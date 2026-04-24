Jahresbericht 2025 von ADRA Deutschland: Hilfe in herausfordernden Zeiten

Die Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland e.V. hat ihren Jahresbericht 2025 vorgelegt.

Demnach war das Hilfswerk im vergangenen Jahr in 31 Ländern mit 73 Projekten tätig. Mit knapp 20,5 Millionen Euro konnten über 2,6 Millionen Menschen geholfen werden. ADRA setzte sich konsequent für Klimagerechtigkeit ein und förderte Projekte nach dem Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit und politisches Engagement seien weitere Schwerpunkte, so Andreas Lerg, Pressesprecher von ADRA Deutschland in einer Pressemitteilung.

Mit dem Jahresbericht 2025 zieht ADRA Deutschland e.V. Bilanz über ein Jahr, in dem humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit als unverzichtbare Pfeiler internationaler Solidarität verteidigt werden mussten. Der Bericht bietet einen umfassenden Überblick über die Erfolge in der Projektarbeit, das soziale und politische Engagement für die Schwächsten und die strategische Weiterentwicklung der Organisation.

Humanitäre Hilfe in Zeiten extremer Krisen

Das Jahr 2025 war geprägt von dramatischen Notlagen: Ein starkes Erdbeben erschütterte im August Afghanistan, woraufhin ADRA über 1.100 Familien mit lebensnotwendigen Nahrungsmitteln versorgte. In der Ukraine weitete die Organisation ihre Hilfe angesichts verstärkter Angriffe auf die Infrastruktur aus, sicherte den Zugang zu Wärme und Wasser und bot psychosoziale Unterstützung. Im Gazastreifen und im Jemen leistete ADRA überlebenswichtige Hilfe durch Lebensmittelpakete, Winterhilfe und die Stärkung der Gesundheitsdienste. In Syrien wurde der Wiederaufbau von Schulen und Wasserversorgungsnetzen nach den Erdbeben von 2023 erfolgreich fortgesetzt.

Nachhaltigkeit und Klimaresilienz

Ein Schwerpunkt der Entwicklungszusammenarbeit lag 2025 auf Nachhaltigkeit und Klimaresilienz: Während ADRA in Mosambik den Schutz der Mangrovenwälder mit ökologischer Landwirtschaft und Frühwarnsystemen verknüpfte, förderte die Organisation in Somalia, Tansania und der Mongolei grünes Wachstum durch Berufsbildung in erneuerbaren Energien sowie den Ausbau der Bio-Landwirtschaft. Gleichzeitig stärkten Projekte in Fidschi und auf den Philippinen die Widerstandsfähigkeit gegen Naturkatastrophen durch vorausschauendes Handeln (Anticipatory Action) und die Einbindung lokaler Organisationen in die Katastrophenvorsorge.

Schutz und Förderung besonders verletzlicher Gruppen

Ein weiterer Fokus galt dem Schutz und der Förderung besonders verletzlicher Gruppen. Zum Beispiel ein Programm, das Mädchen und jungen Frauen in Thailand vor Menschenhandel und Ausbeutung schützt. Das Projekt wurde zudem durch die Landessammlung unterstützt. In Deutschland leistet ADRA weiter Hilfe bei Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe von 2021.

Politisches Engagement

ADRA setzte sich 2025 weiter verstärkt für Klimagerechtigkeit ein. Unter anderem durch die Teilnahme an der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien, um die Stimmen des Globalen Südens in internationale Prozesse der Klimafinanzierung einzubringen.

Entwicklungspolitische Bildungsarbeit

Ein besonderer Meilenstein im Jahr 2025 war der Start der Süd-Nord-Komponente im Freiwilligendienst von ADRAlive! Während schon viele Jahre junge Menschen aus Deutschland ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland absolvieren, konnten ADRA im Sommer 2025 erstmals junge Menschen aus Mosambik für ein freiwilliges Jahr in Deutschland begrüßen.

25 Jahre „Aktion Kinder helfen Kindern!“

Ein freudiger Höhepunkt des Jahres war das 25-jährige Jubiläum der „Aktion Kinder helfen Kindern!“. Mit der Rekordzahl von 27.130 Weihnachtspaketen setzten Kinder und Familien in Deutschland ein beeindruckendes Zeichen der Nächstenliebe für Kinder in Osteuropa. In diesem Jahr macht die Aktion eine „kreative Pause“ (siehe APD-Meldung vom 23. März).

Spendenvervielfachung: Kleine Beträge mit großer Wirkung

ADRA Deutschland e.V. konnte viele Projekte nur dank privater Spenden und der sogenannten Spendenvervielfachung realisieren. Öffentliche Geldgeber wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) oder die EU stocken jede Privatspende um ein Vielfaches auf. Durch diesen „Hebel“ entstehen aus kleinen Beträgen große Hilfsprojekte, die nachhaltige Veränderungen bewirken.

Qualität, Transparenz und Partnerschaft

ADRA verpflichtet sich höchsten Qualitäts- und Transparenzstandards. Die Organisation ist Träger des DZI-Spendensiegels und Mitglied im Deutschen Spendenrat. Alle Projekte werden nach internationalen Standards evaluiert und auf ihre Wirkung hin überprüft. Starke Partnerschaften mit lokalen Organisationen und die Einbindung der Betroffenen vor Ort machen die Hilfe besonders wirksam und nachhaltig.

Dank an Unterstützer und Partner

ADRA Deutschland e.V. danke allen Spenderinnen und Spendern, Partnern, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie den zahlreichen Ehrenamtlichen, deren Engagement die erfolgreiche Arbeit im Jahr 2025 überhaupt erst ermöglicht habe. Die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern sei ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von ADRA und trage maßgeblich zur erfolgreichen Verwirklichung der Projekte bei.

Der Jahresbericht ist unter der Website https://adra.de/publikationen zu finden. Neben dem Jahresbericht als PDF zum Herunterladen stehen dort auch weitere Publikationen von ADRA Deutschland e.V. zur Verfügung.

Über ADRA Deutschland e.V.

ADRA Deutschland e. V. mit Sitz in Weiterstadt bei Darmstadt wurde 1987 gegründet, hat 61 Angestellte und steht der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nahe. Es ist Teil des weltweiten ADRA-Netzwerks, das 1956 gegründet wurde, aus 119 eigenständigen nationalen Büros besteht und weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit sowie der humanitären Hilfe in Katastrophenfällen durchführt. ADRA steht für Adventist Development and Relief Agency. ADRA Deutschland ist unter anderem Gründungsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), der „Aktion Deutschland Hilft“ und „Gemeinsam für Afrika“. Informationen: https://adra.de

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Thomas Lobitz

Auf der Marienhöhe 61

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email : lobitz@apd.info

Der Adventistische Pressedienst (APD) Deutschland wurde 1984 gegründet und informiert über Aktivitäten sowohl aus der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten als auch aus der christlichen Welt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Themen wie soziales Engagement, Bildung, Gesundheit, Religionsfreiheit und Spiritualität. Der APD hat seinen Sitz in Darmstadt.

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