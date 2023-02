Behandlungen im Bereich der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in München: Praxis Dr. Dr. Schuster

Chirurgische Eingriffe an Mund, Kiefer oder Gesicht benötigen höchste Fachkompetenz. Die MKG-Praxis von Dr. Dr. Schuster hat sich auf die optimale Behandlung in diesen Bereichen spezialisiert.

MKG-Praxis in München: Umfassende Versorgung für Mund, Kiefer und Gesicht

Gerade der Bereich des Gesichts, zu dem auch die Mund- und Kieferpartie gehört, ist eine sehr sensible Region. Das gilt nicht nur aufgrund der zahlreichen Nerven, die sich dort befinden. Gesicht, Mund und Kiefer sind auch wichtig für das Selbstbewusstsein und das Selbstbild des Menschen. Ziel einer Behandlung von Erkrankungen oder Verletzungen in diesem Bereich ist nicht allein die Wiederherstellung eines möglichst natürlichen Erscheinungsbilds. Es geht immer auch um die Verbesserung der mentalen Gesundheit, die unter Mund-, Kiefer- oder Gesichtsverletzungen leidet. Die MKG-Praxis Dr. Dr. Schuster leistet aufgrund der umfassenden Ausbildung des Praxisgründers wertvolle Dienste in beiderlei Hinsicht.

Für noch bessere Patient:innenversorgung: Masterstudiengang Ästhetische Gesichtschirurgie

Durch seine bisherige universitäre Ausbildung zum Facharzt für MKG-Chirurgie und Fachzahnarzt für Oralchirurgie verfügt Dr. Dr. Schuster über wissenschaftliche und klinisch-praktische Kenntnisse und Qualifikationen. Um Patient:innen auf dem Gebiet der ästhetischen Gesichtschirurgie noch optimaler betreuen zu können, entschied er sich für das Masterstudium Ästhetische Gesichtschirurgie. So konnte er seine bereits vorhandenen theoretischen und praktischen Kenntnisse und Fähigkeiten fachlich nochmals vertiefen und erweitern.

Ein solches Studium ist zudem sinnvoll, weil es ihn in die Lage versetzt, mit anderen Disziplinen der klinischen Medizin zusammenzuarbeiten und so die klinische und wissenschaftliche Entwicklung seines Fachgebiets zu fördern. Darüber hinaus gibt ein solches Studium ihm die Möglichkeit, neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der angewandten Medizin in der Praxis umzusetzen.

Durch das Masterstudium ist Dr. Dr. Schuster zudem in der Lage, zukünftig auch komplexe ästhetische gesichtschirurgische Behandlungen unter Berücksichtigung sogenannter patientenspezifischer Komplikationen zu entwickeln und durchzuführen.

Behandlungen der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie-Praxis Dr. Dr. Schuster in München

Die Bandbreite an möglichen Behandlungen in der MKG-Praxis in München ist hoch und reicht von der Zahnentfernung bis zur Wurzelspitzenresektion. Auch Zahnimplantate sowie Knochenaufbau sind möglich. Im Bereich der Gesichtschirurgie bietet die Praxis von Dr. Dr. Schuster zahlreiche Behandlungen aus dem Bereich der ästhetischen Gesichtschirurgie an.

Dazu gehören beispielsweise Fillerbehandlungen mit Hyaluron oder Faltenbehandlungen bzw. Schweißdrüsenbehandlungen mit Botulinumtoxin. Zudem kann die Praxis Patient:innen mittels Fettwegspritze, Fadenlift, Augenlidstraffung oder Vampirlift zu einem frischeren, jüngeren Aussehen verhelfen. Ein wichtiges Betätigungsfeld ist die Narbenkorrektur, etwa nach Operationen oder aufgrund von Verletzungen. Für ein schöneres Lächeln können Patient:innen auch eine Behandlung zur Zahnaufhellung (In-Office & Home) nutzen.

Vor allem im Zusammenhang mit ästhetischen Behandlungen (inklusive der Beratung) ist es wichtig zu wissen, dass es sich in der Regel um Privatleistungen handelt, die von den Krankenkassen (auch den privaten) nicht übernommen werden. Zu allen Aspekten einer ästhetischen Behandlung berät die MKG-Praxis in München von Dr. Dr. Schuster im Rahmen eines kostenpflichtigen Beratungstermins ausführlich.

Die Patient:innen stehen im Vordergrund in der MKG-Praxis in München

Die 2021 eröffnete Praxis für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie in München (MKG München) legt größten Wert auf eine optimale Kundenpflege und bietet aus diesem Grund Patient:innen nicht nur lange Öffnungszeiten an 5 Tagen in der Woche, sondern auch alle wesentlichen Informationen rund um chirurgische Eingriffe. Zu finden sind diese Informationen auf der Webseite der MKG-Praxis in München. Per Telefon oder E-Mail lassen sich Beratungs- oder Behandlungstermine vereinbaren. Diese und weitere Informationen rund um die MKG-Praxis München sind zu finden unter https://www.dr-dr-schuster.de/.

