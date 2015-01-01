  • Behördenpost: Warum viele Menschen Briefe ungeöffnet liegen lassen

    Behördenpost löst bei vielen Menschen Unbehagen aus. Doch mit einer klaren Struktur verlieren selbst kompliziert wirkende Schreiben ihren Schrecken. Ein Plädoyer für mehr Überblick.

    BildViele kennen das: Ein Brief von der Rentenversicherung, der Krankenkasse oder dem Finanzamt liegt auf dem Küchentisch. Man wirft einen Blick darauf, versteht die Hälfte nicht und legt ihn erst einmal beiseite. „Wenn ich Zeit habe, lese ich das nochmal in Ruhe“, denkt man sich und schleicht immer wieder um den Brief herum.

    Aus einem Tag werden mehrere Wochen, und die Unsicherheit wächst. Dabei ist es oft gar nicht der Inhalt, der einen überfordert. Behörden schreiben anscheinend in einer eigenen Sprache, die man erstmal verinnerlichen muss. Mehrere Vorgänge laufen gleichzeitig, oft erhält man kurz hintereinander mehrere Briefe zum scheinbar selben Thema und denkt sich: „Das kenne ich doch, aber irgendwie anders.“

    Fristen setzen einen zusätzlich unter Druck. Wer gerade in den Ruhestand gegangen ist, möchte eigentlich am liebsten tatsächlich endlich seine Ruhe haben. Wer einfach nur einen Angehörigen unterstützen will, fühlt sich schnell überfordert von dem „Beamtendeutsch“.

    Oft fehlt es nur an einer Struktur, mit der sich solche Schreiben einordnen und bearbeiten lassen. Wenn man für jeden Brief immer wieder neu überlegen muss, wo er hingehört und was als Nächstes zu tun ist, verliert man leicht den Überblick.

    Deshalb lohnt es sich, ein persönliches Ordnungssystem aufzubauen. Werden Unterlagen konsequent einsortiert und Fristen nach einem Schema festgehalten, verlieren viele Behördenbriefe ihren Schrecken. Aus einem scheinbar unüberschaubaren Papierstapel werden einzelne, leicht lösbare Aufgaben.

    Das Buch _Ihr Navigationssystem durch die Behördenpost_ von Doris Lenz zeigt Schritt für Schritt, wie ein solches System aufgebaut werden kann. Ergänzt wird es durch eine Arbeitsmappe, mit der sich die eigene Behördenpost dauerhaft organisieren lässt.

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