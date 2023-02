PC & Computer Reparatur zum Pauschalpreis in Wilhelmshaven

Auch in Wilhelmshaven bietet der PC-Doktor Jakubowski seine PC & Computer Repartur zum Pauschalpreis an

Wenn ein Notebook oder ein Computer kaputt gehen, sind die Besitzer schnell verzweifelt. Das muss aber gar nicht sein, immerhin gibt es doch den PC-Doktor Jakubowski, den man auf seiner Webpräsenz besuchen kann. Hier erfährt man alles, was der Fachmann tun kann. Die PC Reparatur in Wilhelmshaven hat viele Vorteile zu bieten, und das liegt vor allem daran, dass hier ein Festpreis von nur 49,90 Euro geboten wird. Aktionspreis statt 69,90EUR. Ja wirklich, nur die Materialkosten werden natürlich extra berechnet. Bei der Computer Reparatur in Wilhelmshaven gibt es keine versteckten Kosten, dessen können Sie sich sicher sein. Über diesen Service kann man sich garantiert nicht beklagen, ganz im Gegenteil. Die Kunden sind bisher so begeistert gewesen, dass der PC-Doktor Jakubowski schon über 300 gute Bewertungen bei Google erhalten hat. Diese können Sie gerne lesen, um sich ein noch besseres Bild von dem PC-Doktor machen zu können. Dieser Fachmann agiert schon seit 2006 auf dem Markt und kennt sich somit mit der Reparatur genauestens aus. Sie werden den PC-Doktor lieben, wegen seiner Schnelligkeit und auch wegen der guten Preise. Wenn Sie sich Gedanken wegen des PCS oder auch wegen eines Laptops machen, handeln Sie und kontaktieren Sie den PC-Doktor Jakubowski. Nutzen Sie den Festpreis für Ihr Gerät und sparen bares Geld bei der Computer und Notebook Reparatur!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRS Jakubowski ® – PC-Doktor Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0157/38505728

web ..: https://www.dein-pc-doktor.de/computer-pc-reparatur-wilhelmshaven/

email : info@dein-pc-doktor.de

Die Firma „PRS Jakubowski ® – PC-Doktor Jakubowski“ bietet seit 2006 professionelle und

preisgünstige Computer und Notebook Reparaturen an. Der Service richtet sich sowohl an Privat und Geschäftskunden.

