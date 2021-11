Quable wählt Bayard Consulting Group, um seine Kunden in Sachen GDSN optimal zu unterstützen

Führender französischer PIM-Lösungsanbieter wählt Bayard Consulting Group, um seinen Kunden hochwertigen Support im Bereich Global Data Synchronisation Network (GDSN) zu bieten

Paris, Köln, 4. November 2021

Quable, ein führender Anbieter cloud-basierter Product Information Management (PIM)-Lösungen hat sich für eine Partnerschaft mit der Bayard Consulting Group entschieden, um seinen zahlreichen Kunden aus dem französischen Einzelhandel und deren Lieferanten Lösungen und Beratung rund um das Global Data Synchronisation Network (GDSN) anzubieten. Große französische Lebensmittel-Einzelhandels-Unternehmen wie Auchan und Bekleidungsspezialisten wie Jennyfer, Sisley, Bonpoint und Gémo nutzen die cloud-basierten Lösungen von Quable für das Management ihres Product Contents.

Da das GDSN für den standardisierten Austausch von Produktinhalten zwischen Einzelhändlern und Lieferanten immer mehr an Bedeutung gewinnt, entschied sich Quable, die herausragende Expertise der Bayard Consulting Group im Rahmen einer Partnerschaft zum Nutzen seiner Kunden einzusetzen. Mit seinem in Paris ansässigen Team ist Bayard Consulting auch in Frankreich aktiv und mit den französischen Märkten für Einzelhandel, FMCG und Gesundheitswesen bestens vertraut.

Quable wird seinen Kunden Lösungen der Bayard Consulting Group wie den GS1-zertifizierten Datenpool b-synced anbieten und ihnen so eine problemlose Out-of-the-Box-Lösung für den Datenaustausch über das GDSN ermöglichen. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Quable und werden deren wunderbaren Kunden mit unseren erstklassigen GDSN-Lösungen und Beratungsdienstleistungen unterstützen“, sagte Didier Mamet, Country Manager Frankreich bei der Bayard Consulting Group.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Bayard Consulting Group, die über profunde Kenntnisse des GDSN sowie der Einzelhandels-, Konsumgüter- und Gesundheitsbranche verfügt. Dies ist ein echter Schritt nach vorne für unsere Kunden, insbesondere dank der großen Expertise von Bayard Consulting“, sagte Baptiste Legeay, Geschäftsführer von Quable.

Quable

Quable ist die PIM- und DAM-Lösung für alle Marken, Hersteller und Einzelhändler, die Wachstum anstreben. Mehr als 200 Unternehmen verwalten damit 40 Millionen Produkte in den Bereichen Mode, Luxus, Lebensmittel, Einzelhandel und Industrie. Neben der technologischen Exzellenz ist Quable auch ein Team von leidenschaftlich engagierten Experten, die sich für die Werte Bescheidenheit, Effizienz und Kundenzufriedenheit einsetzen. Unsere Aufgabe ist es, den Übergang zu neuen Vertriebskanälen (wie E-Commerce, Mobile Commerce, Marktplätze) oder zu internationalen Märkten zu beschleunigen und zu vereinfachen. Das SaaS-basierte PIM von Quable ist dank seiner einfachen Anwendung, seines einzigartigen UX-Designs, seiner Skalierbarkeit, seiner Rekordeinführungszeiten und der Leistungsfähigkeit seiner Technologieplattform sehr effizient. Auchan, Berluti, Bioderma, Cooperl, Club Med, Delsey, Gemo, Tryba und mehr als 200 große Marken in 50 Ländern haben sich für Quable PIM entschieden, um ihr Geschäft zu beschleunigen.

Quable wurde 2013 gegründet und hat 40 fachkundige Mitarbeiter, die über 40 Millionen Produkte in den Bereichen Mode, Luxus, Lebensmittelhandel und Industrie verwalten. Die Plug & Play-Installation ermöglicht es ihnen, ihre Omnichannel-Performance in Rekordzeit zu steigern. Die Lösung garantiert außerdem die Qualität der in Echtzeit gelieferten Daten und ermöglicht es unseren Nutzern, ihren Kunden ein konsistentes und qualitatives Einkaufserlebnis zu bieten.

https://www.quable.com

Bayard Consulting Group

Die Berater der Bayard Consulting Group sind die unabhängigen Experten für Product Information Management (PIM), Master Data Management (MDM) und das Global Data Synchronisation Network (GDSN) in Handel, Industrie und Gesundheitswesen. Strategie, Organisation, Prozesse, IT, digitale Transformation – die Experten von Bayard Consulting verbessern die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden nachhaltig und spürbar. Mit ihrer Expertise beraten die Spezialisten Entscheider in allen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die Kombination aus anerkannter Beratung, Umsetzung und Entwicklung sichert ihren Kunden optimale Ergebnisse.

https://www.bayard-consulting.com



