Außerirdische Abenteuer auf dem Bauernhof

Landwirtin Eva Prinz aus Bad Kreuzen in Oberösterreich mag es Fantastisch

Kurt hat den Hof seines bereits verstorbenen Vaters übernommen. Als ihn nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter auch noch die Freundin verlässt, ist er am Boden zerstört. Dies geht so weit, dass er sich sogar ein Ende seines Lebens vorstellen kann. Da taucht auf seiner Fensterbank ein kleiner grüner Mann namens Blem Blem auf. Der nimmt ihn, um seine Nerven zu beruhigen, mit in die Ära der Dinos. Was Kurt dort erlebt und wie er eine Attacke von Raubsauriern überlebt, übersteigt seine Vorstellungen in einem unendlichen Maß, und sein Kummer zu Hause wird zur Nebensache.

Bald schon erkennt Kurt aber auch im realen Leben, dass es ohne Hilfe nicht weitergeht auf seinem Hof. So ist er froh, dass mit Kathi eine engagierte landwirtschaftliche Hilfe auf den Bauernhof kommt, die ihm tatkräftig zur Hand geht und die sich für keine Tätigkeit zu schade ist. Doch schon bald wir Kurt erneut auf die Probe gestellt, denn sein Bruder Karl und dessen Frau verunglücken bei einem Verkehrsunfall schwer. Berta, Karls Frau, fällt sogar ins Koma und es sieht gar nicht gut aus. Und wie es der Zufall so will, wird Kathi von der Organisation, für die sie arbeitet, auch als Familienhelferin bei Karls Familie beschäftigt, denn es gilt, drei minderjährige Kinder während des Klinikaufenthalts der Eltern zu betreuen.

Was Kathi zum Glück des Bauern schließlich beitragen kann, welche unerklärlichen Wunder in der Klinik der Eltern geschehen und welche Rolle dabei der grüne Außerirdische spielt, ist in der Geschichte auf spannungsgeladene, aber auch herzergreifende, erstaunliche und amüsante Art erzählt.

Die Autorin Eva Prinz lebt als Landwirtin in Bad Kreuzen in Oberösterreich. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Als abendliche Freizeitbeschäftigung lässt die Landwirtin ihrer Fantasie gerne freien Lauf und bringt Geschichten zu Papier. Bereits erschienen ist ihr Kinderbuch „Gilbert, der kleine Zeitgeist“, das in Papierfresserchens MTM-Verlag erschienen ist.

Bibliografische Angaben:

Eva Prinz: Bauer Kurt und Blem Blem – Außerirdisches vom Bauernhof

Herzsprung-Verlag, ISBN: 978-3-98627-022-3

Das Buch kann über den Verlag, den Buchhandel und Amazon bezogen werden.

