Bayard bringt Komplettlösung für das Product Content Management im Gesundheitswesen an den Start

Branchenlösung ermöglicht Healthcare-Unternehmen, ihren Product Content qualitätsgesichert an Kunden, Einkaufsgemeinschaften und Regulierungs-Behörden weltweit auszuspielen

Köln, 9. Juni 2022

Mit b-healthy stellt Bayard eine vorkonfigurierte Lösung für das Product Content Management im Gesundheitswesen auf Basis der neuen Plattform Byrd bereit. Lieferanten und Hersteller von Medizintechnik versorgen mit b-healthy weltweit ihre Kunden ebenso wie staatliche Regulierungsstellen mit ihrem Product Content aus einer einheitlichen Quelle: So spielt b-healthy die Daten qualitätsgeprüft in Plattformen wie die der Einkaufsgemeinschaft der Krankenhausbetreiber HCDP, das Global Data Syncronisation Network (GDSN) sowie an die regulativen Datenempfänger wie GUDID, EUDAMED oder LIR aus. Unternehmen, die bereits auf das Branchenportal HCDP setzen, können ihren Product Content mit b-healthy bequem auf Knopfdruck an weitere Kanäle und staatlichen Regulierungsstellen publizieren.

Healthcare-Unternehmen können mit b-healthy ihre Datenqualität erheblich verbessern, indem sie ihren Product Content in der benutzerfreundlichen Lösung als ,Single Source of Truth‘ einheitlich pflegen. Bayards Branchenlösung prüft den Product Content vor dem Publizieren automatisiert entlang der aktuell geltenden Validierungsregeln der jeweiligen Healthcare-Initiativen. Damit erfüllen die Anwendungs-Unternehmen spielend die geltenden Vorgaben sowohl staatlicher Regulierungsstellen als auch der Branchenplattformen. Auch zukünftige landesspezifische Unique Device Identification (UDI)-Regeln werden den Unternehmen über b-healthy frühzeitig zur Verfügung gestellt.

Bayard ist seit der ersten Stunde der Technologiepartner der Brancheninitiative HCDP der Einkaufsgemeinschaften Prospitalia, P.E.G., Sana Einkauf & Logistik, EKKplus und EK-UNICO. In dieser Rolle hat Bayard erheblich die digitale Transformation der Branche vorangetrieben und geholfen, die Daten-Standardisierung im Gesundheitswesen zu etablieren. b-healthy läuft auf der gleichen technologischen Basis wie das Branchenportal HCDP.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bayard

Frau Caroline Arens

Agrippinawerft 30

50687 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 716 185 0

web ..: https://bayard-consulting.com/

email : caroline.arens@bayard-consulting.com

Bayard

Bayard unterstützt Unternehmen aus Handel, Industrie und Gesundheitswesen mit Data Syndication Services, die Grundlage für digital Commerce zu schaffen. Mit langjähriger Erfahrung in der Product Content Management-Beratung, umfassender Kompetenz in der Implementierung von PIM-Lösungen wie Syndigo, Stibo und Informatica und der eigenen Plattform Byrd sind die Experten von Bayard die richtigen Partner des europäischen Einzelhandels, der Konsumgüterindustrie und des Gesundheitswesens für die digitale Transformation.

Einzelhandelsunternehmen wie die Schwarz Gruppe, Migros und Colruyt, Konsumgüterhersteller wie Danone, die Radeberger-Gruppe und Cosnova, Gesundheitsprodukte-Anbieter wie Pajunk, Vygon und Medika sowie Einkaufsgemeinschaften im Gesundheitswesen wie Prospitalia, P.E.G. und EKKplus haben mit Hilfe von Bayards Services ihre Datenqualität sowie die Effizienz bei der Beschaffung, Aggregation und Syndication von Product Content signifikant verbessert.

Mit Byrd bietet Bayard eine intelligente Product Content Life Cycle Management Plattform mit branchenspezifischen Lösungspaketen, die ohne Anpassungs- oder Implementierungsaufwand sofort eingesetzt werden können. Byrd enthält nicht nur maßgeschneiderte Module für das Product Information Management (PIM), Product Content Syndication, Product Content Aggregation und KI-basierte Produktklassifizierung, sondern auch den etablierten GS1-zertifizierten GDSN-Datenpool b-synced.

https://www.bayard-consulting.com

https://byrd.io/

Pressekontakt:

Fourspot / The Retail Optimiser

Herr Björn Weber

Niddastr. 64

60329 Frankfurt

fon ..: +49 69 15615405

email : bjoern.weber@fourspot.net

