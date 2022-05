Brady i3300 Etikettendrucker mit automatischer Materialerkennung

Der Brady i3300 Etikettendrucker mit automatischer Materialeinstellung setzt neue Maßstäbe bei der Etikettenerstellung. Alle Materialien werden selbständig erkannt. Nichts ist am Drucker einzustellen.

MAKRO IDENT stellt vor: Der vielseitig einsetzbare Brady i3300 Etikettendrucker setzt neue Maßstäbe bei der Etikettenerstellung. Der Drucker erkennt selbständig, welches Material, in welcher Größe, eingelegt wurde. Immer wieder sind Kunden beeindruckt, wie einfach dieser Drucker zu bedienen ist. Durch die automatische Materialerkennung fällt jegliche Einstellung und Kalibrierung des Druckers weg. Es muss nur die Etikettenrolle und die Farbbandkassette eingelegt werden und schon kann mit dem Etikettendruck losgelegt werden.

Die „Drop & Click“ Farbbänder sind mit einem Handgriff einzulegen. Diese sind in einer Kassette untergebracht und werden mit nur einem „Klick“ in den Drucker eingesetzt. Die Farbbänder sind kratz- und wischfest und für den Einsatz in widrigen Labor- und Industrieumgebungen entwickelt worden. Für den Innen- und Außenbereich.

Alle Materialien des Brady i3300 sind gechipt. Der Etikettendrucker stellt sich – passend auf das jeweilig eingelegte Material – vollkommen selbständig ein. Somit muss der Anwender nichts mehr einstellen wie z.B. Druckgeschwindigkeit, Druckkopftemperatur und somit den Schwärzungsgrad, den Sensor und vieles andere. Das übernimmt alles der Drucker für den Anwender von ganz alleine. Sollte der Anwender versehentlich ein falsches Farbband, das nicht zum Etikettenmaterial passt, eingelegt haben, wird ihm das auf dem Display des Druckers sofort angezeigt.

Der Anwender spart sich zudem eine Menge Ausschuss an Etiketten, da er keine Probedrucker mehr erstellen muss. Bisher waren viele Probedrucke notwendig, um zu sehen, ob der Kontrast stimmt, ob die Ausrichtung richtig ist oder ob die Druckgeschwindigkeit und der Sensor auch richtig eingestellt wurden. Die Etikettenverschwendung gehört mit diesem Drucker der Vergangenheit an.

Im Lieferumfang enthalten ist auch die bekannte BradyWorkstation Etiketten-Software PWID-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung oder LAB-Suite für die Laborkennzeichnung oder SFID-Suite für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung. Diese Suiten enthalten bereits Vorlagen aller für den i3300 erhältlichen Etiketten, wie auch einige Hundert verschiedene branchenspezifische Symbole. Eine passende Vorlage für ein gewünschtes Etikett muss daher auch nicht mehr erstellt werden. Es ist alles schon vorhanden, um sofort mit dem Drucken loslegen zu können.

In der jeweils im Paket enthaltenen Etiketten-Suite für Labor oder Industrie ist ein umfangreicher Text-Designer enthalten, alle gängigen Barcodes (1D + 2D), Importfunktion von z.B. EXCEL-Daten, Serialisierung, Ausrichtefunktionen, Austauschfunktion, Etiketten-Einstellungsfunktion für spezielle Einstellungen seitens des Anwenders, Grafikfunktionen und Grafikimport, Suchen und Ersetzen, Kombinieren von Feldern, benutzerdefinierte Einstellungen und vieles mehr. Für spezielle Anwendungen sind weitere SoftwareApps bei MAKRO IDENT erhältlich.

Mit dem Brady i3300 spart man sich viel Zeit, Geld und Nerven. Er ist genau für diejenigen Anwender geeignet, die nichts am Drucker einstellen wollen und auf dem schnellsten Wege – unkompliziert – Etiketten ausdrucken müssen.

Der Brady i3300 ist für kleine bis mittlere Druckvolumen von 1 bis 1.000 Etiketten pro Tag geeignet. Auch wenn häufig Materialwechsel gefordert sind, und unerfahrene Anwender am Drucker arbeiten müssen, ist dieser Drucker genau der Richtige.

Ausgestattet ist der Drucker mit einer USB- und Ethernet-Schnittstelle. Optional erhältlich sind auch LAN-, WLAN- und Bluetooth-Karten. Verfügbar sind für diesen Etikettendrucker über 400 verschiedene Etiketten für die verschiedensten Anwendungen. Darunter Laboretiketten für Röhrchen, Eppis, PCR, Objektträger, Halme usw., Materialien für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Rohrkennzeichnung, Sicherheits- und Siegeletiketten, Kabel- und Leitungsetiketten, Leiterplatten- und Bauteiletiketten, Gefahrstoff-Etiketten, Anhänger, reflektierende und lang nachleuchtende Etiketten, magnetische Etiketten, Typenschilder, Schrumpfschläuche und vieles mehr.

Weitere Informationen zum Brady i3300 Etikettendrucker: www.makroident.de/brady-drucker/brady-i3300.html

