Neue Abenteuer von Zaubermaus und Paul

Der Autor Ingo Schorler aus Berlin hat bereits eine kleine Fangemeinde um sich geschart

Im beruflichen Leben ist Ingo Schorler aus Berlin Schulhausmeister und arbeitet seit 1990 im öffentlichen Dienst. In seinem privaten Leben ist er Katzenliebhaber und Autor aus Leidenschaft. Vor circa 4 Jahren hat er angefangen, kleine Geschichten um die Katze Zaubermaus zu schreiben, die zufällig im Katzenhimmel gelandet war. Inzwischen ist der vierte Band der Reihe erschienen … und der fünfte bereits in Vorbereitung. Er wird 2022 das Licht der Bücherwelt erblicken. Doch der Reihe nach …

„Da ich selbst eine Katze habe – sie heißt Bijou – dachte ich mir, man könnte ja Geschichten über eine Katze schreiben. Also gab ich meiner Fantasiekatze den Namen Zaubermaus. Anfangs muss Zaubermaus viele Abenteuer im Katzenhimmel bestehen. An ihrer Seite ist Paul, mit ihm geht sie durch Dick und Dünn“, sagt Ingo Schorler zu seiner Motivation, mit dem Schreiben zu beginnen. Zunächst sammelte er auf Facebook eine kleine Fangemeinde um sich, die er dort regelmäßig mit Geschichten über Zaubermaus versorgte. Dann fand er in Papierfresserchens MTM-Verlag einen Partner, um seine Geschichten auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Zaubermaus im Katzenhimmel“, so der Titel des ersten Bandes, der 2019 erschien. 2020 folgte dann „Zaubermaus – Ein Katzenengel auf Erden“, und 2021 die Bände drei und vier „Zaubermaus – Ein Katzenengel zurück auf Erden“ und „Auf der Suche nach Zaubermaus“.

Es sind kleine, fantastische Abenteuer, die Ingo Schorler zu Papier bringt. Abenteuer um eine himmlische Katze und eine teuflische Maus, die Freundschaft schließen und so manche Hürde im Leben gemeinsam bewältigen. Hinter vielen Geschichten steht eine Botschaft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und für andere da zu sein. Und obwohl die Geschichten natürlich alle fiktiv und auf einer anderen Realitätsebene angesiedelt sind, zeigen sie doch oftmals allzu Menschliches – Neid, Habgier, und Missgunst kennen Zaubermaus und Paul, ihr Gefährte, ebenso wie wir es kennen. Beide beweisen aber auch immer wieder, dass das Gute immer über das Böse siegen kann.

Im Laufe der Jahre sind Hunderte Geschichten entstanden, sodass sich Schorlers Fangemeinde auf zahlreiche weitere Abenteuer freuen kann. So soll der fünfte Band 2022 den Titel „Mit Zaubermaus in 100 Tagen um die Welt“ tragen und im Spätsommer erscheinen. Das Buch kann ab sofort ab Verlag vorbestellt werden.

Bibliografische Angaben

Band 1: Zaubermaus im Katzenhimmel: 978-3-86196-755-2

Band 2: Zaubermaus – Ein Katzenengel auf Erden: 978-3-86196-840-5

Band 3: Zaubermaus – Ein Katzenengel zurück auf Erden: 978-3-86196-983-9

Band 4: Auf der Suche nach Zaubermaus: 978-3-96074-382-8

Band 5: Mit Zaubermaus in 100 Tagen um die Welt, 978-3-96074-481-8

Alle Bände sind auch als E-Books erhältlich.

Die Bücher sind über den Verlag, den Buchhandel und Amazon erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Papierfresserchens MTM-Verlag

Frau Martina Meier

Mühlstraße 10

88085 Langenargen

Deutschland

fon ..: 07543/9081356

fax ..: 07543/6024999

web ..: http://www.papierfresserchen.de

email : info@papierfresserchen.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Weiteres Bildmaterial zum Buch oder Informationen zur Autorin senden Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Pressekontakt:

CAT creativ Redaktions- und Literaturbüro

Frau Martina Meier

Tostner Burgweg 21c

6800 Feldkirch

fon ..: 0043 690 10299083

web ..: http://www.cat-creativ.at

email : cat@cat-creativ.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Triumph Gold bohrt 80,50 m mit 1,96 g/t Goldäquivalent in Zone WAu bei Projekt Freegold Mountain in Yukon