Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard? Neues Fachbuch zeigt warum Unwissenheit zum persönlichen Risiko wird

Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt nicht erst irgendwann in der Zukunft. Sie wirkt bereits heute auf Tätigkeiten, Arbeitsprozesse, Stellenprofile und Einkommenschancen.

Besonders gefährlich ist bei der KI-Transformation nicht allein die Technologie selbst, sondern die fehlende Kenntnis darüber, welche Aufgaben im eigenen Beruf tatsächlich unter Druck geraten können.

Mit der neuen Fachpublikation „Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard?“ legt Autor Herbert Scheuerer einen praxisnahen Leitfaden für Beschäftigte vor, die ihre persönliche Lage in der KI-Transformation nüchtern einschätzen wollen. Der Untertitel bringt den Ansatz auf den Punkt: „Konkrete Szenarien für Tätigkeiten und Branchen – mit Checklisten zur Risikoerkennung und für sinnvolle Maßnahmen.“ Das Fachbuch enthält unter anderem Risiko-Checklisten, Berufs- und Branchenprofile, persönliche Schutzpfade, einen Selbsttest sowie einen Maßnahmenplan für 30, 90 und 180 Tage.

Die zentrale Aussage: Nicht jeder Beruf ist automatisch bedroht. Aber viele Tätigkeiten können durch KI schneller, billiger oder mit weniger Personal erledigt werden. Besonders betroffen sind Aufgaben mit hohem Anteil an Standardtexten, Dokumentation, Recherche, Vorprüfung, Routinekommunikation, Datenverarbeitung und regelgebundener Sachbearbeitung.

Genau hier liegt das Risiko für viele Beschäftigte: Wer nur auf den eigenen Berufstitel schaut, übersieht möglicherweise die eigentliche Verwundbarkeit. Denn entscheidend ist nicht, ob jemand „Sachbearbeiter“, „Referent“, „Assistent“, „Analyst“, „Buchhalter“, „Recruiter“ oder „Projektmitarbeiter“ heißt. Entscheidend ist, woraus die tägliche Arbeit tatsächlich besteht.

Das Fachbuch warnt vor einer verbreiteten Fehlannahme: Fachkräftemangel bedeutet nicht automatisch Arbeitsplatzsicherheit. Ein Unternehmen kann weiterhin Personal suchen und gleichzeitig Routinetätigkeiten verdichten, automatisieren oder organisatorisch neu zuschneiden. Dadurch können Beschäftigte ihren Arbeitsplatz formal behalten und dennoch an Marktwert, Verhandlungsmacht, Aufstiegschancen oder Lebensstandard verlieren.

Die Publikation richtet sich deshalb ausdrücklich an Beschäftigte, die nicht abwarten wollen, bis Veränderungsdruck im eigenen Unternehmen offen sichtbar wird. Sie unterstützt dabei, das persönliche KI-Risiko anhand konkreter Merkmale zu prüfen: Wie viel der eigenen Arbeit ist digital, wiederholbar, regelgebunden, sprach- oder datenlastig? Wie viel davon beruht dagegen auf Verantwortung, Ausnahmebearbeitung, Beziehung, Urteilskraft, Konfliktlösung oder Ergebnisnähe?

Der Autor macht deutlich: Schutz entsteht nicht durch Hoffnung, sondern durch rechtzeitige Profilverschiebung. Wer früh erkennt, welche Tätigkeitsanteile austauschbarer werden, kann gezielter gegensteuern “ etwa durch Spezialisierung, Übernahme von Verantwortung, stärkere Ergebnisnähe, bessere KI-Kompetenz, Wechsel in robustere Aufgabenfelder oder den Aufbau zusätzlicher Einkommensstabilität.

„Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard?“ versteht sich nicht als Panikbuch, sondern als Informationsbasis für persönliche Entscheidungen. Es soll Beschäftigten helfen, die eigene berufliche Situation klarer zu sehen, Denkfehler zu vermeiden und rechtzeitig praktische Maßnahmen einzuleiten.

Die fachliche Grundlage dieser beschäftigtenbezogenen Perspektive bildet Scheuerers bereits vorliegende Fachpublikation „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox – Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation“. Darin analysiert der Autor die übergeordnete arbeitsmarktpolitische Ebene: Warum Arbeit gleichzeitig knapp und ersetzbar sein kann, weshalb Fachkräftemangel kein automatischer Schutz vor Verdrängung ist und welche Folgen KI-Transformation für Beschäftigung, Qualifikationsprofile, Verteilung und gesellschaftliche Stabilität haben kann.

Mit „Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard?“ überträgt Scheuerer diese Analyse auf die konkrete Situation einzelner Beschäftigter. Damit verbindet er die makroökonomische Betrachtung des Arbeitsmarktes mit einem praktischen Orientierungsrahmen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre eigene Gefährdung nicht erst erkennen wollen, wenn es zu spät ist.

Bibliografische Angaben

Titel: Bedroht KI meinen Job und Lebensstandard?

Untertitel: Konkrete Szenarien für Tätigkeiten und Branchen – mit Checklisten zur Risikoerkennung und für sinnvolle Maßnahmen

Autor: Herbert Scheuerer

Verlag / Imprint: Vipspace Enterprises LLC

ISBN: 978-3-00-086958-7

Auflage: 1. Auflage 2026

Ergänzende Fachpublikation des Autors:

Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox

Fachkräftemangel und der dramatische Wandel der Arbeit durch KI-Transformation

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kündigungsmediator / B2B-RUN Unternehmensberatung

Herr Herbert Scheuerer

Carl-Duisberg-Str. 7

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 015121241712

web ..: https://kuendigungsmediator.de/fachpublikation-das-ki-arbeitsmarkt-paradox/

email : H.Scheuerer@b2b-run.org

Der Autor beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen tiefgreifender wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher Veränderungen. Sein besonderes Interesse gilt den Punkten, an denen Arbeitsmarkt, Sozialstaat, Verteilung, politische Stabilität und individuelle Lebensführung ineinandergreifen.

Mit „Das KI-Arbeitsmarkt-Paradox“ legt er eine Fachpublikation vor, die den verbreiteten Widerspruch zwischen Fachkräftemangel und KI-Substitution systematisch untersucht und in einen größeren Zusammenhang von Demografie, Mismatch, Verteilung, Sozialstaat und Resilienz stellt.

Pressekontakt:

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