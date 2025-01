Buchvorstellung: Leitfaden zur Digitalisierung für Hoteliers

Hospitality-Experten führen in dem Buch „Making it Through the Digital Jungle“ durch verschiedene Phasen der Guest Journey, um den bestmöglichen Weg zu finden und Fallstricke zu vermeiden.

Die Unternehmensgruppe SIHOT gibt als Anbieter von Hotelmanagementsoftware ein umfassendes Nachschlagewerk zur digitalen Transformation der Guest Journey heraus. Das von Maria Santoro und Carsten Wernet verfasste Buch beleuchtet die verschiedenen Phasen und stellt neue Marktlösungen vor. Hoteliers sollen somit detailliert über digitale sowie technologische Entwicklungen zum Thema informiert werden. Darüber hinaus haben sich die Autoren zum Ziel gesetzt, den Hotels dabei zu helfen, das Gästeerlebnis neu zu definieren und zu verbessern.

Der 131-seitige Leitfaden zur Transformation der Guest Journey wurde als Kompass konzipiert, der Fachleuten aus der Branche den Weg durch den heutigen digitalen Dschungel weist. Mit einer Reihe praktischer und strategischer Erkenntnisse unterstützt er Hoteliers, Berater, Studierende und Branchenneulinge bei der Bewältigung der täglichen Herausforderungen. Zahlreiche Fallstricke der Digitalisierung können so ebenfalls vermieden werden.

Erhältlich in gedruckter Form und als E-Book: Hier lernen Hoteliers, wie sie die ideale digitale Guest Journey für ihr Haus oder ihre Hotelmarke mit Hilfe des Sechs-Schritte-Ansatzes von SIHOT gestalten und umsetzen können.

Hotels werden in der Lage sein, eine personalisierte Digitalisierungsstrategie der Guest Journey zu erstellen. „Die digitale Transformation an sich kann wie ein dichter Dschungel erscheinen – voller Chancen, aber auch mit einigen unvorhergesehenen Herausforderungen. Den richtigen Weg zu finden, Fallstricke zu vermeiden sowie die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, ist oft überfordernd. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, der Branche einen umfassenden Leitfaden an die Hand zu geben, mit dem sichergestellt werden kann, dass die richtigen Investitionen getätigt werden“, so Maria Santoro, Mitautorin und Partner Manager der Unternehmensgruppe SIHOT.

Carsten Wernet, Mitautor und CEO der Unternehmensgruppe SIHOT, ergänzt: „Wir wollen Hoteliers aufklären und inspirieren, damit sie den richtigen Ansatz wählen, wie beispielsweise sicherzustellen, dass ihre digitale Strategie für den entsprechenden Zweck geeignet ist. Dabei geht es nicht nur darum, technologische Lösungen zu präsentieren. Es geht auch darum zu zeigen, wie diese Tools genutzt werden können, um das Gästeerlebnis neu zu definieren bzw. zu verbessern. Als Technologieanbieter sind wir seit vielen Jahren in die digitale Transformation des Gastgewerbes eingebunden. Dennoch war es für uns wichtig, den Inhalt dieses Buchs aus einer neutralen Perspektive zu betrachten. Wir werben dabei nicht für bestimmte Tools oder Anbieter; stattdessen konzentrieren wir uns darauf, Hoteliers dabei zu helfen, Technologie auf ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele abzustimmen.“

Das Buch wird auf der ITB 2025 in Berlin auf dem Messestand 136 der Unternehmensgruppe SIHOT in der Halle 8.1 als Printversion vorgestellt. Die E-Book-Version ist bereits auf der Website von SIHOT verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Unternehmensgruppe SIHOT

Frau Sarah Mildenberger

Bahnhofstrasse 26-28

66578 Schiffweiler

Deutschland

fon ..: +49 6821 9646-0

web ..: http://www.sihot.com

email : press@sihot.com

Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über ein modulares Hotelmanagement-Softwaresystem für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die Hotelmanagement-Plattform der Unternehmensgruppe SIHOT deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung. Das Produktportfolio beinhaltet dabei ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

Die modulare Suite von SIHOT ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS – mit ergänzenden mobilen Management-Apps – verwalten.

Derzeit beschäftigt die Unternehmensgruppe SIHOT weltweit rund 250 Mitarbeitende an elf Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH.



Pressekontakt:

Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

Herr Wolf-Thomas Karl

Schulhausstrasse 3

8306 Brüttisellen

fon ..: +41764985993

web ..: http://www.wolfthomaskarl.com

email : mail@wolfthomaskarl.com

