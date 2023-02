Balinger Metal-Band gewinnt den Deutschen Rock & Pop Preis 2022

Zum 40. Mal wurde der Bundeswettbewerb „Deutscher Rock & Pop Preis“ im Jahre 2022 verliehen, und die Balinger Prog Power Metal Band WE ARE LEGEND konnte sich erfolgreich präsentieren und durchsetzen.

Im Iahr 2022 wurde zum 40. Mal der Bundeswettbewerb „Deutscher Rock & Pop Preis“ im Jahre 2022 verliehen, und die Balinger Prog Power Metal Band WE ARE LEGEND, eine 5-köpfige Formation erfahrener Musiker, konnte sich äusserst erfolgreich präsentieren und durchsetzen. Die Preisverleihung fand am 17. Dezember in Siegen statt.



Dirk Baur, Gitarrist und Strippenzieher der Formation, welche den 1. Platz abgeräumt hat, kann dies gleich mehrfach bestätigen, denn WE ARE LEGEND haben gleichzeitig in mehreren Kategorien ihr Können nachhaltig unter Beweis gestellt.



„Nicht jeder schafft es, „Beste Metal Band“, „Bester Metal Song“, „Bestes Metal Album“ und „Bester Metal Sänger“ in einem Rutsch abzuliefern“, So Alexander Bartsch, Vorstand des Balinger Rockverein e.V. „Es ist uns ein Ehre, Dirk mit seiner Band bei uns als Mitglied dabeihaben zu dürfen“, so Bartsch weiter. Die Band ist bereits seit 10 Jahren im Rockverein vertreten.



Dieser Erfolg ist absolut kein Zufall, denn WE ARE LEGEND haben schon im Jahre 2012 den 30. Deutschen Rock & Pop Preis für sich entscheiden können, damals noch mit ihrem ersten Demo und dem ersten Song , welcher grossartige Rezensionen in den einschlägigen Medien hervorrief.



„To be continued!“, so Dirk mit seinem Versprechen an Balingen und der darin tief verwurzelten Metal-Szene. „Wir sind noch lange nicht fertig“. Aktuell läuft nach wie vor die Promo für das aktuelle Album „Fallen Angel“, welches Ende Juli 22 veröffentlicht wurde und es in den offiziellen Metal Charts sogar bis auf Platz 10 geschafft hat.

WE ARE LEGEND wurde 2011 gegründet und brachte Ende 2013 ihr Debut Album auf den Markt, welches von den Szenemagazinen mit top Kritiken überhäuft wurde. Zahlreiche Gigs und Festivalkonzerte wurden gespielt, bevor es still um die Band wurde. 2021 entschied man sich dann für eine Neuauflage, um wieder durchzustarten.

We are Legend – eine Megalomanie, eine Fraternisierung, eine geheime Bruderschaft? Mitnichten! We are legend spielt auf die Humanität an, deren Bestimmung es sein wird, als Legende im Weltenmeer der Historie zu glänzen.

Oder doch nicht?

Wir schreiben das Jahr 2010. Nach und nach finden sich erfahrene Musiker (ex Stormwitch, ex Abraxas, ex Coronatus) zu ersten Sessions zusammen. Bald schon kam der Gedanke auf, wieder in der Metal Szene mitzumischen. Man begibt sich auf die Suche nach einer aussergewöhnlichen Stimme und findet diese mit Selin Schönbeck, einem herausragenden Talent mit exzellentem musikalischem Gespür. Zu diesem Zeitpunkt war allen klar, dass hier etwas Neues entstehen würde – We are Legend war geboren!

Die ersten Songs entstanden bereits 2011 und die Zeit war reif, um die ersten

Studioaufnahmen durchzuführen. Es entstand die 4-Track EP We are Legend, die Ende Januar 2012 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gelang und sofort überwältigende Kritiken erhielt. Bereits zu diesem Zeitpunkt entstand mehr und mehr die mit Power- und Progmetal durchsetzte, melodiöse Songstruktur, die durch gezielten Einsatz von Piano-Parts eine progessiv angehauchte Ader ausstrahlt. Mit dieser EP gelang es der Band auf Anhieb, den Deutschen Rock und Pop Preis in 4 Kategorien zu gewinnen!

We are Legend ist heute eine feste Grösse in der internationalen Metalszene. Mit einer internationalen Besetzung ist man längst in der Welt angekommen.

