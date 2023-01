Auf Gold aus British Columbia setzen

Die Finanzzahlen deuten auf einen soliden Start für 2023 in Sachen Explorationstätigkeiten in British Columbia hin.

Im Bereich Minenexploration war 2022 kein so leichtes Jahr, denn hohe Inflation, hohe Zinssätze und ein eher schwieriger Zugang zu Finanzierungen sorgten für Gegenwind. Die Präsidentin und CEO der Association for Mineral Exploration B.C. sieht nun bessere Zeiten mit starken Zahlen voraus. Immerhin hat British Columbia im Jahr 2022 rund 660 Millionen US-Dollar für diesen Sektor ausgegeben. Dies war nahe am Höchststand zuvor, der nur acht Millionen US-Dollar höher lag.

Inoffizielle Finanzzahlen deuten auf einen soliden Start für 2023 für die Explorationsaktivitäten in British Columbia hin, sagt Kendra Johnston, Präsidentin und CEO der Association for Mineral Exploration B.C., vor der jährlichen Roundup-Veranstaltung der Organisation vom 23. bis 26. Januar in Vancouver. So gab es Anfang 2022 noch viele Finanzierungen, bevor ein Rückgang zu verzeichnen war. Explorationsprojekte litten dann unter der hohen Inflation. Auch hohe Energiepreise, politische Querelen und Umwälzungen etwa in den USA waren der Branche nicht besonders zuträglich. Jedoch hat der öffentliche Bereich die Notwendigkeit für eine grüne Zukunft und die Energiewende erkannt. Die Bedeutung von Explorationen in British Columbia ist ein Gesichtspunkt, der im Fokus steht. Mineralien und Metalle, insbesondere für die Energiewende sind nun mal wichtig. Bekannt ist British Columbia vor allem für seine Kupfer-Gold-Porphyr-Lagerstätten und es gehört zu den führenden Bergbaugerichtsbarkeiten weltweit. Zu den Goldunternehmen in British Columbia gehören Tudor Gold und Osisko Development.

Tudor Gold besitzt im Goldenen Dreieck in British Columbia das knapp 18.000 Hektar große und früher produzierende Treaty Creek-Projekt (Gold, Silber, Kupfer). Das aggressive Bohr- und Ressourcenerweiterungsprogramm hat bereits hervorragende Ergebnisse erzielt.

Osisko Development besitzt Projekte in Mexiko, Kanada und in den USA. Hauptprojekt ist das Cariboo-Projekt in British Columbia im historischen Bergbaugebiet Cariboo.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development.

