Ballsaison in München: Tanzhaus emotion bereitet Tanzbegeisterte auf Wiener Walzer und Ballbesuche vor

Zwischen November und Fasching hat in Bayern die Ballsaison Hochkonjunktur. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion bereitet gezielt auf Wiener Walzer, Tango und Foxtrott vor.

Unterhaching. In München und Umgebung zählt die Ballsaison zu den gesellschaftlichen Höhepunkten des Jahres. Vom Debutantenball über Vereins- und Firmenbälle bis zu klassischen Faschingsbällen bietet die Region ein breites Angebot. Damit der Ballbesuch nicht am fehlenden Wiener Walzer scheitert, bereitet die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching Tanzbegeisterte gezielt auf die kommende Saison vor.

Die Ball-Klassiker im Überblick:

– Wiener Walzer: der königliche Tanz jeder Ballsaison – flüssig, elegant und ausdrucksstark.

– Langsamer Walzer: die romantische Variante für ruhigere Momente auf der Tanzfläche.

– Tango: die leidenschaftliche Note im Standard-Programm.

– Foxtrott & Quickstep: die schwungvollen Klassiker, die auf keinem Ball fehlen.

Das Tanzhaus emotion bietet dafür sowohl Gruppenkurse als auch Privatstunden an. Wer die Grundlagen bereits beherrscht, kann in kompakten Vorbereitungsstunden gezielt an einzelnen Tänzen feilen. Einsteiger starten am besten mit dem Grund- und Aufbaukurs, in dem alle wichtigen Standardtänze systematisch vermittelt werden. Fortgeschrittene arbeiten in den DTA-Medaillenkursen Bronze, Silber und Gold gezielt an Technik, Haltung und Ausdruck.

Das flexible Kurssystem erlaubt es, den Kurstag jede Woche neu zu wählen – hilfreich, wenn parallel zur Vorbereitung schon erste Ballbesuche im Kalender stehen. Unterrichtet wird ausschließlich von ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden.

Familien und Paare aus München, Unterhaching, Grünwald, Harlaching, Oberhaching und Ottobrunn nutzen das Angebot als klassische Ballvorbereitung. Für besonders individuelle Ansprüche empfehlen sich die Privatstunden – hier lässt sich die Zeit gezielt auf die Tänze und Musikstücke des jeweiligen Balls zuschneiden.

Mehr zur Ballvorbereitung: Grund- & Aufbaukurs WTP und Medaillen-Tanzkurse DTA.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str. 91

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089 74 32 98 95

web ..: http://www.tanzhausemotion.de

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

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Pressekontakt:

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Leopoldstraße 2-8

32051 Herford

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