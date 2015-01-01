Wie der JIMMY Matrix M9 Pro die ultimative Wasserbar für Zuhause schafft

Europas Sommer-Hitzewelle verlangt nach mehr als nur kaltem Wasser

Europa erlebt erneut einen Sommer mit Rekordtemperaturen. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist längst mehr als nur eine alltägliche Gewohnheit – sie ist zu einem wesentlichen Bestandteil eines gesunden Lebensstils geworden. Von Deutschland und Frankreich bis nach Italien und Spanien sorgen anhaltende Hitzewellen dafür, dass die Menschen mehr trinken und gleichzeitig immer stärker auf Qualität, Geschmack und Komfort ihres Trinkwassers achten.

Gleichzeitig ist der Sommer die Zeit des geselligen Lebens im Freien. Grillabende im Garten, Dinner auf der Terrasse, Rooftop-Partys, Familienbrunches, entspannte Nachmittage am Pool oder gemeinsame Abende beim Verfolgen des größten Fußballturniers der Welt prägen den europäischen Sommer. Ganz gleich, ob Freunde zum Public Viewing eingeladen werden oder die Familie gemeinsam ein spannendes Spiel verfolgt – eines darf dabei nie fehlen: perfekt gekühlte Getränke.

Eiskaltes Sprudelwasser, erfrischender Eiskaffee, hausgemachte Cocktails, fruchtige Limonaden oder gesunde Sommergetränke gehören heute ganz selbstverständlich zum modernen europäischen Lebensstil.

Dennoch greifen viele Haushalte weiterhin auf Flaschenwasser, separate Wassersprudler, Wasserkocher und Eiswürfelschalen zurück. Das beansprucht wertvollen Platz in der Küche, verursacht zusätzliche Kosten und produziert vermeidbaren Plastikmüll.

In diesem Sommer präsentiert JIMMY eine intelligentere Lösung.

Der JIMMY Matrix M9 Pro Smart Countertop RO Water Purifier ist weit mehr als nur ein intelligenter Tisch-Wasserfilter. Als moderne Umkehrosmoseanlage für Trinkwasser ohne Einbau verwandelt er jede Küche in eine echte Wasserbar für Zuhause. Gereinigtes Wasser, sofort verfügbares Heißwasser, Sprudelwasser, kristallklare Eiswürfel und individuell anpassbare Trinklösungen vereinen sich in einem intelligenten modularen System.

Mehr als ein Wasserfilter – eine komplette Wasserbar für Zuhause

Jahrelang bestand die Aufgabe einer klassischen Umkehrosmoseanlage hauptsächlich darin, sauberes Trinkwasser bereitzustellen.

Der Matrix M9 Pro verfolgt einen völlig neuen Ansatz.

Dank des weltweit erstmals eingesetzten AquaLink-Modulsystems wird der M9 Pro zum Herzstück einer flexibel erweiterbaren Wasserbar für Zuhause. Familien können ihr persönliches Trinksystem individuell an Jahreszeiten, Lebensstil und unterschiedliche Alltagssituationen anpassen.

Anstatt die Arbeitsplatte mit mehreren Einzelgeräten zu füllen, bildet ein einziges elegantes System die Grundlage für ein hochwertiges Getränkeerlebnis.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach einer Fahrradtour unter der heißen Julisonne nach Hause und genießen ein perfekt gekühltes Glas Zitronen-Sprudelwasser. Oder Sie laden Freunde zu einem Grillabend ein, während kristallklare Eiswürfel aus gereinigtem Wasser Cocktails angenehm kühlen und Kinder selbstgemachte Frucht-Sprudelgetränke genießen. Am nächsten Morgen liefert dasselbe System in wenigen Sekunden heißes Wasser für frisch gebrühten Kaffee und gleichzeitig reines Trinkwasser für die ganze Familie.

Genau dieser nahtlose Wechsel zwischen Erfrischung, Genuss und gesundem Alltag macht den Matrix M9 Pro zu einer völlig neuen Generation intelligenter Wassersysteme.

Mit Matrix I9 und Matrix S9 den Sommer auf ein neues Niveau bringen

Die eigentliche Innovation des Matrix M9 Pro liegt in seinem modularen Aufbau.

