  • Besondere Kunstgemälde auf Sylt: Antiquitäten Galerie Radzuweit

    Kunst auf Sylt erleben: Entdecken Sie in der Galerie Radzuweit einzigartige Gemälde und Antiquitäten – von klassischer Sylt-Malerei bis zu exklusiven Raritäten renommierter Künstler.

    Ein Gemälde eröffnet neue Perspektiven und lässt den Betrachter in andere Welten eintauchen. In der Antiquitäten Galerie Radzuweit in Westerland auf Sylt erwartet Sie eine beeindruckende Auswahl an Werken bedeutender Künstler, die sich mit der Insel auseinandergesetzt haben. Auf rund 140 Quadratmetern Ausstellungsfläche entdecken Sie facettenreiche „Sylt-Malerei“ – von den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart. Künstler wie Hugo Köcke oder Siegward Sprotte prägen diese Sammlung und machen die kreative Geschichte Sylts lebendig.

    Vielfalt aus zwei Jahrhunderten

    Neben etwa 300 Gemälden und Zeichnungen präsentiert die Galerie eine exklusive Auswahl an Antiquitäten und Raritäten. Dazu gehören edle Porzellanfiguren, hochwertiges Tafelbesteck sowie kunstvoll gearbeitete Silberobjekte international bekannter Manufakturen wie Georg Jensen oder Tiffany & Co. Jedes Objekt vereint handwerkliche Perfektion mit kultureller Bedeutung und erzählt seine eigene Geschichte.

    Exklusive Auswahl im Überblick

    Das Sortiment umfasst Silberarbeiten vom 18. Jahrhundert bis zum Art Déco, feines Porzellan von Royal Copenhagen und Bing & Gröndahl sowie hochwertige Glas- und Keramikobjekte. Ergänzt wird das Angebot durch erstklassige Silberbestecke – von kompletten Services bis hin zu seltenen Einzelstücken renommierter skandinavischer Silberschmieden. In der Galerie finden Kunstliebhaber zudem eine große Auswahl an Aquarellen, Ölgemälden und Zeichnungen mit Bezug zu Sylt.

    Kompetenz und Leidenschaft

    Galerist Jörn Radzuweit steht seit vielen Jahren für Expertise und Engagement im Kunsthandel. Mit besonderer Hingabe widmet er sich dem Thema „Sylt in der Malerei“ und präsentiert eine sorgfältig kuratierte Auswahl hochwertiger Werke. Ein Besuch der Galerie bietet Kunstinteressierten und Inselgästen die Möglichkeit, außergewöhnliche Kunst und erlesene Antiquitäten in besonderer Atmosphäre zu entdecken.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Antiquitäten Galerie Radzuweit
    Herr Jörn Radzuweit
    Kjeirstr. 2
    25980 Sylt
    Deutschland

    fon ..: 04651 7331/0173 2986443
    web ..: http://www.sylt-antik.de
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    Antiquitäten Galerie Radzuweit
    Herr Jörn Radzuweit
    Kjeirstr. 2
    25980 Sylt

    fon ..: 04651 7331/0173 2986443
    web ..: http://www.sylt-antik.de
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