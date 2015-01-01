-
Baumesse Essen 2026: Immobilienbewertung in 10 Minuten – kostenlos am Stand von Gottschling Immobilien
Kostenlose Immobilienbewertung in 10 Minuten, Steuern sparen & exklusive Vorträge – besuchen Sie Gottschling Immobilien auf der Baumesse Essen 2026. Jetzt Freikarte sichern!
Essen, Dezember 2025 – Vom 9. bis 11. Januar 2026 verwandelt sich die Baumesse Essen in einen echten Mehrwert-Treffpunkt für Immobilienbesitzer, Investoren und Verkaufsinteressierte. Der Essener Immobilienexperte Gottschling Immobilien GmbH präsentiert in Halle 8, Stand 410 ein einzigartiges Messeangebot mit kostenloser Immobilienbewertung, einem Steuer-Special für Kapitalanleger sowie Live-Vorträgen zum privaten Immobilienverkauf.
Highlight 1: Kostenlose Immobilienbewertung in nur 10 Minuten
Besucher erfahren direkt vor Ort den aktuellen Marktwert ihrer Immobilie – schnell, fundiert und ohne Verpflichtung.
„Viele Eigentümer unterschätzen das Potenzial ihrer Immobilie – mit unserer Schnellbewertung bringen wir in wenigen Minuten Klarheit“, erklärt Christian Gottschling, Geschäftsführer der Gottschling Immobilien GmbH.
Was wird benötigt? Lediglich Adresse, Größe und Baujahr – mehr nicht. Das Ergebnis gibt es direkt am Stand.
Highlight 2: Steuerlast reduzieren – Vermögen aufbauen
Beim exklusiven Steuer-Special erfahren Interessierte, wie sie durch gezielte Investitionen in geförderte Immobilien Steuern sparen und gleichzeitig Vermögen aufbauen – ohne Verwaltungsaufwand.
„Wer über 60.000 EUR im Jahr versteuert, kann von diesem Modell massiv profitieren“, so Gottschling. Vor Ort werden konkrete Beispiele durchgerechnet.
Highlight 3: Live-Vorträge – Fehler vermeiden, Maximalpreis erzielen
An allen drei Messetagen finden Fachvorträge statt – mit Praxiswissen direkt vom Experten:
Vortragstermine (Vortragsraum Halle 8):
o Fr., 09.01.2026, 15:00 Uhr
o Sa., 10.01.2026, 12:00 Uhr
o So., 11.01.2026, 11:00 Uhr
Themen u. a.:
o Die häufigsten Fehler beim privaten Immobilienverkauf
o Verkaufszeitpunkt & Preisstrategie im Essener Markt
o Steuerfallen & Spekulationsfristen richtig einschätzen
o Makler oder Privatverkauf? Eine objektive Kosten-Nutzen-Rechnung
Jetzt Freikarte sichern – Eintritt kostenlos
Der Eintritt zur Messe ist mit der kostenlosen Gottschling-Freikarte für alle Besucher möglich.
– Gültig an allen 3 Tagen
– Übertragbar & unbegrenzt nutzbar
– Keine Anmeldung nötig
Download unter: www.essenmakler.de/baumesse-essen-immobilienbewertung-steuern-sparen?
Warum sich der Besuch lohnt
Neben den drei Hauptangeboten erwartet Besucher am Stand:
– Persönliche Beratung durch das Gottschling-Expertenteam
– Ratgeber & Checklisten zum Mitnehmen
– Kaffee, Tee & Erfrischungen gratis
– Exklusive Messekonditionen für Dienstleistungen
– Networking mit Immobilienprofis aus der Region
Zielgruppe
Das Angebot richtet sich an:
– Eigentümer und Verkaufsinteressierte in Essen & Umgebung
– Kapitalanleger mit Fokus auf steueroptimierte Immobilien
– Erbengemeinschaften und Sanierer
– Gutverdiener mit Steuerlast
– Messebesucher, die sich über Immobilienverkauf & -bewertung informieren wollen
Veranstaltungsdetails auf einen Blick
– Event: Baumesse Essen 2026
– Datum: 09.-11. Januar 2026
– Uhrzeit: Täglich 10:00-18:00 Uhr
– Ort: Messe Essen, Messeplatz 1, 45131 Essen
– Stand: Halle 8, Stand 410
– Eintritt: Kostenlos mit Freikarte
Über Gottschling Immobilien GmbH
– 220+ erfolgreiche Verkäufe
– 4.000+ verwaltete Wohneinheiten im Ruhrgebiet
– Seit 2006 am Markt
– Top 5 Hausverwaltung im Ruhrgebiet
– Bekannt aus RTL, SAT.1, WAZ & Focus „Top Makler“
– Podcast & YouTube: „Irgendwas mit Immobilien“
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Gottschling Immobilien GmbH
Herr Christian Gottschling
Gemarkenstr. 1
45147 Essen
Deutschland
fon ..: +4920145875433
web ..: https://www.essenmakler.de
email : hallo@essenmakler.de
Pressekontakt:
Gottschling Immobilien GmbH
Frau Silke Müller
Gemarkenstr. 1
45147 Essen
fon ..: +4920145875433
web ..: https://www.essenmakler.de
fon ..: +4920145875433
web ..: https://www.essenmakler.de
email : hallo@essenmakler.de
Baumesse Essen 2026: Immobilienbewertung in 10 Minuten – kostenlos am Stand von Gottschling Immobilien
