Bundesweiter Vorlesetag: Lesespaß für Proraer Kita-Kids

Ostseeappartements Rügen und Der Ostsee-Genuss mit schöner Aktion zum Bundesweiten Vorlesetag

Strahlende Kinderaugen, fröhliches Lachen und ein lustiges Lied waren der Lohn, den Yvonne Heyden und Rainer Junold am letzten Freitag in der Kita „Seesternchen“ in Prora einheimsten. Mit einem dicken Stapel Bücher im Gepäck hatten die Geschäftsführerin von Ostseeappartements Rügen (OAR) und der Inhaber von Der Ostsee-Genuss die Kids anlässlich des Bundesweiten Vorlesetages 2021 nicht nur überrascht, sondern ihnen auch gleich ein paar Geschichten daraus vorgelesen.

Und das nicht zum ersten Mal, wie zu erfahren war. Schon 2019 war man bei den „Seesternchen“ zu Gast, bevor es 2020 wegen Corona nur zur einer digitalen Version des Vorlesetages kommen konnte. Aber auch die hat Spaß gemacht und regen Zuspruch gefunden, wie Yvonne Heyden berichtet. Die kleinen Filmchen im YouTube-Kanal des renommierten Urlaubsvermittlers seien jedenfalls vielfach angeschaut und geliked worden.

Unter den zauberhaften Buchtiteln, die man in diesem Jahr als Geschenk für die Kinder dabei hatte, waren auch zwei, die Rügener Autorinnen kostenfrei zur Verfügung gestellt hatten: „Karina Kranich“ von Natalie Schlemper und „Inselgeschichten“ von Marina Loose. „Ganz tolle Bücher, an denen unsere Kids und wir sicher lange Freude haben werden“, zeigt sich Kita-Leiterin Kristina Jantzen erfreut und dankbar.

Auch Rainer Junold zeigte sich begeistert: „Es ist immer wieder herzerfrischend zu erleben, wie Kinder sich freuen können. Gemessen an unserem finanziellen und zeitlichen Aufwand einfach unbezahlbar!“

Der Bundesweite Vorlesetag ist seit 2004 Deutschlands größtes Vorlesefest und eine gemeinsame Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. Jedes Jahr am dritten Freitag im November setzt der Aktionstag ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens und begeistert Kinder und Erwachsene für Geschichten.

