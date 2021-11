BradyPrinter i5300 Etikettendrucker für die Industrie und Labor

Der BradyPrinter i5300 für Industrie und Labor ist ein sehr einfach zu bedienender Etikettendrucker. Er druckt sehr präzise und eignet sich für kleine bis hohe Druckvolumen.

MARKRO IDENT stellt vor: Der neue BradyPrinter i5300 ist ein Etikettendrucker der besonderen Art. Anwender müssen keine Druckeinstellungen vornehmen, da der Drucker sich – auf jedes einzelne Material – selber einstellt und sich eigenständig kalibriert. Dadurch sparen sich Anwender viel Zeit, da die Einrichtung für sie vollständig entfällt. Auch das Erstellen von Druckmustern ist nicht mehr notwendig. So, wie die Etiketten in der Software-Suite BradyWorkstation erstellt werden, so werden die Etiketten auch gedruckt.

Der neue BradyPrinter i5300 punktet mit einem präzisen Druck mit 300 dpi Druckauflösung. Er hinterlässt auch bei kleine Schriften einen sehr guten Eindruck. Das 600 dpi Druckermodell wird im nächsten Jahr auf dem Markt kommen, damit auch die kleinsten Leiterplatten-Etiketten mit winzig kleinen Barcodes hochauflösend gedruckt werden können.

Das 300 dpi Druckermodell eignet sich für die Kennzeichnung von Produkten und elektrischen Geräten, Leitungen, Kabeln und Schalttafeln. Auch für die Laborkennzeichnung und Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung ist der BradyPrinter i5300 ein hervorragender Etikettendrucker.

Wer verschiedene Materialien bedrucken muss, für den ist der Materialwechsel mehr als einfach. Die Materialien sind gechipt. Das Farbband ist in einer Kassette untergebracht. Deshalb ist die Handhabung so einfach. Auch Mitarbeiter ohne Kenntnisse können innerhalb von wenigen Sekunden ihre Druckmedien schnell wechseln. Die Rolle mit dem Etikettenmaterial, wie auch die Kassette mit dem Farbband sind einfach nur einzuclipsen und schon kann es mit dem Drucken los gehen.

Der Drucker verfügt über einen 178 mm Farb-Touchscreen zur einfachen Bedienung, die an die Bedienung eines Smartphones bzw. iPhones erinnert. Auch dies wurde sehr einfach und intuitiv gestaltet, so dass auch Neuanwender mit der Bedienung keine Probleme haben. Intuitiv können alle Mitarbeiter die Bedienung am Display vornehmen.

Der BradyPrinter i5300 ist ein industrietaugliches Gerät mit robustem Gehäuse. Integriert ist auch eine Schneidevorrichtung, sollten – anstatt vorgestanzte Etiketten – auch Endlos-Etikettenbänder mit dem Drucker verarbeitet werden. Dies trifft z.B. zu wenn Schilder für die Gebäudekennzeichnungen, Hinweisschilder oder GHS-Etiketten mit Endlosbändern bedruckt werden sollen.

Für den BradyPrinter i5300 gibt es beim bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT nicht nur die verschiedenen Druckermodelle, sondern auch alle verfügbaren Materialien, Farbbänder und die Software-Suiten für die verschiedenen Anwendungen.

Mehr als 75 verschiedene Materialien in über 1.300 verschiedenen Formaten sind für den BradyPrinter i5300 erhältlich. Neben Etiketten aller Art gibt es für diesen Drucker auch ein- und doppelseitig bedruckbare Schrumpfschläuche, Anhänger, Endlosmaterialien für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, unterschiedliche Materalien für die Laborkennzeichnung mit unterschiedlichen Klebe- und Temperatureigenschaften und vieles mehr. Die meisten Materialien sind Chemikalien- und Lösungsmittel-beständig. Auch gibt es Öl- und Kraftstoff-beständige Etiketten, fälschungssichere Etiketten und vieles mehr.

Auch werden kundenspezifische Sonderanfertigugen mit dem gewünschten Material für den i5300 realisiert. Etiketten mit einer Breite von 5,08 mm bis zu 105,66 mm sind bei MAKRO IDENT auf Kundenwunsch für den BradyPrinter i5300 immer erhältlich.

Für die jeweiligen Anforderungen im Labor, zur Kabelkennzeichnung, Produktkennzeichnung, für die Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung und vieles mehr, gibt es verschiedene Sotware-Suiten, die im Lieferumfang bereits mit enthalten sind.

Weitere Informationen zum BradyPrinter i5300 Industriedrucker sind zu finden unter folgenden Link bei MAKRO IDENT: https://www.makroident.de/brady-drucker/bradyprinter-i5300.html

Informationen zum BradyPrinter i5300 Labordrucker: https://www.makroident.de/labordrucker/bradyprinter-i5300-lab.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alle Jahre wieder: Weihnachtsangebote im Colonia Brauhaus