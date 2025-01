Bergbau in den USA 2025

Der neue US-Präsident Donald Trump könnte für Veränderungen im Bergbaubereich sorgen.

In den USA werden die Auswirkungen auf zukünftige Zinssenkungen durch die Politik von Donald Trump diskutiert. In der Folge haben sich einige Rohstoffe verbilligt. Aber Defizite stehen bei verschiedenen Rohstoffen ins Haus, etwa bei Kupfer oder Uran. Defizite treiben die Preise an, das ist klar. Die Themen Energiewende, digitale Infrastruktur oder Künstliche Intelligenz werden kräftig für Rohstoffbedarf sorgen. Weltweit setzen jedenfalls sichere und CO2-arme Energieformen ihren Siegeszug fort. Davon werden Metalle wie Lithium, Kupfer, Kobalt, aber auch Uran profitieren. Der Metall- und Bergbaubereich hatte sich in der ersten Amtszeit von Donald Trump gut entwickelt. Sorgen über Handelskriege und Zinserhöhungen konnten diese Entwicklung nicht bremsen.

Metallpreise stiegen an und so konnten auch Bergbauaktien im Wert zulegen. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang, dass bei wachsender Metallnachfrage das Angebot kaum steigt. Heute sinken die Zinssätze und dies ist positiv für Bergbau und Metalle. Und sollte es Trump gelingen die Wirtschaft anzukurbeln, so käme dies bestimmten Metallen zugute. Die Androhung höherer Zölle kann Chancen, aber auch Risiken für Rohstoffe nach sich ziehen. Viele Technologien wachsen rasant und verschlingen immer mehr Strom, man denke nur an die Rechenzentren und deren gigantischen wachsenden Strombedarf. Dass der Übergang zu sauberer Energie weitergehen wird, sich verstärkt, da besteht Einigkeit. Uran sollte daher aufgrund der wachsenden Anzahl von Kernkraftwerken stark nachgefragt sein, dies auch unter der neuen Amtszeit von Trump.

Laut Prognosen werden die USA 2026 knapp 26 Prozent des weltweiten Uranbedarfs für sich beanspruchen. Uranunternehmen wie Uranium Energy oder Premier American Uranium, tätig unter anderem in den USA, werden sich freuen.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – besitzt umweltfreundliche und kostengünstige ISR-Uranprojekte in den USA und weitere Projekte in Kanada.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – verfügt über große Uranliegenschaften in Colorado, Wyoming und in New Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

