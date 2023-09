Body & Mind Sabbatical

Einzigartiges Sabbatical unter Einbezug von Körper und Geist

Ein wirkungsvoller Weg zu den inneren „Generatoren“ unserer Lebensgestaltung beginnt in der Zusammenführung Körper und Geist. Also der beiden Systeme, die für unsere Persönlichkeit verantwortlich zeichnen. Die Sprache des Körpers sind unsere Gefühle, die des Geistes unsere Gedanken. Verstehen wir beide Sprachen und erkennen wir an, woran es uns fehlt und was wir brauchen, fällt uns bewusstes wie intuitives Gestalten immer leichter. Dann

erleben wir, dass es keine „guten“ und „schlechten“ Gefühle gibt, dass Erfolg und Erfüllung sich nicht nur ergänzen, sondern in einem ganzheitlichen Ansatz sogar bedingen.

Doris Ilg-Hewelt und Georg Harald Zawadzky-Krasnopolsky fanden unabhängig voneinander in ihrer Arbeit heraus, um wie viel leichter ihren Klienten oder Patienten das Rückgewinnen ihrer Macht über sich selbst gelingt, wenn sie beide Sprachen richtig interpretieren. Im Rahmen ihrer professionellen Austauschgespräche beschlossen sie bereits vor zwei Jahren, ein gemeinsames Angebot für Menschen zu erarbeiten, die nicht nur behandelt werden wollten, sondern sich eine selbstbestimmte Lebensführung aneignen wollen.

Doris bietet heute Rolfing und Traumabehandlungen an. Über Jahrzehnte erwarb sie eine tief fundierte Erfahrung mit dem Körper. Georg entwickelte über die letzten dreißig Jahre das Werkzeug des bewertungsfreien Beobachtens und systemischen Gestaltens sowohl für Individuen als auch für Organisationen. Beide gewannen in ihrer Arbeit Einblicke in die Bedeutung des Fachgebiets des anderen. So wurde diese einmalige Gestaltung eines Sabbaticals von beiden aus tiefer Einsicht mit Begeisterung entwickelt.

Das erste „Body & Mind Sabbatical“ startet am 17. November 2023 in Kreuzlingen, Schweiz. Um allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Gelegenheit einer nachhaltigen Integration des Gelernten zu bieten, haben sie das Sabbatical auf zwei zweitägige Wochenendtermine gelegt. Zwischen beiden Terminen liegen 12 Wochen. In dieser Zeit können alle in dem Sabbatical TeilnehmerInnen Beratungstermine über Telefon oder Video ohne zusätzliche Berechnung in Anspruch nehmen.

Georg hat für sich erkannt, dass dieses Sabbatical der Grundbaustein für seine weiterführenden Sabbaticals ist. Der Einbezug unseres Körpers in jede Veränderungsarbeit ist entscheidend für Menschen, die ein erfülltes Leben führen. Körper und Geist als zwei voneinander unabhängige Systeme wahrzunehmen, ist der Garant für das Misslingen jeder Veränderungsbemühung.

Mehr Informationen zu den beiden Mentoren dieses außergewöhnlichen Sabbaticals finden Sie auf den Webseiten: http://rolfing-am-see.com/ihre-doris-ilg-hewelt und https://ledstein.com/ueber-uns/

Wer sich für eine Teilnahme an diesem Sabbatical ernsthaft interessiert, kann per Mail

Kontakt aufnehmen: doris.ilg@rolfing.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LEDSTEIN AG

Herr Harald Aliter

Föhrenweg 14

9496 Balzers

Liechtenstein

fon ..: ?+423 392 51 11?

web ..: http://www.ledstein.com

email : ah@ledstein.com

Pressekontakt:

LEDSTEIN AG

Herr Harald Aliter

Föhrenweg 14

9496 Balzers

fon ..: ?+423 392 51 11?

web ..: http://www.ledstein.com

email : ah@ledstein.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entrümpeln leicht gemacht mit LENTU Telefontraining im Unternehmen: Strategien und Schulungsprogramme