bleibt der Track sofort hängen: modern, warm, direkt – und voll von der Energie, die Denny seit Jahren auszeichnet. Ein Song, der berührt, zum Schmunzeln bringt und gleichzeitig ehrlicher ist, als viele zugeben würden.

    „Auch Männer sind Menschen“ – ab dem 28.11. auf allen digitalen Plattformen.

    Label und Labelcode: Lieblingschlager, LC 84861
    Quelle: Lieblingsschlager

