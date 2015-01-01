„Auch Männer sind Menschen“ meint musikalisch Denny Schönemann

Ab dem 28.11. auf allen digitalen Plattformen.

Am 28. November erscheint die neue Single „Auch Männer sind Menschen“ von Denny Schönemann – ein Titel, der mit viel Gefühl, Humor und einer ordentlichen Portion Selbstironie das ewige Spiel zwischen Männern und Frauen auf den Punkt bringt.

Denny nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch typische (und typisch ehrliche) Männermomente: große Träume, kleine Schwächen, Herz am rechten Fleck und das unzerstörbare Prinzip Hoffnung – manchmal sogar inklusive Lottoschein.

Mit einem charmanten Augenzwinkern zeigt der Song, dass Männer eben nicht das sind, was Klischees ihnen nachsagen. Sie sind Menschen. Mit echten Gefühlen, echter Liebe und manchmal einem Hang zu Golf, Autos und leicht chaotischen Entscheidungen.

Musikalisch bleibt der Track sofort hängen: modern, warm, direkt – und voll von der Energie, die Denny seit Jahren auszeichnet. Ein Song, der berührt, zum Schmunzeln bringt und gleichzeitig ehrlicher ist, als viele zugeben würden.

„Auch Männer sind Menschen“ – ab dem 28.11. auf allen digitalen Plattformen.

Label und Labelcode: Lieblingschlager, LC 84861

Quelle: Lieblingsschlager

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Funk-Taster rocr erhält Internationalen Designpreis Baden-Württemberg Was macht den Diemer Schmuck Wert aus? Eine Analyse