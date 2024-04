Axel Ellerhorst – Fotograf aus Wilhelmshaven. Nordisch frische Industriefotografie und Immobilienfotografie

ae-photos.com steht für nordisch frische Immobilienfotografie, Industriefotografie und Drohnenaufnahmen im Raum Wilhelmshaven, Friesland und darüber hinaus. Hinter ae-photos.com steht der Fotograf aus Wilhelmshaven, Axel Ellerhorst. Er fotografiert u.a. für die Unternehmensgruppe Hagedorn, eines der größten Abbruchunternehmen der Welt und die LEG Wohnen, eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland.

Der Fotograf Axel Ellerhorst ist auch bekannt durch den vom Verlag Frederking & Thaler veröffentlichten Bildband

„Sagenhafte Nordsee“ – ausdrucksstarke Landschaftsfotografie und Bilder, die förmlich nach Salz und Meer, nach Wind und Wetter riechen. Weitere Veröffentlichungen: ADAC, Booking.com, Geo.de

Das Angebot des Fotografen aus Wilhelmshaven richtet sich an Industrieunternehmen, Immobilienmakler, Bildagenturen, Verlage, die Tourismusbranche und Werbeagenturen. Axel Ellerhorst fotografiert in einer frischen und authentischen Bildsprache. Bilder mit Charakter, die den individuellen Vorstellungen und Zielsetzungen seiner Auftraggeber gerecht werden. Zum Einsatz kommen wahlweise und situationsbedingt eine hochwertige Nikon Systemkamera mit lichtstarken Objektiven im Vollformat und eine DJI Drohne für hochauflösende Luftaufnahmen Ihres Projektes. Entwicklung mit Adobe Lightroom, Feinschliff mit Adobe Photoshop. Die Kunden des Fotografen schätzen seit vielen Jahren die professionelle Einstellung, Zuverlässigkeit und eine zeitnahe Lieferung.

Abgestimmt auf die Botschaft und das Corporate Design seiner Kunden produziert der Industriefotograf und Immobilienfotograf aus Wilhelmshaven in einem modernen Stil hochwertige Aufnahmen für Unternehmen im Industriebereich und für die Immobilienbranche. Industrieanlagen, Immobilien oder Hotels werden mit allen Schokoladenseiten eindrucksvoll in Szene gesetzt. Von außen und innen. Im Rahmen eines Auftrages zur Industriefotografie werden auch Bauphasen dokumentiert. Bei der Immobilienfotografie wird der eigene Charakter eines Hauses mit seinen Räumlichkeiten in authentischen Bildern vermittelt. Speziell bei der Hotelfotografie und bei Aufnahmen für den Tourismus berücksichtigt der Fotograf aus Wilhelmshaven gern auch emotionale Aspekte zum Wohlfühlerlebnis. Weiteres professionelles Bildmaterial von der Nordseeküste und darüber hinaus bietet der Fotograf Axel Ellerhorst über die Bildagenturen Getty Images und Lookphotos an.

Drohnenaufnahmen – Der Blick für das Ganze. Vor dem Drohnenflug klärt der Drohnenfotograf aus Wilhelmshaven alle eventuell erforderlichen Genehmigungen im Rahmen der gesetzlichen Drohnenverordnung. Der Drohnenführerschein und die Drohnenversicherung für gewerbliche Flüge sind selbstverständlich vorhanden. Ready for Take off!

