Aufgaben als Tax Compliance Officer

Welche fachlichen Skills erlernst du mit dem Zertifizierungslehrgang Aufgaben als Tax Compliance Officer?

Als Tax Compliance Officer (TCO) bist du für die Einhaltung der steuerlichen Vorschriften in deinem Unternehmen verantwortlich. In dieser Position hast du eine wichtige Aufgabe, denn Fehler in der Steuererklärung können teuer werden!

Die Aufgaben eines Tax Compliance Officers sind vielfältig und reichen von der Überwachung der Einhaltung steuerlicher Vorschriften bis hin zur Beratung von Unternehmen in steuerlichen Fragen.

Wer sich für eine Laufbahn als Compliance Officer interessiert, kann sich ab sofort für den neuen Lehrgang anmelden!

Der Beruf des Compliance Officers ist ein anspruchsvoller, aber lohnender Job. In diesem Blog-Artikel erfährst du alles über den Lehrgang zum Compliance Officer und was du dafür tun musst! Die Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer geben Dir einen Überblick zu den Schwerpunkten des Lehrgangs.

Programm – Diese Inhalte erlernst du im Zertifizierungslehrgang Compliance Officer (S+P)

Tag 1:

Praxisgerechte Umsetzung – Compliance richtig kommunizieren

Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt

Tag 2:

Aufgaben des Managements und des Compliance Officers im Datenschutzrecht

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter – Was bleibt gleich und was ändert sich?

Tag 3:

Aufgaben und Pflichten bei der Geldwäscheprävention

Betrugs-Bekämpfung in der Praxis

Tag 4:

Strafrecht für Compliance Officer

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Seminartag 1 – Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer

Praxisgerechte Umsetzung eines Compliance-Systems

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Anforderungen an ein Compliance-System – IdW Prüfungsstandard 980 und ISO 19600

Gesetzes-konforme Organisation und personelle Ausstattung der Compliance-Funktion nach § 93 AktG und § 43 GmbHG

Haftung in der Compliance-Funktion: BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von Beauftragten

Welche Anforderungen muss der Compliance Officer zwingend erfüllen?

Ausgestaltung der Garanten-Stellung: Mindestanforderungen an die Stellenbeschreibung des Compliance-Beauftragten

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box:

+ Komplett-Dokumentation für den modularen Aufbau eines Compliance-Systems (inkl. gesetzliche Vorgaben, Umfang: ca. 40 Seiten).

Non-Compliance – Wenn der Ernstfall eintritt

Geschenke, Einladungen und Co.: Was ist marktüblich?

Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?

Verstoß gegen Wettbewerbsrecht und geistiges Eigentum – Das müssen Sie als Compliance Officer beachten

Business Partner Check – Auf was kommt es an?

Interne Untersuchungen vs. externe Ermittlungen – Wenn der Ernstfall zur Krise wird

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar die folgenden S+P Produkte:

+ Muster-Stellenbeschreibung Compliance Officer

+ Bewertungstool zur Erstellung eines Legal Inventory

+ 92-Punkte-Check für ein prüfungssicheres Compliance-System

High Level-Kontrollen zur Steuerung von Compliance-Risiken

Wie können Compliance-relevante Risiken ermittelt und kontrolliert werden?

Kontrollplan Compliance – Die wichtigsten Überwachungs- und Kontrollhandlungen – Überprüfung der Compliance-Vorgaben

Schnittstellen-Problematik zwischen Datenschutz, Geldwäsche, Interne Revision und Compliance optimal steuern Tax-Compliance sicher umsetzen

IT-Compliance: Die neuen BAIT als Benchmark für die Praxis

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Lehrgang die folgenden S+P Produkte:

+ Checkliste: Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

+ Kontrollplan Compliance: Überwachungs- und Kontrollplan

Compliance richtig kommunizieren

Best-Practice zu Verhaltenskodex und Compliance-Richtlinien

Tone at the Top: Kommunikation im Unternehmen und Schulung der Mitarbeiter

Überwachung einer Zero Tolerance Policy

Welche Rolle spielt ein Whistleblowing-System im Rahmen der Compliance-Kommunikation?

Berichterstattung an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat

Seminartag 2 – Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer

Datenschutz-Compliance: Das musst Du wissen

Überblick zu EU-DSGVO und BDSG:

„Data Protection by Design“ und „Data Protection by Default“

Striktere Löschpflichten und Recht auf Vergessenwerden

Neue Compliance-Meldepflichten: Organisation der Datenflüsse und Prozesse mit der Datenschutzrichtlinie

Besonderheiten für Unternehmensgruppen/Konzerne

Meldepflichten bei Datenschutz-Vorfällen

Neue Zuständigkeiten der Datenschutz-Aufsichtsbehörden: Sanktionen und Bußgelder

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter: Aufgaben, Pflichten und Rechte

Benennung, Stellung und Aufgaben im Überblick

Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren und überwachen

Risikobeurteilung der mit den Verarbeitung verbundenen Risiken

Mehr Akzeptanz schaffen: Überzeugende Kommunikation der Prüfungsergebnisse

Erledigungsverfahren effizient einrichten: Maßnahmenverfolgung und Follow Up-Prozesse in der Praxis

Datenschutz-Managementsystem: Auf was kommt es an?

Erweiterte Dokumentations- und Sorgfaltspflichten sicher erfüllen

Risikobasierter Datenschutz:

Durchführung eines prüfungssicheren Risk Assessments

Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Anforderungen an die Datenübermittlung an Drittländer

Datenschutzrechtliche Folgen des „Brexit“

Seminartag 3 – Inhalte Zertifizierungslehrgang Compliance Officer

Neues Geldwäschegesetz: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention

55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention

Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die

Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)

Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)

Risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)

Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)

Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)

Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50

Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung

Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen

Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen

Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:

Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen

Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche

Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel

Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern

Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick

Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten

Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete

EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

Seminartag 4 – Inhalte Lehrgang Compliance Officer

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen

Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?

Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?

Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion

Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte

Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

Strafrecht für Compliance Officer

Zivilrecht – Strafrecht: Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale

Haftung des Vorstands und leitender Angestellter gegenüber ihrem Unternehmen

Echte Delikthaftung: Unterlassungsdelikte, Beauftragtenhaftung, Bußgeldkatalog § 56 GwG und Verbandsgeldbuße § 30 OWiG

Organisation und Delegation im Unternehmen: Strafrechtliche Verantwortung der Mitarbeiter

Durchsetzen von zivil- und strafrechtlichen Ansprüchen

Die Teilnehmer erhalten mit dem Lehrgang Compliance Officer:

+ S+P Handbuch „Prävention Geldwäsche und Betrug“

Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis

Umgang mit Beschuldigten, Verdächtigen, Zeugen und gegenüber Verteidigern

Rechte und Pflichten von Beschuldigten und Zeugen

Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden in der Praxis

Ordnungsgemäße Belehrung und Vernehmungsprotokoll – was ist zu beachten?

Einsatz der richtigen Taktik bei Vernehmungen

Sicherstellen von Beweismitteln: Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

Die Teilnehmer erhalten mit dem Lehrgang Compliance Officer:

+ S+P Leitfaden Verhalten bei Betrugsfällen

+ S+P Check: Rechte und Pflichten bei Ermittlungsverfahren

