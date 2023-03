Body Fit Coach Nina Graber stellt ihre Fitness APP vor

Die renommierte Athletin und Body Fit Coach Nina Graber stellt ihre Fitness-App vor, die dabei unterstützt, Fitnessziele zu erreichen und eine effektive Möglichkeit bietet, fit und gesund zu bleiben.

Wetzlar, 3. März 2023 – Body Fit Coach und Athletin Nina Graber hat heute ihre brandneue Fitness-App vorgestellt, die eine breite Palette von Trainingsmöglichkeiten bietet. Die App umfasst Kurse wie Tabata, Mobility, Zirkeltraining, Armworkout, Bauch Beine Po Workout, Dehnworkout, Griffkraft, TRX, Sixpack und Ganzkörpertraining.

Die Body Fit und Gesund App ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit von Nina Graber, die ihre Erfahrung als Fitnesstrainerin in die App einfließen ließ. Die Kurse sind für alle Fitnesslevel geeignet, von Anfängern bis hin zu Fortgeschrittenen und Sportlern, die noch größere Ziele haben und können von überall aus durchgeführt werden. Die Benutzer können zwischen verschiedenen Trainingsarten und Schwierigkeitsgraden wählen und somit ihr Training individuell anpassen.

Die Tabata-Kurse sind besonders intensiv und helfen dabei, die Ausdauer und die Fettverbrennung zu steigern. Die Mobility-Kurse konzentrieren sich auf Beweglichkeit und Flexibilität, während die Zirkeltraining Kurse ein effektives Ganzkörpertraining bieten. Die Armworkout Kurse und Bauch Beine Po Workout Kurse sind ideal für die gezielte Stärkung bestimmter Muskelgruppen. Das Dehnworkout ist perfekt zum Entspannen und Dehnen nach dem Training geeignet. Die Griffkraft Kurse sind ideal für die Stärkung der Hände und Arme, während die TRX Kurse das Ganzkörpertraining mit Hilfe von Schlingen ermöglichen. Die Sixpack Kurse sind besonders geeignet für das Training der Bauchmuskulatur.

Nina Graber betonte, dass die Fitness App so gestaltet ist, dass sie leicht zu navigieren ist und dass die Benutzer auf einfache Weise ihren Trainingsplan und ihre Fortschritte verfolgen können. Die Body Fit & gesund Fitness App ist sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar und kann im App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden.

„Die Idee hinter der App war es, ein Tool zu schaffen, mit dem Menschen unabhängig von Zeit und Ort ihr Training absolvieren können“, sagte Nina Graber. „Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, der darauf abzielt, Fitness und Gesundheit auf einfache Weise in den Alltag zu integrieren.“

Die Body Fit & gesund Fitness App von Nina Graber ist eine willkommene Ergänzung für jeden, der sein Fitnesslevel verbessern möchte. Mit einer breiten Palette an Kursen und Trainingsarten ist die App eine ausgezeichnete Möglichkeit, um das Training abwechslungsreich und motivierend zu gestalten.

Body Fit & gesund ist ein innovatives Gesundheits- und Fitnessunternehmen mit einer breiten Palette an Dienstleistungen. Wir, die Gründerinnen Nina Graber und Susanne Graber helfen dabei, die körperlichen und mentalen Ziele zu erreichen. Von Fitness und Workout Programmen über Mentaltraining bis hin zur Ernährungsberatung bietet Body Fit & gesund alles, was für eine ganzheitliche Gesundheit wichtig ist. Diese Dienstleistungen sind über eine eigene App und online über Fitness Programme verfügbar, so dass jederzeit und überall ein Zugang möglich ist. Wir als Team von Body Fit & Gesund sind stolz darauf, jedem individuelle Lösungen zu bieten, die auf die eigenen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Body Fit & gesund unterstützt Interessierte, ihre Gesundheit zu verbessern.