Durch die Verbindung mit dem Matrix I9 Ice Maker & Crusher entsteht eine hochwertige Eisstation, die kristallklare Eiswürfel sowie feines Crushed Ice ausschließlich aus RO-gefiltertem Wasser produziert.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Gefrierschrank-Eis, das häufig Gerüche oder Verunreinigungen aufnimmt, bleibt das vom I9 erzeugte Eis besonders rein, geschmacksneutral und hygienisch. Damit eignet es sich perfekt für:

– Eiskaffee

– Cocktails

– Limonaden

– Cold Brew Coffee

– Smoothies

– Sommerliche Erfrischungsgetränke

Ob Dachterrassenparty, Gartenfest oder gemütlicher Grillabend – hochwertiges Eis steht jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.

Ebenso beeindruckend ist der Matrix S9 Cold Sparkling Water Maker, der speziell für Europas ausgeprägte Liebe zu Sprudelwasser entwickelt wurde.

Europa zählt zu den weltweit größten Märkten für kohlensäurehaltiges Wasser. Millionen Haushalte trinken täglich Sprudelwasser. Statt Woche für Woche schwere Wasserkisten nach Hause zu tragen, können Verbraucher mit dem Matrix S9 frisches Sprudelwasser direkt zu Hause herstellen.

Das System erzeugt perfekt gekühltes Sprudelwasser bei einer optimalen Temperatur von 10 bis 15 °C. Dadurch bleibt die Kohlensäure besonders feinperlig und sorgt für ein angenehm frisches Geschmackserlebnis.

Mit frischen Zitronen, Beeren, Minze oder anderen natürlichen Zutaten lassen sich gesunde Sommergetränke ganz nach dem persönlichen Geschmack kreieren – eine hervorragende Alternative zu zuckerhaltigen Softdrinks.

Gemeinsam bilden Matrix M9 Pro, Matrix I9 und Matrix S9 eine vollständig integrierte Wasserbar für Zuhause, die Folgendes bereitstellt:

– Gereinigtes stilles Wasser

– Sofort verfügbares Heißwasser

– Frisches Sprudelwasser

– Kristallklare Eiswürfel

– Crushed Ice

– Individuell zubereitete Sommergetränke

Der Matrix M9 Pro geht damit weit über die Funktion einer klassischen Osmoseanlage Trinkwasser hinaus. Er verwandelt die tägliche Flüssigkeitsaufnahme in ein hochwertiges Lifestyle-Erlebnis und bringt Familie sowie Freunde an heißen Sommertagen zusammen.

Sauberes Wasser für einen gesünderen Sommer

Neben erfrischenden Sommergetränken spielt auch die Qualität des Trinkwassers eine immer wichtigere Rolle. In ganz Europa wachsen die Bedenken hinsichtlich alternder Wasserleitungen, hartem Wasser, Schwermetallen, Mikroplastik, Chlorrückständen sowie PFAS, den sogenannten „Forever Chemicals“.

PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) stehen seit einigen Jahren verstärkt im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit. Diese langlebigen Chemikalien werden unter anderem in Industrieprodukten, Antihaftbeschichtungen und Lebensmittelverpackungen eingesetzt. Aufgrund ihrer extrem hohen Stabilität können sie über Jahrzehnte in der Umwelt verbleiben und sich im menschlichen Körper anreichern. Wissenschaftliche Studien bringen eine langfristige PFAS-Exposition mit möglichen Auswirkungen auf das Immunsystem, die Leberfunktion und das allgemeine Wohlbefinden in Verbindung.

Der JIMMY Matrix M9 Pro wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen moderner Trinkwasserversorgung zu begegnen.

Sein fortschrittliches 7-stufiges Umkehrosmose-Filtersystem arbeitet mit einer hochpräzisen RO-Membran mit einer Filtergenauigkeit von 0,0001 mm und reduziert zuverlässig:

– Schwermetalle

– Mikroplastik

– Chlorrückstände

– Nitrat

– Fluorid

– Blei

– Cadmium

– Chrom

– PFAS sowie weitere potenzielle Schadstoffe

Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtersystemen verfügt der Matrix M9 Pro zusätzlich über eine Remineralisierungstechnologie, welche dem gereinigten Wasser wertvolle Mineralien wieder zuführt und dadurch einen angenehm natürlichen Geschmack gewährleistet.

Für maximale Sicherheit und Vertrauen erfüllt der Matrix M9 Pro höchste internationale Qualitätsstandards und verfügt über zahlreiche renommierte Zertifizierungen, darunter:

– NSF-Zertifizierung

– SGS-Laborzertifizierung

– FDA-Zertifizierung für lebensmittelgeeignete Materialien

– CE-Kennzeichnung

Diese umfassenden Nachweise bestätigen sowohl die Filterleistung als auch die Materialqualität und Produktsicherheit gemäß international anerkannten Standards.

