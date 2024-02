Brückenschlag zwischen Fitness und E-Sport

EASYFITNESS als Sponsor der Motor Games 24

Hannover, 08.02.2024 | EASYFITNESS, eine der führenden deutschen Marken im Fitnessbereich aus Hannover, war offizieller Sponsor der „Motor Games 24“, präsentiert vom bekannten deutschen Streamer Kevin „Papaplatte“ Teller und dem Streamingdienst Joyn. Das Event-Erlebnis für alle Motorsport- und Gaming-Fans fand am 4. Februar 2024 in der Rudolf-Weber-ARENA in Oberhausen statt.

Die Motor Games: Eine Mischung aus E-Motorsport und Gameshow

Bei den Motor Games traten zwölf prominente Online-Creator in Zweierteams gegeneinander an, um in E-Karts und herausfordernden Wettbewerben ihr Können zu beweisen. Die Teilnehmer, darunter Namen wie EliasN97, Trymacs, Rewi, LetsHugoTV, Laserluca, Kayla Shyx, Reved, Tomatolix, Jan Schlappen, Dave und Dner, wurden auf einer anspruchsvollen Rennstrecke mit nervenaufreibenden Herausforderungen konfrontiert. Moderiert wurde das Ganze von Steven Gätjen und kommentiert von Robby Hunke. Das Event kann auf JOYN nachträglich angesehen werden, ein Abo bei JOYN ist dafür nicht nötig. Als Team Grün fuhren Motorsport Rennfahrer Felix „Dner“ von der Laden und Hugo „LetsHugoTV“ unter der Flagge von EASYFITNESS.

Über EASYFITNESS als Sponsor

EASYFITNESS hat schon in der Vergangenheit das Sponsoring bei ähnlichen Sportveranstaltungen wie dem Fußballturnier von Trymacs „Der Große Kick“ oder der „Promi-Dart-WM“ übernommen. Die Unterstützung für die Motor Games 2024 unterstreicht ihr Interesse an innovativen Sportevents, E-Sport und der Streamingszene. Als Fitness- und Lifestyle-Marke ist EASYFITNESS bekannt für sein Engagement, Fitness und Gesundheit einem breiten Publikum zugänglich zu machen und Fitness als Lifestyle zu verstehen.

Die Fitnesskette erkennt E-Sport und Streaming als eine wichtige Nische, vor der die Fitnessindustrie nicht Halt machen sollte. Hier versteht sich EASYFITNESS als Vorreiter und bedient das Narrativ Gaming und Sport immer wieder in ihrer Markenkommunikation. Zuletzt wurde das Narrativ in einem humorvollen Image-Spot „Der Gamer“ aufgegriffen: Das Video positioniert die grüne Fitnesskette als eine Marke, die moderne Lebensstile versteht und unterstützt, einschließlich der Beliebtheit des E-Sports, und dabei die Wichtigkeit körperlicher Fitness betont. Es spricht sowohl Gamer als auch sportlich Aktive an und fördert die Idee, dass beides miteinander vereinbar ist.

EASYFITNESS ist mehr als Fitness.

„Lifestyle and Sport“ lautet das Leitbild des grünen Fitnessanbieters. Seit 2008 macht sich das Fitness-Franchise-Unternehmen zur Aufgabe, Kunden eine Inspiration für ihren aktiveren Alltag zu werden, die Gemeinschaft zu fördern und Raum für Selbstverwirklichung und persönliches Wachstum zu bieten.

Als innovatives Unternehmen stell es sich seit längerem bewusst den Herausforderungen der Zukunft und möchte mit seinem Handeln einen positiven Beitrag für eine nachhaltige Welt leisten – im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen und mit Rücksicht gegenüber der Umwelt. Nachhaltigkeit, Toleranz und Diversität sind daher längst fest verankerte Unternehmenswerte.

Im Jahr 2024 ist EASYFITNESS mit derweil über 450 Tsd. Mitgliedern, 185 Fitnessclubs und einem jährlichen Wachstum von 20 bis 30 weiteren Standorten eine der größten Fitnessketten und Franchiseanbieter Deutschlands.

