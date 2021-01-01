BAFA-Förderung 2026: KMU mit massivem Nachholbedarf bei KI-Sichtbarkeit und GEO

KI-Sichtbarkeit, GEO und digitale Auffindbarkeit werden zum Wettbewerbsfaktor. BAFA-Programme ermöglichen es dem Mittelstand, diese Themen gezielt und gefördert anzugehen.

* Starker Nachholbedarf: Aktuelle Studien zeigen, dass der deutsche Mittelstand KI-Sichtbarkeit und Generative Engine Optimization (GEO) bislang kaum strategisch nutzt – trotz hoher Wachstumschancen und steigender Relevanz in digitalen Kaufprozessen. * BAFA-Förderung als Chance: Kleine und mittlere Unternehmen können sich Beratungen zu Marketing, Markenstrategie, Digitalisierung und KI-Sichtbarkeit staatlich bezuschussen lassen – mit Förderquoten von 50 bis 80 Prozent. * Kathlen Bremer und Ma.Le Solutions GmbH: Die Hamburger Agentur begleitet KMU als BAFA-registriertes Beratungsunternehmen mit fundierten, durchdachten Lösungen für mehr Sichtbarkeit in Suchmaschinen und KI-Systemen. Hamburg, 10.07.2026. Aktuelle Untersuchungen aus den Jahren 2025 und 2026 zeigen, dass viele kleine und mittlere Unternehmen das Potenzial von KI-Sichtbarkeit und Generative Engine Optimization (GEO) bislang nicht systematisch nutzen. Während Künstliche Intelligenz für viele Unternehmen strategisch an Bedeutung gewinnt, fehlt im Mittelstand häufig noch eine klare Antwort darauf, wie Inhalte so aufbereitet werden können, dass sie nicht nur in klassischen Suchmaschinen, sondern auch in KI-gestützten Antwortsystemen sichtbar werden.

Genau hier setzt die Hamburger Ma.Le Solutions GmbH unter der Leitung von Kathlen Bremer an: Mit BAFA-geförderter Beratung unterstützt das Unternehmen KMU dabei, ihre digitale Auffindbarkeit gezielt auszubauen und Strategien für KI-Sichtbarkeit, Positionierung und Content-Optimierung zu entwickeln. Im Fokus stehen dabei keine kurzfristigen Einzelmaßnahmen, sondern strukturierte und umsetzbare Konzepte, die auf die tatsächlichen Anforderungen moderner Such- und Antwortsysteme einzahlen.

Gerade weil KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder die AI Overviews von Google zunehmend Antworten und Empfehlungen generieren, wird die sogenannte KI-Sichtbarkeit für Unternehmen zu einem geschäftsrelevanten Faktor. Für viele KMU entsteht hier eine strategische Lücke: Sie verfügen zwar über Leistungen und Expertise, sind in digitalen und generativen Umfeldern jedoch häufig noch nicht ausreichend präsent. Die BAFA-geförderte Beratung von Kathlen Bremer schließt genau diese Lücke mit einem Fokus auf Sichtbarkeit, Relevanz und nachhaltige digitale Positionierung.

BAFA-Förderung konkret: Was KMU jetzt nutzen können

Die BAFA-Förderung „Förderung von Unternehmensberatungen für KMU“ wird vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle umgesetzt und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei konzeptionellen und individuellen Beratungen zu zentralen Fragen der Unternehmensführung. Dazu zählen unter anderem Marketing- und Markenstrategie, Digitalisierung, KI-Sichtbarkeit, GEO sowie weitere wirtschaftliche, organisatorische und strategische Themen.

Für Unternehmen bedeutet das konkret: Je nach Region sind Förderquoten von 50 oder 80 Prozent möglich. Da pro Beratung bis zu 3.500 Euro netto förderfähig sind und pro Unternehmen bis zu zwei Beratungen pro Jahr genutzt werden können, ergibt sich ein förderfähiges Gesamtvolumen von bis zu 7.000 Euro netto beziehungsweise ein Zuschuss von bis zu 5.600 Euro.

