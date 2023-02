PC-Doktor in Wilhelmshaven, der PC Repartur Service zum Festpreis

Ab sofort bietet der PC-Doktor Jakubowski sein erfolgreiches Festpreisangebot für die Computer und Notebook Reparatur auch in Wilhelmshaven an

Computer, Notebook und das Internet sind heutezutage nicht mehr wegzudenken. Ob mal eben eine E-Mail senden, Nachrichten lesen, Videos schauen, Spiele spielen oder im Office Arbeiten. Computer sind nicht mehr wegzudenken und gehören zum Alltag dazu. Aber was passiert, wenn der Computer oder das Notebook auf einmal streikt? Sich nicht mehr einschalten lässt oder ständig irgendwelche Fehlermeldungen von sich gibt? Dann ist ein Fachmann notwendig. Freunde und bekannte stoßen schnell an ihre Grenzen und dann kann nur ein richtiger Profi helfen. So ein Profi ist der PC-Doktor Jakubowski. Seit 2006 bietet er seinen PC Service für Computer und Notebook an. Ab sofort ist der PC-Doktor in Wilhelmshaven verfügbar. Sein Preiskonzept ist so einfach, wie genial. Die Computer und Notebook Reparatur wird nicht wie üblich nach Stunden berechnet, sondern zum Festpreis. Der PC-Doktor in Wilhelmshaven hat ein Einführungsangebot eingeführt. Für kurze Zeit kostet jede Computer und Notebook Reparatur nur 49,90EUR statt 69,90EUR und das ist ein Festpreis, unabhängig vom PC Problem. Was hinzu kommen kann, sind Materialkosten, falls diese anfallen sollten. Aber die Dienstleistung selbst kostet pauschal nur 49,90EUR. Es gibt viele Anbieter für die PC Reparatur, aber der PC-Doktor Jakubowski hebt sich von der Masse ab. Mit seiner Kompetenz, seiner schnelligkeit und dem Festpreisangebot. Über 300 Bewertungen bei Google bestätigen den Erfolg von PC-Doktor Jakubowski.

Pressekontakt:

PRS Jakubowski ® – PC-Doktor Jakubowski

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44309 Dortmund

fon ..: 0157/38505728

web ..: https://www.dein-pc-doktor.de/pc-doktor-wilhelmshaven

email : info@dein-pc-doktor.de

