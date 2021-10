Birnengrün – Erinnerungen an eine Jugendzeit in Tübingen (1924 – 1933)

Lotte Rosenbusch beschreibt in „Birnengrün“ ihre frühen Jugendjahre.

Lotte Rosenbusch, geb. Walz (1924 – 2010) war eine deutsche Malerin, Grafikerin und Restauratorin. Als Autodidaktin entwickelte sie, inspiriert durch zahlreiche Reisen vor allem nach Italien, einen individuellen Malstil, der sich an alten Meistern ebenso wie an Interpreten naiver Malerei orientierte. Ihr künstlerisches Lebenswerk, das überregional Beachtung fand und in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland ebenso wie in Publikationen gezeigt wurde, umfasst Aquarelle, Tempera-Arbeiten, Radierungen und Zeichnungen. Sie beschreibt in diesen autobiografischen Aufzeichnungen ihre frühen Jugendjahre in der alten Universitätsstadt Tübingen. Darin wird diese vergangene Zeit in all ihrem Reiz und ihrer Besonderheit liebevoll aus der Sicht des Kindes wachgerufen.

Ergänzt durch Aquarelle und Zeichnungen aus eigener Hand sowie historische Fotografien entsteht in dem autobiografischen Werk „Birnengrün“ so die Welt der kleinen Lotte Rosenbusch voller Wunder, Begegnungen mit Menschen und kleiner Sensationen. Das Buch ist eine anregende Lektüre für alle, die gerne durch die Augen anderer Menschen in die Vergangenheit eintauchen, um zu lernen, wie Menschen damals wirklich gelebt haben. Durch eine Autobiografie kann man oft viele interessante Dinge, die in keinem Geschichtsbuch stehen, lernen.

„Birnengrün" von Lotte Rosenbusch ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-36804-0 zu bestellen.

