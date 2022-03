medika modernisiert Product Content Management mit Bayard Consulting

Medizinprodukte-Händler medika optimiert Datenversorgung mit Lösung von Bayard Consulting “ Anbindung an Portal der Einkaufsgemeinschaften deutscher Krankhaus-Betreiber HCDP

Hof, Köln, 14 März 2022

Die medika Unternehmensgruppe hat sich für die Plattform SyncManager der Bayard Consulting Group entschieden, um den Product Content ihres Sortiments, das rund 130.000 Medizinprodukte umfasst, einheitlich und auf hohem Qualitätsniveau zu organisieren.

medika wird künftig mit dem SyncManager die Produktdaten von seinen Lieferanten Workflow-basiert einsammeln, speichern und pflegen. Die Einkaufsgemeinschaften der Krankenhäuser wird das Handelsunternehmen für Medizinprodukte mithilfe des SyncManagers mit validiertem Product Content aus einem Guss über das Healthcare Content Data Portal (HCDP) versorgen. Dies ist ein wichtiger Baustein für beste Warenverfügbarkeit im Klinik-Geschäft.

Bayard Consulting begleitet medika auch als Implementierungs-Partner auf diesem Weg. Die Kölner Product-Content-Spezialisten passen den SyncManager an die Bedürfnisse und Datenmodelle von medika an und integrieren ihn in die bestehende IT-Infrastruktur. Eine Schnittstelle zu medikas Warenwirtschaftssystem ist bis Ende dieses Jahres geplant.

Die verantwortlichen Manager von medika haben sich aufgrund der großen Branchenexpertise von Bayard Consulting im Healthcare-Bereich für die Product-Content-Experten entschieden. Bayard Consulting hatte jüngst erheblich dazu beigetragen, mit dem HCDP der Einkaufsgemeinschaften deutscher Krankenhaus-Betreiber und dem Regelwerk COVIN (Content Validation Network) einen vielfach beachteten Standard für Produktstammdaten im Gesundheitswesen zu etablieren und diesen auch mit dem GDSN-Standard der GS1-Gemeinschaft zu harmonisieren.

„Bei Projekten dieser Größenordnung und Investitionshöhe ist es bei uns üblich, sich mehrere Anbieter anzuschauen. Wir waren aber sehr schnell von Bayard Consulting überzeugt, weil die Kölner Product-Content-Experten tiefe Branchenkenntnisse mitbringen, die bei uns unerlässlich sind“, erläutert Cagkan Sümer, Leitung Innendienst und Organisation bei medika. „Es macht sich für uns wahrlich bezahlt, mit Bayard Consulting zu arbeiten“.

