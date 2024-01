Brustvergrößerung in Stuttgart

Moderne Technologien bieten immer fortschrittlichere Möglichkeiten für individuelle ästhetische Bedürfnisse. Die Nachfrage nach Brustvergrößerungen erlebt einen stetigen Anstieg!

Die Brustvergrößerung zählt zu den häufigsten Eingriffen in der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie. Die Nachfrage erlebt einen stetigen Anstieg und moderne Technologien bieten immer fortschrittlichere Möglichkeiten für individuelle ästhetische Bedürfnisse. Nicht nur Silikonimplantate stehen hier im Fokus, sondern auch wegweisende Verfahren wie die Brustvergrößerung mit Eigenfett sowie die Hybrid-Brustvergrößerung, bei der die Vorteile von Brustimplantaten und einer Eigenfettbehandlung kombiniert werden. Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglicht eine individuelle Gestaltung und eröffnet neue Wege für Patientinnen, die nach natürlichen Ergebnissen streben.



Langfristigere Resultate können dabei z. B. durch den Einsatz des inneren BHs mit GalaFLEX®, einer in Deutschland noch recht wenig verbreiteten Methode, erzielt werden. Hierbei kommt resorbierbares Netzmaterial zum Einsatz, welches mit körpereigenem Gewebe vernäht wird und somit eine noch nie dagewesene Stütze bietet. Bei all unseren Eingriffen achten wir im Rahmen von modernen chirurgischen Techniken auf eine möglichst unauffällige Platzierung von Narben.



Um Patientinnen die bestmögliche Sicherheit bieten zu können, arbeiten wir in Stuttgart bei der Brustvergrößerung nach dem 14-Punkte-Plan, um Risiken einer Infektion oder Kapselfibrose möglichst gering zu halten. Dabei spielen u. a. eine risikoarme Schnittführung, die Vermeidung der Durchtrennung von Brustdrüsengewebe sowie die Vermeidung des Kontakts zwischen Implantat und Haut eine Rolle. In der modernen Brustchirurgie wird zudem auf die „Rapid-Recovery-Technik“ gesetzt: Durch diese Methode können Gewebeschäden minimiert und eine effiziente Schmerzkontrolle ermöglicht werden. Patientinnen können dadurch von einer beschleunigten Erholung profitieren. Über die richtige Nachsorge nach der Brustvergrößerung klären wir ausführlich auf.



Jede unserer Behandlungen beginnt mit einem umfangreichen, individuellen Beratungsgespräch. Für eine Terminabsprache sowie weitere Informationen zu den verschiedenen Verfahren der Brustvergrößerung empfehlen wir den Besuch unserer Website.



In unserer Privatklinik für Plastische und Ästhetische Medizin legen wir großen Wert auf einen ganzheitlichen Ansatz in unserer Arbeit. Ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Team und Patient*in ist uns sehr wichtig, während wir gleichzeitig höchste Ansprüche an die Qualität der Behandlungsergebnisse stellen.



Wir sind mehr als ein Dienstleister. Wir betrachten uns als Wegbegleiter zu einer gesteigerten Lebensqualität. Denn davon sind wir überzeugt: Nur durch eine harmonische Zusammenarbeit von Arzt und Patient*in lassen sich außergewöhnliche Resultate erzielen – Resultate, die eine Ausgewogenheit von Körper und Seele fördern.



Unsere Türen stehen allen Menschen offen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe oder sexueller Orientierung.

