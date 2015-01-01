Discofox lernen in München: Warum der Universaltanz Deutschlands wieder boomt

Er funktioniert zu Schlager, Rock und Popmusik gleichermaßen, wird auf Hochzeiten, Volksfesten und Partys getanzt – und ist damit der wohl praktischste Paartanz Deutschlands.

Unterhaching. Ob auf einem Volksfestzelt, einer Hochzeit oder in der Diskothek: Wo in Deutschland gemeinsam getanzt wird, tanzt man meistens Discofox. Der aus dem Foxtrott entwickelte Paartanz gilt als der Universaltanz schlechthin – weil er zu praktisch jeder Musik funktioniert. Die ADTV-Tanzschule Tanzhaus emotion in Unterhaching beobachtet seit einiger Zeit eine deutlich steigende Nachfrage nach Discofox-Kursen.

Was Discofox so besonders macht:

– Universell einsetzbar: funktioniert zu Schlager, Rock, Pop, Country und den meisten Chart-Hits.

– Einfacher Einstieg: die Grundschritte lassen sich innerhalb weniger Stunden erlernen.

– Erweiterbar: wer möchte, kann jahrelang neue Figuren, Drehungen und Verzierungen dazulernen.

– Gesellschaftsfähig: auf Hochzeiten, Firmenfeiern und Volksfesten das perfekte Repertoire.

Das Tanzhaus emotion bietet Discofox sowohl in Gruppenkursen als auch in Privatstunden an. Die Grundschritte lassen sich innerhalb eines Kursblocks vermitteln, sodass Teilnehmende schon nach kurzer Zeit sicher aufs Parkett gehen können. Wer möchte, kann anschließend im Aufbaukurs anspruchsvollere Figuren dazulernen.

Dank des flexiblen Kurssystems können Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen – ideal für alle mit vollem Kalender oder wechselnden Arbeitszeiten. Unterrichtet wird von ADTV-zertifizierten Tanzlehrenden nach dem hauseigenen Leicht-Lern-Konzept.

Das Tanzhaus emotion ist von München, Ottobrunn, Neubiberg, Grünwald, Sendling, Trudering und dem gesamten Münchner Süden gut erreichbar.

Mehr zum Angebot unter Discofox München und im Grund- & Aufbaukurs WTP.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tanzhaus emotion – ADTV Tanzschule

Herr Thomas Wurmseder

Biberger Str 91 Biberger S

Unterhachi 82008

Deutschland

fon ..: 01749787954

web ..: http://www.tanzhausemotion.de

email : office@tanzhausemotion.de

Das Tanzhaus emotion ist eine ADTV-Tanzschule in Unterhaching bei München. Seit 2006 bietet das Team rund um Inhaber Thomas Wurmseder Tanzkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an – vom Hochzeitstanz über Gesellschaftstanz bis zu Spezialkursen wie West Coast Swing und Salsa. Charakteristisch ist das flexible Kurssystem, bei dem Teilnehmende ihren Kurstag jede Woche frei wählen. Alle Tanzlehrenden sind ADTV-zertifiziert und bilden sich kontinuierlich fort.

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Pressekontakt:

Frewert-Media

Herr Jonas Frewert

Leopoldstraße 2-8 Leopoldstr

Herford 32051

fon ..: 052617000503

email : beyza.bozan@frewert-media.de

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