Wichtig ist dabei: Förderfähig sind ausschließlich Beratungen durch BAFA-registrierte Beratungsunternehmen. Eine fachlich gute, aber nicht akkreditierte Beratung kann im Rahmen des Programms nicht bezuschusst werden.

BAFA-Zertifizierung: Warum nicht jeder „BAFA-Berater“ ist

Die Abkürzung BAFA steht für das „Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle“, eine zentrale Bundesbehörde mit Aufgaben in den Bereichen Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft. Die Registrierung als BAFA-beratendes Unternehmen ist an klare Voraussetzungen geknüpft: Beratungsunternehmen müssen nachweisen, dass ihr Geschäftsschwerpunkt in der entgeltlichen Unternehmensberatung liegt und dass sie über entsprechende Qualifikationen sowie relevante Beratungserfahrung verfügen.

Nur wer diese Hürden erfolgreich nimmt und offiziell registriert ist, darf die Förderung für KMU im Rahmen des Programms anbieten und beantragen. Das stellt sicher, dass geförderte Beratungen nicht nur formal förderfähig, sondern auch qualitativ fundiert und strategisch sinnvoll aufgebaut sind.

Die Hamburger Ma.Le Solutions GmbH und ihre Gründerin Kathlen Bremer stehen für genau diese qualifizierte BAFA-akkreditierte Beratung. Das Unternehmen ist als Beratungsunternehmen für die BAFA-Förderung registriert, und Kathlen Bremer ist unter der BAFA-Berater-ID 227346 gelistet. Mit ihrer Kombination aus strategischer Kommunikations- und PR-Expertise, fundiertem Marketingverständnis und klarem Fokus auf KI-Sichtbarkeit, Positionierung und digitale Auffindbarkeit bietet die Ma.Le Solutions GmbH durchdachte, praxisnahe Beratungskonzepte. Unternehmen erhalten damit nicht nur Zugang zu staatlich geförderter Beratung, sondern vor allem konkrete Handlungsempfehlungen – von der Analyse ihrer aktuellen Außenwirkung bis zur gezielten Verbesserung ihrer Sichtbarkeit in Google und KI-Systemen.

BAFA-geförderte Beratung als Chance für KMU im KI-Zeitalter

Für viele kleine und mittlere Unternehmen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die eigene Sichtbarkeit strategisch neu zu denken. Denn wer heute nicht nur in Suchmaschinen, sondern auch in KI-gestützten Antwortsystemen auffindbar sein will, braucht mehr als punktuelle Maßnahmen: gefragt sind belastbare Strategien, klare Inhalte und ein sauberer digitaler Markenauftritt.

Mit der BAFA-geförderten Beratung schafft die Ma.Le Solutions GmbH hierfür einen niedrigschwelligen und zugleich qualitativ fundierten Einstieg. Unternehmen, die ihre digitale Positionierung, ihre KI-Sichtbarkeit und ihre Kommunikation zukunftsfähig aufstellen möchten, finden in Kathlen Bremer eine erfahrene Ansprechpartnerin für den geförderten Start in dieses Thema und können über ein unverbindliches Erstgespräch ihre Potenziale in diesem Bereich kennen lernen.

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Frau Kathlen Bremer

Großer Burstah 45

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Die PR-Leaders GmbH & Co. KG ist eine Kommunikations- und PR-Agentur mit Sitz in Hamburg. Das Unternehmen unterstützt Marken, Führungskräfte und Organisationen dabei, ihre Themen klar zu formulieren und in relevanten Medien sichtbar zu machen. Zum Leistungsportfolio gehören Pressearbeit, CEO-Positionierung, strategische Kommunikation, Reputationsmanagement und begleitende Kommunikationsberatung. PR-Leaders arbeitet in enger Abstimmung mit Redaktionen und legt besonderen Wert auf präzise, verständliche und belastbare Botschaften.

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