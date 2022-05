Beratung vom Fachmann und maßgeschneiderte Lösungen bei Fliegengittern unerlässlich

Die Beratung einer maßgeschneiderten einfach zu bedienenden Lösung für Fliegengitter und die individuellen Montage, können nur Vorort erfolgen.

Auch gilt es bauliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Größten Wert legen wir auf erstklassige Beratung und dem wichtigen Aufmaß vor Ort. Wo andere aufgeben beginnt für uns die Herausforderung.

Nur so kann gewährleistet werden, dass das Fliegengitter sich im Haus/ in der Wohnung integriert und nicht zum negativ auffallenden Ärgernis wird.

Fliegengitter und Pollenschutzgitter haben einen hohen Nutzen, sie sind aber auch Witterungsbedingungen wie Blütenstaub, Regen und Sturm ausgesetzt, was zu Schmutzablagerungen führt. Das verschlechtert die Luftdurchlässigkeit und die Durchsicht.

Um die Langlebigkeit des Fliegengittergewebe und des Rahmens zu sichern, sollte das Gitter durch regelmäßige Reinigung instandgehalten und gepflegt werden.

Der Aufwand, um ein professionelles Fliegengitter zu reinigen, ist allerdings generell eher gering. Es sind auch keine teuren Reinigungsmittel erforderlich oder gar gewünscht. Bei kleineren Verschmutzungen reicht das vorsichtige reinigen mit einem feuchten Tuch.

Ein bis zwei Mal im Jahr sollte man das Gitter gründlich reinigen. Reinigungsmittel sind nicht erforderlich. Ein Einfaches abduschen der Fliegengitter / Pollenschutzgitter ist völlig ausreichend.

Details finden Sie hier: https://insektenschutz-klumpp.de/fliegenschutzgitter-fuer-fenster-dachfenster-tueren/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KLUMPP Insektenschutz

Herr Werner Klumpp

Suebenstraße 4

72149 Neustetten

Deutschland

fon ..: 0747225106

web ..: http://insektenschutz-klumpp.de/

email : info@insektenschutz-klumpp.de

