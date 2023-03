Broschüre „Radfahren in Stadt und Land“ neu erschienen

Die Broschüre stellt eine Auswahl der schönsten Radrouten und -erlebnisse in und um Oldenburg vor und enthält viele nützliche Adressen und Angebote.

Als Anregung für einen Radurlaub oder als Informations- und Ideengeber für Einheimische hat die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) die 7. Auflage der Broschüre „Radfahren in Stadt und Land“ herausgegeben.

Die 31-seitige Broschüre stellt eine Auswahl der schönsten Radrouten und -erlebnisse in und um Oldenburg vor und enthält viele nützliche Serviceadressen und -angebote. Gelegen zwischen dem Naturpark Wildeshauser Geest und dem Nationalpark Wattenmeer, zwischen Unterweser und Zwischenahner Meer, bietet Oldenburg abwechslungsreiche Möglichkeiten für Radtouren. Die Touren lassen sich gut miteinander kombinieren – sowohl zu kurzen Tagestouren als auch zu mehrtägigen Ausflügen.

Herzstück der Broschüre ist die „Route um Oldenburg„. Sie verbindet die Innenstadt mit dem grünen Umland. Die 110 Kilometer lange Strecke ist in beide Richtungen gut ausgeschildert und umrundet Oldenburg wie ein großes Rad. Die Broschüre stellt drei Touren auf dem Oldenburger Rundweg von der Stadt in die Region vor. Zu allen drei Touren gibt es eine Karte, Informationen zu Länge und Dauer, einen GPX-Track zum Download und zusätzliche Tipps zu sehenswerten Zielen am Wegesrand. Die Broschüre enthält aber noch viele weitere Vorschläge für Ausflüge und Exkursionen. Auch zwei ganz besondere Erlebnisse werden vorgestellt. Fahrrad- und Rätselfans können sich beim Angebot „Escape by Bike“ dem Kombinieren und Codieren von Aufgaben stellen. Mit der GeoTour „Klimaschätze in Oldenburg“ lassen sich Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf originelle und lebendige Weise erleben.

Die Radbroschüre ist ab sofort kostenlos in der Oldenburg-Info im Lappan erhältlich. Außerdem kann sie im Internet unter www.oldenburg-tourismus.de/prospekte bestellt, gelesen und als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Frau Silke Fennemann

Lange Straße 3

26122 Oldenburg

Deutschland

fon ..: 0441 361613-66

web ..: http://www.oldenburg-tourismus.de

email : info@oldenburg-tourist.de

Die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) hat die Verantwortung für die Vermarktung der Stadt Oldenburg und das Betreiben der Tourist-Information.

Pressekontakt:

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Frau Bettina Koch

Lange Straße 3

26122 Oldenburg

fon ..: 0441 361613-31

web ..: https://business.oldenburg-tourismus.de/

email : presse@oldenburg-tourist.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

iMetal Resources kündigt Beginn der ersten Explorationsphase 2023 im Projekt Gowganda West in Ontario an Effiziente LKW-Transporte in die Türkei: Wie HUGO Transport und Logistics GmbH die Herausforderungen meistert