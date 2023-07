Ausgesuchte Hotels im Schwarzwald in bester Lage mit exklusiver Ausstattung

Eines der beliebtesten Urlaubsziele ist der Schwarzwald sowie das Breisgau – beides im Süden Deutschlands. Mit diesen gemütlichen Hotels im Breisgau steht einem erholsamen Urlaub nichts im Wege.

Umkirch, 24.07.2023 – Bei diesen Hotels im Breisgau kann der Urlaub kommen – schnell.

Immer mehr Menschen entdecken die Vorzüge eines Urlaubs im eigenen Land. Viele herrliche Gegenden warten darauf, entdeckt zu werden. Zu den schönsten Landschaften Deutschlands gehören sicherlich der Schwarzwald und das angrenzende Breisgau. Von einem schönen Hotel im Schwarzwald oder im Breisgau aus lässt sich die Region mit dem Auto, dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln bestens erkunden.

Urlaub im Dreiländereck

Wer im Schwarzwald Urlaub macht, ist nur wenige Kilometer von den Grenzen zur Schweiz und zu Frankreich entfernt. Die Heuboden Hotels in der Nähe von Freiburg sind Ausgangspunkt für interessante Ausflüge. Mit dem Auto ist man in gut 50 Minuten im benachbarten Basel, wo sich ein Besuch der Altstadt und des Münsters lohnt. Vom Hotel im Schwarzwald erreicht man in einer Stunde Straßburg. Dort lockt die typisch elsässische Küche.

Wer lieber in Deutschland bleibt, sollte sich die Triberger Wasserfälle nicht entgehen lassen. Zu einem Urlaub im Schwarzwald gehört auch ein Besuch im Glottertal. Hier stehen noch die Kulissen der bekannten Fernsehserie Schwarzwaldklinik.

Gute Unterkunft für einen schönen Urlaub

Für einen Aufenthalt im Schwarzwald sind die beiden beliebten Heuboden Hotels sehr zu empfehlen. Das Heuboden Hotel Heu.Loft liegt zwischen Kaiserstuhl und Freiburg. Der Kaiserstuhl gehört zu den wärmsten Regionen Deutschlands, sodass Naturliebhaber hier Pflanzen und Tiere finden, die sonst nur in südlicheren Gegenden vorkommen. Das Hotel eignet sich für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Geschäftsleute schätzen die Tagungsräume, Familien die ruhige Lage und Singles und junge Paare die Heuboden-Dancing-Clubs. Langeweile kommt hier garantiert nicht auf.

Das Hotel Landhaus Blum gibt es seit 2012. Das 4-Sterne-Hotel im Schwarzwald verfügt über 51 Zimmer unterschiedlicher Größe, die alle mit Flachbildfernseher und W-LAN ausgestattet sind. Auch hier sind Tagungen möglich. Dieses Hotel bietet gediegenen Komfort und lädt seine Gäste zum Verweilen ein. Schon direkt beim Ankommen fühlt man sich in den Zimmern zu Hause. Dazu trägt sicherlich auch die familiäre Atmosphäre und Gastfreundschaft bei. Hier möchte man gerne verweilen.

Zu einem Urlaub im Schwarzwald gehören nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch kulinarische Genüsse. Das Restaurant Gasthaus Blum liegt in unmittelbarer Nähe der Heuboden Hotels und verwöhnt mit saisonalen Gerichten und typischen Weinen aus der Region.

Einen unvergesslichen Urlaub buchen

Die Heuboden Hotels sind für Familien mit Kindern ebenso geeignet wie für Tagungssgäste. Wer sich nach Ruhe sehnt, erholt sich in der Natur, besucht die bekannten Sehenswürdigkeiten oder kommt mit Einheimischen ins Gespräch. Die Heuboden-Dancing-Clubs sind seit 1978 eine feste Institution und bieten Spaß für alle Altersgruppen.

Wer schon immer einmal Urlaub im Schwarzwald machen wollte, sollte nicht lange zögern, denn viele Zimmer sind schnell ausgebucht. Am schnellsten geht die Buchung über das Internet. Es dauert nur wenige Minuten, und einem unvergesslichen Urlaub in einem schönen Hotel im Schwarzwald steht nichts mehr im Wege.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

Pressekontakt:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

