Auf die Gesundheit: Charly Caramba – Der König der guten Laune hat wieder zugeschlagen

Der neue Hit zur Okotberfestzeit

Wer hat nicht schon einmal in einem Bierzelt die Glückseligkeit eines Schunkelwalzers gespürt. „Auf die Gesundheit“ der neue Kracher vom König der guten Laune wird auf den Volksfesten und natürlich auch im Karneval die Massen zum schunkeln bringen.

Ob alt oder jung, jeder will bei diesem stimmungsvollen Lied einfach mitmachen.

Texter und Komponist ist übrigens kein Geringerer als Günther Behrle, der Erfinder des Millionensellers „Patrona Bavaria“.

Charly Caramba donnert mit seiner famosen Stimme diesen Hammersong kraftvoll auf die Bühnen des Landes und wer den Song im Radio hört will unweigerlich mitsingen : „Auf die Gesundheit und auf das Leben trink ich mit Dir…“

Die Melodie geht ins Ohr und dieser Titel wird sicher auf vielen Parties, an Silvester, am Muttertag, auf Vatertagswanderungen und Oktoberfesten geschmettert.

Auf die Gesundheit ist mehr als ein fröhliches Lied – es ist eine Lebenslinie, eine Aufforderung sich Zeit für das Leben selbst zu nehmen.

Ein Hit, der die Festzelte im Sturm erobern wird, weil alt und jung zusammen fröhlich feiern wollen und dazu gehören Schnaps, Bier und Charly Caramba!

Kontakt : email: charly-caramba@gmx.de

Instagram: charlycaramba

Label: LC 100737 Doriola

Text und Musik: Günther Behrle

Verlag: GONDOLIERE MUSIKVERLAG

Länge: 3:18 Minuten

EAN: 4042564244441

VÖ-Datum: 6. September 2024

Quelle: Büro Charly Caramba

