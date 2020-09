Elternmitarbeit in der Kita – Ideen und Einblicke zur Elternmitarbeit in der Kita

ElternLeben.de zeigt Eltern mit „Elternmitarbeit in der Kita“, wie sie einen Teil des Lebens ihres Kindes aktiv selbst mitgestalten können.

Eltern, die zum ersten Mal mit dem bunten Kita-Leben in Berührung kommen, haben viele Fragen und fühlen sich anfangs oft unsicher oder ein wenig überwältigt. Dem frisch gebackenen Kita-Kind geht es sehr ähnlich. Plötzlich ist da ein neuer Lebensabschnitt, der für Eltern und Kind den bisher gekannten Alltag verändert. Dies sollte jedoch kein Grund zur Sorge sein, denn Eltern erhalten dadurch ein wenig mehr Zeit für sich und Kinder lernen neue Freunde kennen. Eltern, Fachkräfte und Kinder treffen hier aufeinander, bilden eine Gemeinschaft und finden Wege, für eine gute Zusammenarbeit.

Das hilfreiche Handbuch „Elternmitarbeit in der Kita“ von ElternLeben.de bietet viele Einblicke in den Kita-Alltag, Möglichkeiten der Elternmitarbeit und gibt Praxisbeispiele für ein liebevolles Miteinander. ElternLeben.de ist eine beliebte Webseite, die Eltern dabei helfen will, das Leben mit Kind einfacher zu bewältigen und mehr Glück als Stress zu empfinden. Via tredition hat ElternLeben.de eine Reihe von hilfreichen Ratgebern in Buchform veröffentlicht. Diese behandeln je ein Thema ausführlich und auf eine praxisnahe Weise. Die Reihe ist für alle Eltern, die ein wenig gestresst sind oder viele Fragen haben, sehr empfehlenswert.

„Elternmitarbeit in der Kita“ von ElternLeben.de ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-04536-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

