Authentic Man Coaching – wie eine Frau die Männerwelt verändert

Soul-Coach Katharina Hintermeier hilft mit ihrem Projekt „Authentic Man“ Männern, aus erstarrten gesellschaftlichen Klischees auszusteigen und zu ihrer Ursprungskraft zurückzufinden.

Ein Mann muss stark sein – ein unerschütterlicher, eherner Fels in der Brandung. Er darf keine Schwäche zeigen und schon gar keine Tränen. Stattdessen soll er stets Herr der aktuellen Lage sein und alles im Griff haben. Dieses klassische Männerbild ist trotz vieler positiver Gegenströmungen seit Jahrhunderten in der Gesellschaft verankert. Dass nicht jeder Mann diesem Idealbild entsprechen kann und möchte, leuchtet ein. Welche schmerzvollen Konsequenzen dies jedoch für den Mann haben kann, ist den meisten nicht bewusst.

Authentic Man Coach Kathy kennt die Leidenswege unzähliger Männer, die versuchen, dem traditionellen Männerbild so gut wie möglich zu entsprechen – und sich dabei selbst verlieren! Der unterschwellige gesellschaftliche Anpassungsdruck kann Gift sein für die ursprüngliche männliche Natur und auf der Seele tiefe Spuren hinterlassen. Authentic Man Expertin Kathy hilft Männern mit profunder Expertise und Erfahrung, aus dieser Abwärtsspirale herauszukommen.

Ihr vielfältiges Coaching-Angebot richtet sich an Männer aller Altersgruppen und Lebensumstände. Ob Selbst- oder Sinnkrise, Trennung, berufliche oder Beziehungsprobleme, Kathy unterstützt mit einem reichen Schatz an Know-How und Erfahrung. Mit Feingefühl und Empathie geht sie auf jeden Klienten individuell ein und kann so genau die Person sein, die dieser für seine Entwicklung an seiner Seite braucht. Ob verrückter Kumpel, verständnisvoller Zuhörer oder bestärkender Motivationstrainer. In der täglichen Arbeit greift sie auf eine breite Methodenpalette zurück: Von klassischen Tools wie Bild- und Gestalttherapie über gemeinsame Gespräche und therapeutische Erlebnisse in der Natur bis zur Hypnose.

Die weiche Seite kennen und lieben lernen

Mit Offenheit, Herzlichkeit und tiefem Verständnis unterstützt Kathy in ihren Coachings Männer, ihre weiche Seite wieder zum Vorschein zu bringen. Sanft führt sie ihre Klienten heran, ihren Schutzpanzer ab- und ihre verletzliche Seite offenzulegen. Bei Kathy können Männer sein, wie sie wirklich sind und offen über ihre Ängste, Sorgen und Probleme sprechen.

Pol und Gegenpol – Stärke und Wildheit

Ein Pol hat und braucht immer einen Gegenpol. So fördert Kathy bei ihren Klienten nicht nur das Entdecken der sensitiven Seite, sondern auch die innere Reise zu deren wilder Seite. Jeder Mann wurde mit einer männlichen Ursprungskraft geboren, die es im gemeinsamen Coaching-Prozess wiederzuentdecken gilt. So flammt u.a. die Sehnsucht nach Abenteuer und Wildheit wieder auf und die Männer entdecken ihre verschütteten Potenziale sowie ihre neu gewonnene Stärke.

Kathys Botschaft: Männer, lasst Euch nicht verbiegen!

Mit Authentic Man möchte Kathy den Schritt in eine bessere, männergerechtere Welt gehen. Authentic Man steht für die Botschaft: Männer, lasst euch nicht verbiegen! Als wegweisende Fürsprecherin der Männerwelt möchte Kathy eine Community erschaffen, in der sich Männer gegenseitig unterstützen. In der niemand gesellschaftlichen Lasten unterlegen ist und in der jeder Mann ein „Authentic Man“ sein darf.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Authentic Man

Frau Katharina Hintermeier

Einsteinstraße 1

81675 München

Deutschland

fon ..: +49 151 – 456 794 68

web ..: https://autenticman-coaching.de

email : kathy@authenticman-coaching.de

Mit Authentic Man unterstützt und begleitet Soul-Coach Kathy Männer, überholte Glaubenssätze und anerzogene Verhaltensmuster abzulegen und sich auf den Weg zu machen, die eigene Urkraft ihrer Männlichkeit zu entdecken, zu spüren, zu Ieben. AUTHENTISCH zu sein. In all ihrer Kraft und Wildheit, Verletzlichkeit und Wärme. Zurück zu den Wurzeln ihrer ureigenen Männlichkeit.

Pressekontakt:

DOORS OPEN

Frau Judith Berkemeyer

Bahnhofstraße 43

82340 Feldafing

fon ..: + 49 157 – 71 73 35 9

web ..: https://www.doorsopen.de

email : presse@doorsopen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Frühzeitig eine Patientenverfügung abfassen!