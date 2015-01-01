  • Bestatter in Essen – einfühlsame Begleitung im Trauerfall

    Verlässlicher Beistand im Trauerfall: In Essen bietet die Bestattungen Dorndorf GmbH als erfahrenes Bestattungshaus individuelle Lösungen.

    Die Bestattungen Dorndorf GmbH mit Sitz in Essen steht seit vielen Jahrzehnten für eine würdevolle und persönliche Betreuung im Trauerfall. Das Unternehmen zeichnet sich durch einen sensiblen Umgang mit Trauernden sowie durch transparente Abläufe und persönliche Beratung aus. Mit einem umfassenden Leistungsangebot richtet sich das Bestattungshaus an Angehörige, die in einer emotional herausfordernden Situation kompetente Unterstützung benötigen. Das Bestattungsunternehmen setzt auf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und begleitet trauernde Angehörige mit Einfühlungsvermögen und Respekt.

    Persönliche Beratung und individuelle Abschiede

    Im Mittelpunkt der Arbeit des Bestattungsunternehmens stehen persönliche Wünsche und die Bedürfnisse der Angehörigen. Die Bestattungen Dorndorf GmbH berät einfühlsam zu allen Bestattungsarten – von der klassischen Erdbestattung bis hin zu alternativen Formen wie See- oder Baumbestattungen. Auch die individuelle Ausgestaltung von Trauerfeiern wird professionell umgesetzt, um dem Leben der Verstorbenen einen würdigen Rahmen zu geben.

    Unterstützung bei Formalitäten und Trauerbewältigung

    Das Unternehmen übernimmt alle organisatorischen und behördlichen Aufgaben, die mit einem Sterbefall verbunden sind. Dazu zählen unter anderem die Abmeldung bei Ämtern, die Koordination mit Friedhöfen sowie die Erstellung von Trauerdrucksachen. Darüber hinaus steht die Bestattungen Dorndorf GmbH den Angehörigen als verlässlicher Ansprechpartner während der gesamten Trauerphase zur Seite. Das Team bietet Orientierung, wenn Entscheidungen unter Zeitdruck getroffen werden müssen, und hilft dabei, individuelle Lösungen zu finden.

    Vorsorge für den eigenen Abschied

    Mit der Bestattungsvorsorge können Interessierte frühzeitig festlegen, wie ihre eigene Bestattung gestaltet werden soll. Diese Planung entlastet Angehörige im Ernstfall und gibt Sicherheit im Hinblick auf finanzielle und organisatorische Fragen. Die Beratung erfolgt diskret, umfassend und auf Wunsch im vertrauten Rahmen zu Hause.

    Kontakt und Standort

    Die Bestattungen Dorndorf GmbH bietet umfassende Leistungen rund um Bestattung, Trauerbegleitung und Vorsorge. Das Büro in der Krayer Str. 247 in 45307 Essen ist montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Telefonisch ist das Team unter 02 01 – 55 40 57 erreichbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Bestattungen Dorndorf GmbH
    Herr Daniel Dorndorf
    Krayer Straße 247
    45307 Essen
    Deutschland

    fon ..: 02 01 – 55 40 57
    fax ..: 02 01 – 55 76 80
    web ..: https://bestattungen-dorndorf.de/
    email : kontakt@bestattungen-dorndorf.de

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


