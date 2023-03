Börsenexperte erklärt: Reicht sparen heutzutage noch aus?

Heute ist „Stell eine Frage“ Tag!

Die Börse ist für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Stattdessen sparen sie lieber auf der Bank. Laut dem Finanzexperten Jean Meyer ist das aber nicht der sicherere Weg, um an Geld zu kommen. In seinem Vortrag erklärt er alles, was Sie zu Zinsen, Aktien, Bullen und Bären wissen müssen.

Heute ist der „Stell-eine-Frage“-Tag. Er soll die Menschen daran erinnern, niemals aufzuhören, Fragen zu stellen. Beim Thema Finanzen ist das kein Problem. Jeder Mensch fragt sich regelmäßig, wie es wäre, mehr Geld zu haben. Oder wie viel Geld man sparen muss, bis es endlich genug ist.

Laut dem Vortragsredner und Börsenexperten Jean Meyer seien das die falschen Fragen. Statt zu fragen „Was wäre, wenn…?“ sollten sich die Menschen mit Fragen beschäftigen, deren Antworten sie beim Thema Sparen weiterbringen. Dazu zählen laut Meyer diese beiden:

* Wer profitiert von der hohen Inflation?

* Wo bekomme ich am meisten Zinsen/Rendite?

Vortrag zu Zinsen und Aktien: Das müssen Sparer bedenken

„Wenn Sie diese Fragen beantworten können, wissen Sie auch, wie Sie Ihr Geld vermehren können und ob Sparen dafür ausreicht“, erklärt der Redner und Börsenexperte zu Zinsen, Sparen und Co. In seinem Vortrag“Von Bienen, Bullen und Bären: Was Sparer von der Natur lernen“ liefert er Ihnen die wichtigen Antworten, um es endlich in die finanzielle Freiheit zu schaffen.

„Rund 50 Prozent der Deutschen sparen monatlich Geld, doch mit Blick auf die Inflation ist Sparen derzeit sogar ein Verlustgeschäft“, erklärt der Börsenexperte in seinem Vortrag zu Zinsen. Wichtig sei deshalb, die Finanzen gut anzulegen, um nicht nur den Wert zu erhalten, sondern sogar zu steigern. Das größte Potenzial sehe Meyer an der Börse: „Die Investition in Aktien oder Fonds bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld zu vermehren, ohne dass Sie mehr Arbeit dafür verrichten müssen.“

Sparen durch Aktien und Zinsen: Börse vs. Bankkonto

Meyer empfiehlt allen Sparern einen Teil ihres Geldes an der Börse zu investieren. Natürlich können Aktien an Wert verlieren, sodass auch Börseninvestitionen nicht risikofrei sind. Doch der Vorteil gegenüber dem Sparen auf dem Bankkonto ist folgender: „Aktien können ihren Wertverlust wieder aufholen, während Ihr Sparkonto das nicht kann.“

Dass die Menschen dennoch lieber auf der Bank sparen als an der Börse, liegt laut Meyer daran, dass sie zu wenig über Aktien, Bullen und Bären wissen. In seinem Vortrag zu Zinsen, Aktien und Co. erklärt er Ihnen die Basics der Börse:

* Bullen und Bären: Bullen und Bären sind Symbole für steigende und fallende Kurse an der Börse. Wenn der Aktienkurs steigt, spricht man von Bullen. Sinkt er wieder, ist von Bären die Rede.

* Börsenzyklus: Natürlich sind Bullen der Traum jedes Sparers, doch Bären bleiben nicht aus. Wie im Leben gibt es auch bei Aktien und Fonds Höhen und Tiefen. Fallende Kurse sind ebenso Teil des Börsenlebens wie steigende.

* Strategie: Um bei all den Aktienkursen einen kühlen Kopf zu bewahren, brauchen Sie vor allem eins: einen Börsenplan. Nachhaltige Investitionen seien laut Meyer das Stichwort. Mit einer klugen Strategie reduzieren Sie das Verlustrisiko auf ein Minimum.

„Lassen Sie sich durch den Wechsel von Bullen und Bären nicht verschrecken“, rät Meyer in seinem Vortrag zu Zinsen, Aktien und Co. Die Menschen denken beim Thema Börse immer an etwas Ominöses. „Die Angst rührt meistens daher, dass sie zu wenig Finanzwissen haben. Deshalb bleiben sie auf der vermeintlich sicheren Seite und sparen auf der Bank“, erklärt der Vortragsredner. Mit Blick auf die Inflation sowie Zinsen und Rendite finden Sie das Bankkonto nach wie vor sicherer ist als die Börse?

Seit fast 30 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann.

