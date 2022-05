Beschleunigung für Forschungsprojekte durch Modelle aus dem 3D-Drucker

In Forschung und Wissenschaft werden häufig Modelle, Prototypen und individuell angefertigte Produkte benötigt. Hier ist der schnelle 3D Druck Service ein echtes Geschenk und ein Beschleuniger.

München, 09.05.2022 – 3D Druckerei München – Hohes Niveau, ausgefeilte Technik

Manchmal braucht es nur ein Einzelstück. Genau das wird aber nicht mehr hergestellt, ist bei keinem Händler erhältlich und auch keine Auktionsplattform kann weiterhelfen. Oder eine Anwendung ist derart speziell, dass das benötigte Teil noch nicht einmal erfunden wurde. Auf die Profis der 3D Druckerei München ist hierbei Verlass. Sie stehen auf dem gesamten Weg von der Idee bis zum fertig gedruckten Objekt mit wertvollen Tipps und Hilfestellungen bereit.

3D Druck geht auch einfach

Es ist nicht komplizierter, als anderes Online-Shopping. Es spielt keine Rolle, ob ein Prototyp, eine Kleinserie, ein Ersatzteil oder nur ein Einzelstück benötigt wird. Mit dem 3D Druck-Service ist nahezu alles möglich, was eine Größe von 280x250x300 Millimeter nicht überschreitet. Mit dem FDM Druckverfahren und unter Verwendung von PLA+ können sehr viele Projekte realisiert werden. Ein sehr spannendes Feld ist der 3D-Druck in der Forschung. Auch hier spielt die 3D Druckerei München ihre Stärken aus.

Geschwindigkeit ist Trumpf – der Online-Konfigurator

Eine Idee mit einfachen Mitteln zu einem Objekt zum Anfassen machen geht mit dieser Technik so schnell wie noch nie. Was vor einigen Jahren noch eine Aufgabe für Ingenieure und Erfinder war, ist heute für technikaffine Tüftler kein Problem mehr. Der Online-Konfigurator der 3D Druckerei München ist ein starkes und gleichzeitig leicht zu bedienendes Tool. CAD Modell hochladen, Maße eingeben, Fülldichte festlegen, fertig. Der Preis für das Stück wird sofort angezeigt.

Sollten Korrekturen notwendig werden, die zur Herstellung des perfekten Druckergebnisses erforderlich sind, wird selbstverständlich Rücksprache gehalten. Das Modell kann in allen gängigen Dateiformaten vorliegen. Wenn noch keine Datei vorliegt, wird die nötige Konstruktion, je nach Schwierigkeitsgrad, kostenlos erstellt. In jedem Fall kommen die Experten mit einem individuellen Angebot auf den Kunden zu. Somit werden die Kosten kontrollierbar und im Rahmen gehalten.

Anwendungen in Wissenschaft und Forschung

Individuelle Lösungen sind auch in der Wissenschaft gefragt. Häufig wird 3D-Druck in der Forschung genutzt. Durch die hochpräzisen Abmaße im Zehntelmillimeter-Bereich können zum Beispiel Siebe und Membrane mit bestimmten Lochgrößen gefertigt werden. Auch bei ganz praktischen Hilfsmitteln, wie Haltern für Versuchsaufbauten, kann 3D-Druck in der Forschung eingesetzt werden. In vielen Fällen werden 3D Modell gebraucht, um bestimmte Experimente durchzuführen, auch hier hat der 3D-Druck Einzug gehalten und trägt sowohl zur Vereinfachung als auch zur Beschleunigung bei.

Studierende in technischen Fächern können an Modellen, die vom 3D Druck-Service hergestellt werden, Aerodynamik im Kleinformat analysieren und an gedruckten Getriebe- und Motorenteilen innovative Grundlagenforschung betreiben. Dies sind nur drei Beispiele, wie 3D-Druck in der Forschung und in der Wissenschaft die Arbeit vereinfachen und verbessern kann.

Der 3D Druck hat bereits erstaunliche Möglichkeiten hervorgebracht und die Entwicklung geht rasant weiter. Mittlerweile ist er aus der Nische herausgetreten und ein fester Bestandteil von Forschung und Lehre. Der 3D Druck-Service bietet den vollen Service und unterstützt bei allen Projekten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

3D Druck Service München (03-2022)

Herr Stefan Klaußner

Danklstr. 4

81371 München

Deutschland

fon ..: 0176/95283078

web ..: https://3ddruckmuenchen.com/

email : info@3ddruckmuenchen.com

3D Druck München bietet als online Dienstleister einen deutschlandweiten Versand von 3D-gedruckten Modellen. Der Service spricht vor allem Kunden an, die bisher wenig Kontakt mit 3D-Druck hatten und bietet günstige und schnelle Lösungen, wenn bereits das Modell in Form einer STL-Datei als Vorlage vorhanden ist. Für Kunden unterschiedlicher Branchen ist vor allem die Flexibilität des Inhabers Stefan Klaußner, und seines Teams von Bedeutung.

Pressekontakt:

Pressemann.com – Agentur für Online-PR

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstr. 6

76694 Forst

fon ..: 07251-3227729

web ..: https://pressemann.com/

email : vogel@pressemann.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Versicherungsmakler Thomas Vetter aus Straubing bietet seinen Kunden einen optimalen Versicherungsschutz