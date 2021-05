Bitcoins Umweltbilanz: 20 Kryptowährungen zeigen, wie es besser geht

Cryptoeinfach-Studie analysiert und strukturiert die Merkmale der besten Kryptowährungen: Typ, Verbreitung, Anwendbarkeit -> gut aufbereiteter Artikel mit vielen Grafiken

Wie bei Tesla und den Elektroautos hängt auch die Umweltbilanz von Bitcoin an der Frage nach dem Strommix. Komplexe neue Technologien lassen sich nicht mehr durch einen Tweet beantworten.

Cryptoeinfach.de schließt diese Lücke.

Kryptowährungen mit Zahlungsfunktion, Plattform Coins und Utility Token werden alle als Kryptowährungen verallgemeinert und in einen Topf geworfen, aber der neue ausführliche Hintergrundartikel von cryptoeinfach.de beschreibt gut aufbereitet die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der besten Kryptowährungen.

Damit gibt er sowohl Privatleuten als auch Entscheidern ein Hilfsgerüst an die Hand, um die verschiedenen Kryptowährungen beurteilen zu können.

Nachdem die Marktkapitalisierung der meisten gehandelten Kryptowährungen rasant in die Höhe geschnellt ist und immer mehr Menschen sich für Kryptowährungen interessieren, steigt auch der Bedarf an verständlichen und nachvollziehbaren Analysen der verschiedenen Begriffe bzw., in diesem Fall, Kryptowährungen.

Dies hat nicht zuletzt Elon Musks Tweet über den hohen Energieverbrauch von Bitcoin gezeigt, der zu starken Kursrückgängen bei den meisten Kryptowährungen geführt hat.

Umso wichtiger ist es für alle Marktteilnehmer, sich mit den Grundzügen der Währungen vertraut zu machen und sie einschätzen zu können.

o Kryptowährungen mit Zahlungsfunktion: Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Monero

o Stable Coins: Tether, Terra, MakerDao

o Plattform Coins: Ethereum, Cardano, Poldakot, Chainlink, VeChain, EOS, Algorand

o Utility Token: Ripple, Binance Coin, Stellar Lumens, Tron, IOTA, Maker, Klaytn, Bittorrent

Der cryptoeinfach.de Artikel beschreibt die Grundlage jeder Kryptowährung, das Entstehungskonzept und die Anwendbarkeit. Dadurch bekommt der Leser eine klare Vorstellung von den genannten Kryptowährungen.

Vor allem für Privatanleger, die in Kryptowährungen investieren möchten, ist es wesentlich, mehr über die einzelnen Kryptowährungen zu wissen.

Untermauert werden die Erkenntnisse durch mehrere Grafiken, die dem Leser helfen, Kryptowährungen gut zu verstehen.

Über den Autor:

Jens Ischebeck ist Betreiber der Webseite cryptoeinfach.de. Ziel der Seite ist es, Bitcoin und Kryptowährungen einfach und verständlich zu erklären und die Chancen dieser neuen Technologie zu erläutern.

Außerdem ist er sehr gefragter Antwort-Geber auf Quora.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Cryptoeinfach.de

Herr Jens Ischebeck

Drosselweg 7

77743 Neuried

Deutschland

fon ..: 01522 4736526

web ..: https://cryptoeinfach.de

email : Jens.Ischebeck@cryptoeinfach.de

Bei Kommentaren, Fragen und weiteren Auskünften schreiben Sie bitte eine email an jens.Ischebeck@cryptoeinfach.de.

Im „Media Kit“ (Über mich) finden Sie weitere Grafiken und Artikel zur freien Verfügung.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

