Brady M611 Labordrucker für professionelle Kennzeichnungen im Labor

Der Brady M611 Labordrucker unterstützt die professionelle Kennzeichnung von Laborproben mit dauerhaft lesbaren Etiketten. Etikettenerstellung am PC oder bei Bedarf mobil per Smartphone oder Tablet.

Eine eindeutige und dauerhaft lesbare Kennzeichnung ist in Laboren unverzichtbar. Ob Probenröhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Kryogefäße, Ampullen oder Fläschchen – jede Probe muss während ihres gesamten Lebenszyklus eindeutig identifizierbar bleiben. Mit dem Brady M611 bietet MAKRO IDENT einen leistungsstarken Labordrucker, der speziell für professionelle Kennzeichnungsaufgaben entwickelt wurde und sich besonders für den täglichen Einsatz in Laboren eignet.

Der Brady M611 verarbeitet Laboretiketten bis zu einer Breite von 50,8 mm und druckt mit einer Auflösung von 300 dpi gestochen scharfe Texte, Barcodes, Grafiken und Symbole. Dadurch lassen sich auch kleine Etiketten für Laborröhrchen oder Objektträger präzise bedrucken. Gerade bei Barcodes ist eine hohe Druckqualität entscheidend, damit Proben jederzeit sicher identifiziert und automatisch erfasst werden können.

Im Laboralltag wird der Brady M611 überwiegend als PC-Drucker eingesetzt. In Verbindung mit der Brady Workstation Etiketten-Software lassen sich Laboretiketten komfortabel gestalten, speichern und jederzeit wieder aufrufen. Barcodefunktionen, Seriennummern, Datenbankanbindungen, Datum- und Zeitstempel sowie zahlreiche Vorlagen erleichtern die tägliche Kennzeichnung und sorgen für standardisierte Arbeitsabläufe.

Da der Brady M611 keine integrierte Tastatur besitzt, erfolgt die Etikettenerstellung entweder am PC über die Brady Workstation oder mobil über die kostenlose MobileApp „Express Labels“. Die Bedienung direkt am Drucker erfolgt über ein übersichtliches Farb-Touchdisplay. Obwohl der Drucker Bluetooth und WLAN unterstützt, nutzen viele Labore diese Funktionen nur selten. Aufgrund bestehender IT-Strukturen erfolgt die Etikettenerstellung überwiegend über den PC und eine USB-Verbindung. Dennoch bietet die drahtlose Kommunikation zusätzliche Flexibilität, wenn Laboretiketten beispielsweise direkt über Smartphone oder Tablet erstellt werden sollen.

Ein weiterer Vorteil des Brady M611 ist die Smart-Cell-Technologie. Der Drucker erkennt eingesetzte Brady Etiketten und Farbbänder automatisch und übernimmt selbstständig die optimalen Druckeinstellungen. Aufwendige Kalibrierungen oder manuelle Konfigurationen entfallen. Das spart Zeit, reduziert Fehleinstellungen und sorgt vom ersten Etikett an für gleichbleibend hochwertige Druckergebnisse.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 50,8 Millimetern pro Sekunde eignet sich der Brady M611 für kleine und mittlere Druckvolumen im Labor. Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bei Bedarf auch den mobilen Einsatz. Gleichzeitig kann der Drucker stationär am Arbeitsplatz betrieben werden und eignet sich dadurch sowohl für einzelne Kennzeichnungen als auch für wiederkehrende Druckaufgaben.

Besonders in Laboren kommt es auf widerstandsfähige Etiketten an. Der Brady M611 verarbeitet das umfangreiche Sortiment an Brady Laboretiketten für unterschiedlichste Anwendungen. Je nach Material eignen sich diese für Röhrchen, Objektträger, Mikrotiterplatten, Kryogefäße, Fläschchen und viele weitere Laborgefäße. Die Etiketten bleiben – abhängig vom Material – auch bei Kryolagerungen bis -196 °C, Autoklavierungen bis +121 °C sowie unter Einwirkung von Chemikalien, Lösungsmitteln oder Desinfektionsmitteln dauerhaft lesbar.

Für Histologie-, Pathologie- und Diagnostiklabore bietet der Brady M611 ebenfalls eine zuverlässige Lösung. Hochwertig gedruckte Barcodes unterstützen die sichere Nachverfolgung von Gewebe- und Laborproben und tragen dazu bei, Verwechslungen zu vermeiden. Gleichzeitig eignet sich der Drucker für allgemeine Laborkennzeichnungen, Inventaretiketten oder die Kennzeichnung von Laborgeräten und Behältern.

Seit 2006 unterstützt MAKRO IDENT Labore mit professionellen Brady Kennzeichnungslösungen. Der Customer Service berät bei der Auswahl des passenden Labordruckers, geeigneter Laboretiketten sowie der optimalen Brady Workstation Software. Dadurch erhalten Anwender eine Kennzeichnungslösung, die exakt auf ihre Anforderungen und Arbeitsabläufe abgestimmt ist.

Weitere Informationen zum Brady M611 Labordrucker und passenden Laboretiketten sind erhältlich unter: Brady M611 Labordrucker für professionelle Kennzeichnungen im Labor

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

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