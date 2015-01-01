Sankamap Metals: Bohrstart könnte erhebliches Kupfer-Gold-Potenzial freilegen

Sankamap Metals testet erstmals das Kuma-Projekt auf den Salomonen. Die vollständig finanzierte Bohrkampagne zielt auf ein mögliches Kupfer-Gold-Porphyrsystem unter einer ausgeprägten Lithocap.

Für Rohstoffinvestoren gibt es kaum ein spannenderes Szenario als den allerersten Bohrtest auf einem unberührten, vielversprechenden Projekt. Genau diesen operativen Meilenstein hat Sankamap Metals (WKN A413DA / CSE SCU) nun auf seinem Kuma-Projekt auf den Salomonen erreicht. Wo bislang monatelange geologische Vorarbeit und starke Oberflächensignale die Fantasie beflügelten, sollen nun die Bohrgeräte sprechen. Das Ziel: Der Nachweis eines potenziell massiven Kupfer-Gold-Systems.

Das erst einmal auf 2.000 bis 3.000 Meter ausgelegte Bohrprogramm ist komplett finanziert und markiert den Übergang von der konzeptionellen Exploration zum fundamentalen Nachweis. Dabei hält sich das Management die Option offen, die Bohrmeter bei ersten Erfolgen flexibel auszuweiten.

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