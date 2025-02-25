BÖGL Hörakustik: Persönliche Hörversorgung in Pfaffenhofen und Schrobenhausen

Pfaffenhofen an der Ilm, September 2025 – BÖGL Hörakustik ist seit über 20 Jahren fester Ansprechpartner für Menschen mit Hörminderungen in der Region.

Aus einem Ein-Personen-Betrieb entwickelte sich ein Familienunternehmen mit zwei Fachgeschäften in Pfaffenhofen an der Ilm und in Schrobenhausen. Heute bietet BÖGL moderne Hörgeräteversorgung, individuelle Beratung und umfassende Betreuung vor Ort. Ziel ist es, gutes Hören verständlich zu erklären, wohnortnah möglich zu machen und langfristig zu sichern – für ältere Menschen ebenso wie für Jüngere, die bereits Unterstützung beim Hören benötigen.

Beratung, Hörgeräte und umfassender Service

BÖGL Hörakustik bietet an beiden Standorten in Pfaffenhofen und Schrobenhausen die Anpassung moderner Hörsysteme führender Hersteller. Grundlage ist ein Beratungsgespräch, in dem die persönliche Hörsituation und der Alltag der Betroffenen besprochen werden. Anschließend erfolgt die technische Einstellung der Hörgeräte. Zum Service gehören regelmäßige Nachkontrollen, Hörtrainings sowie Reparaturen und Nachjustierungen. Zusätzlich wird individuell angepasster Gehörschutz angeboten. Als besondere Leistung übernimmt Inhaber Andreas Bögl, ausgebildeter Pädakustiker, auch die Versorgung von Kindern.

Auszeichnung und persönliches Engagement

BÖGL Hörakustik wurde erneut als Top 100 Akustiker 2025/2026 ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt die hohe Qualität der Versorgung und die persönliche Beratung, die das Familienunternehmen an beiden Standorten bietet. Neben seiner täglichen Arbeit als Hörakustikmeister bringt sich Inhaber Andreas Bögl auch in die Weiterentwicklung der Branche ein. Als Vorstand im Fachverband Deutscher Hörakustiker e.V. vertritt er die Interessen des Berufsstands und setzt sich für hohe Standards in der Hörgeräteversorgung ein.

