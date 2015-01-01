  • Baumesse Essen 2026: Immobilienbewertung in 10 Minuten – kostenlos am Stand von Gottschling Immobilien

    Kostenlose Immobilienbewertung in 10 Minuten, Steuern sparen & exklusive Vorträge – besuchen Sie Gottschling Immobilien auf der Baumesse Essen 2026. Jetzt Freikarte sichern!

    BildEssen, Dezember 2025 – Vom 9. bis 11. Januar 2026 verwandelt sich die Baumesse Essen in einen echten Mehrwert-Treffpunkt für Immobilienbesitzer, Investoren und Verkaufsinteressierte. Der Essener Immobilienexperte Gottschling Immobilien GmbH präsentiert in Halle 8, Stand 410 ein einzigartiges Messeangebot mit kostenloser Immobilienbewertung, einem Steuer-Special für Kapitalanleger sowie Live-Vorträgen zum privaten Immobilienverkauf.

    Highlight 1: Kostenlose Immobilienbewertung in nur 10 Minuten

    Besucher erfahren direkt vor Ort den aktuellen Marktwert ihrer Immobilie – schnell, fundiert und ohne Verpflichtung.

    „Viele Eigentümer unterschätzen das Potenzial ihrer Immobilie – mit unserer Schnellbewertung bringen wir in wenigen Minuten Klarheit“, erklärt Christian Gottschling, Geschäftsführer der Gottschling Immobilien GmbH.

    Was wird benötigt? Lediglich Adresse, Größe und Baujahr – mehr nicht. Das Ergebnis gibt es direkt am Stand.

    Highlight 2: Steuerlast reduzieren – Vermögen aufbauen

    Beim exklusiven Steuer-Special erfahren Interessierte, wie sie durch gezielte Investitionen in geförderte Immobilien Steuern sparen und gleichzeitig Vermögen aufbauen – ohne Verwaltungsaufwand.

    „Wer über 60.000 EUR im Jahr versteuert, kann von diesem Modell massiv profitieren“, so Gottschling. Vor Ort werden konkrete Beispiele durchgerechnet.

    Highlight 3: Live-Vorträge – Fehler vermeiden, Maximalpreis erzielen

    An allen drei Messetagen finden Fachvorträge statt – mit Praxiswissen direkt vom Experten:

    Vortragstermine (Vortragsraum Halle 8):
    o Fr., 09.01.2026, 15:00 Uhr
    o Sa., 10.01.2026, 12:00 Uhr
    o So., 11.01.2026, 11:00 Uhr

    Themen u. a.:
    o Die häufigsten Fehler beim privaten Immobilienverkauf
    o Verkaufszeitpunkt & Preisstrategie im Essener Markt
    o Steuerfallen & Spekulationsfristen richtig einschätzen
    o Makler oder Privatverkauf? Eine objektive Kosten-Nutzen-Rechnung

    Jetzt Freikarte sichern – Eintritt kostenlos

    Der Eintritt zur Messe ist mit der kostenlosen Gottschling-Freikarte für alle Besucher möglich.
    – Gültig an allen 3 Tagen
    – Übertragbar & unbegrenzt nutzbar
    – Keine Anmeldung nötig

    Download unter: www.essenmakler.de/baumesse-essen-immobilienbewertung-steuern-sparen?

    Warum sich der Besuch lohnt

    Neben den drei Hauptangeboten erwartet Besucher am Stand:
    – Persönliche Beratung durch das Gottschling-Expertenteam
    – Ratgeber & Checklisten zum Mitnehmen
    – Kaffee, Tee & Erfrischungen gratis
    – Exklusive Messekonditionen für Dienstleistungen
    – Networking mit Immobilienprofis aus der Region

    Zielgruppe

    Das Angebot richtet sich an:
    – Eigentümer und Verkaufsinteressierte in Essen & Umgebung
    – Kapitalanleger mit Fokus auf steueroptimierte Immobilien
    – Erbengemeinschaften und Sanierer
    – Gutverdiener mit Steuerlast
    – Messebesucher, die sich über Immobilienverkauf & -bewertung informieren wollen

    Veranstaltungsdetails auf einen Blick
    – Event: Baumesse Essen 2026
    – Datum: 09.-11. Januar 2026
    – Uhrzeit: Täglich 10:00-18:00 Uhr
    – Ort: Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen
    – Stand: Halle 8, Stand 410
    – Eintritt: Kostenlos mit Freikarte

    Über Gottschling Immobilien GmbH
    – 220+ erfolgreiche Verkäufe
    – 4.000+ verwaltete Wohneinheiten im Ruhrgebiet
    – Seit 2006 am Markt
    – Top 5 Hausverwaltung im Ruhrgebiet
    – Bekannt aus RTL, SAT.1, WAZ & Focus „Top Makler“
    – Podcast & YouTube: „Irgendwas mit Immobilien“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gottschling Immobilien GmbH
    Herr Christian Gottschling
    Gemarkenstr. 1
    45147 Essen
    Deutschland

    fon ..: +4920145875433
    web ..: https://www.essenmakler.de
    email : hallo@essenmakler.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
    Weitere Pressemeldungen und Kontakt finden Sie unter https://www.essenmakler.de/presse/

    Pressekontakt:

    Gottschling Immobilien GmbH
    Frau Silke Müller
    Gemarkenstr. 1
    45147 Essen

    fon ..: +4920145875433
    web ..: https://www.essenmakler.de
    email : hallo@essenmakler.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Immobilienbewertung in 10 Minuten – Gottschling Immobilien auf der Baumesse Essen
      Den Wert der eigenen Immobilie erfahren und dabei den Eintritt sparen? Gottschling Immobilien macht es möglich - mit Freikarten und "Immobilienbewertung To Go" auf der Baumesse Essen...

    2. GOTTSCHLING Immobilien auf der Baumesse Essen 2024: Exklusive Einblicke in den Essener Immobilienmark
      Entdecken Sie die Zukunft des Wohnens mit GOTTSCHLING Immobilien auf der Baumesse Essen 2024. Sichern Sie sich exklusive Marktberichte und attraktive Gewinne!...

    3. Doppelpower für Immobilienbewertung Essen: Christian Gottschling bringt es auf den Punkt
      Kostenlos, präzise, digital & persönlich - Christian Gottschling vereint Online-Blitzanalyse und Vor-Ort-Expertise für maximale Sicherheit beim Immobilienverkauf in Essen....

    4. „Kunst in Flammen“ – Vernissage von Jessie Feuersenger bei Gottschling Immobilien in Essen
      Essen, im November 2025. - Wenn Immobilienräume zu Galerien werden und Kunst auf Unternehmergeist trifft, entsteht ein besonderer Dialog: Am 8. November 2025 lädt Gottschling Immobilien zur Vernissage...

    5. Ihre Immobilienbewertung – 100% kostenlos mit GRUNDUM Immobilien GmbH – Jetzt bewerten!
      Unsere kostenlose Immobilienbewertung vermittelt Ihnen kompaktes Wissen rund um Ihre Immobilie. Dabei wird der Marktwert anhand von Vergleichsdaten mit Objekten in Ihrer Umgebung errechnet!...

    6. Neue Bälle für junge Kicker – Gottschling Immobilien unterstützt VfL Sportfreunde 07
      Gottschling Immobilien spendet Kunstrasenbälle an VfL Sportfreunde 07 e.V. Engagement für den Jugendfußball in Essen-Rüttenscheid - Pünktlich zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.