Wer online nach Begriffen wie Osmoseanlage Trinkwasser, Umkehrosmose Wasserfilter für zu Hause, PFAS Wasserfilter, Umkehrosmoseanlage, Osmose Wasserfilter Trinkwasser oder Reverse Osmosis Water Filter sucht, findet im Matrix M9 Pro eine intelligente Lösung der neuesten Generation – entwickelt für moderne europäische Haushalte.

Nicht nur kaltes Wasser – auch heißes Wasser gehört zum Alltag

Auch wenn der Sommer für eisgekühlte Getränke steht, bleibt heißes Wasser im Alltag unverzichtbar.

Sowohl der JIMMY Matrix M9 Pro als auch der JIMMY R9 Pro Smart Countertop RO Water Purifier verfügen über eine 3-Sekunden-Soforterhitzung sowie sieben präzise Temperaturstufen.

Dadurch lassen sich verschiedenste Getränke und Anwendungen komfortabel realisieren:

– Kaffee in Barista-Qualität

– Grüner Tee und Schwarztee

– Haferbrei und Instant-Gerichte

– Babynahrung und Milchpulver

– Warmes Trinkwasser für den täglichen Gebrauch

Diese Vielseitigkeit macht den Matrix M9 Pro und den R9 Pro zu ganzjährigen Begleitern für jede Familie.

JIMMY R9 Pro – Die elegante All-in-One-Lösung

Wer eine besonders kompakte Komplettlösung bevorzugt, findet im JIMMY R9 Pro Smart Countertop RO Water Purifier die ideale Alternative.

Der R9 Pro kombiniert dieselbe leistungsstarke 7-stufige RO-Filtration, eine RO-Membran mit 0,0001 mm Filtergenauigkeit, die Reduzierung von PFAS sowie die internationalen Zertifizierungen NSF, SGS, FDA und CE in einem schlanken, installationsfreien Tischgerät.

Darüber hinaus bietet der R9 Pro sofort verfügbares gekühltes Wasser, mehrere Heißwasser-Temperaturstufen sowie höchsten Bedienkomfort – ideal für Wohnungen, Büros und alle Haushalte, die eine hochwertige Osmoseanlage ohne Festinstallation suchen.

Ein kühlerer und gesünderer Sommer beginnt zu Hause

Während Europa einen weiteren Sommer voller Sonnenschein, geselliger Abende und unvergesslicher Momente erlebt, entwickelt sich Trinkwasser zunehmend von einer Selbstverständlichkeit zu einem Ausdruck moderner Lebensqualität.

Mit dem innovativen AquaLink-Modulsystem, modernster Reinigungstechnologie und dem Konzept einer echten Wasserbar für Zuhause definieren der JIMMY Matrix M9 Pro und der JIMMY R9 Pro neu, was Verbraucher heute von einer modernen Umkehrosmoseanlage für Trinkwasser erwarten dürfen.

Von prickelndem Sprudelwasser beim Abendessen auf der Terrasse über kristallklare Eiswürfel für Sommerpartys bis hin zu perfekt temperiertem Wasser für Kaffee, Tee oder die tägliche Flüssigkeitsversorgung – jedes Glas Wasser wird Teil eines hochwertigeren Lebensstils.

In diesem Sommer geht es nicht nur darum, der Hitze zu entkommen.

Verwandeln Sie Ihre Küche mit JIMMY in eine moderne Wasserbar für Zuhause und genießen Sie jeden Tag intelligenteres, gesünderes und erfrischenderes Trinkwasser.

Verfügbarkeit & Exklusive Sommerangebote

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Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von JIMMY: https://jimmy.eu/

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Über JIMMY:

JIMMY ist eine technologieorientierte Marke für Haushaltsgeräte und spezialisiert auf intelligente Lösungen für ein gesundes Zuhause. Unterstützt von KingClean Electric Co., Ltd. verfügt JIMMY über starke Forschungs- und Entwicklungskompetenzen sowie modernste Fertigungstechnologien, um innovative Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen von Verbrauchern weltweit gerecht werden. Getreu der Markenphilosophie „Technology Creating Quality Life“ ist JIMMY heute in mehr als 50 Ländern vertreten und verbessert mit seinen intelligenten Haushaltslösungen die Lebensqualität von Millionen Familien auf der ganzen Welt.

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