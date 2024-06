Canada Nickel schließt Bohrprogramm bei Deloro ab und Ressourcenschätzung wird im Juli erwartet

Höhepunkte

– Die Bohrung 2024 vergrößert den mineralisierten Fußabdruck um 50 % auf 1,2 Kilometer Länge und bis zu 700 Meter Breite.

– Deloro befindet sich nur 8 Kilometer südlich von Timmins und verfügt über einen direkten Zugang zu Straßen und Stromleitungen sowie einen flachen Abraum mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von weniger als 9 Metern.

– 11 Bohrungen wurden erfolgreich abgeschlossen, darunter DEL24-12 mit 0,26 % Nickel auf 431 Metern und DEL24-17 mit 0,27 % Nickel auf 293 Metern.

– Die Ressourcenschätzung ist im Gange und wird voraussichtlich im Juli 2024 abgeschlossen sein.

TORONTO, 04. Juni 2024 – Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/ – freut sich, ein Update seines Explorationsprogramms 2024 mit den Untersuchungsergebnissen von elf Bohrlöchern auf seinem Grundstück Deloro („Deloro“) bekannt zu geben, womit die Infill-Bohrungen im Vorfeld der ersten Ressourcenschätzung nun abgeschlossen sind.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Bohrprogramm 2024 bei Deloro, das auf unserer erfolgreichen Kampagne 2022 aufbaut. Deloro liegt nur 8 km südlich von Timmins, mit flachem Deckgebirge und einem großen 1,2 km langen und bis zu 0,7 km breiten Grundriss. Die Arbeiten an unserer ersten Ressource auf dem Grundstück sind bereits im Gange und werden voraussichtlich eine von sieben Ressourcenschätzungen sein, die wir innerhalb der nächsten 12 Monate abschließen wollen. Mit diesen Arbeiten inmitten unseres restlichen Portfolios zeigen wir deutlich, dass unser regionales Explorationsprogramm weiterhin sehr erfolgreich ist. Wir haben jetzt sieben Bohrgeräte im Einsatz. Dazu gehören zwei Bohrgeräte, die bei Crawford Proben für das Material der Pilotanlage entnehmen, um die nachgelagerten Verarbeitungstests zu unterstützen, sowie fünf Bohrgeräte, die bei Reid und Texmont explorieren. Sobald die Bohrungen auf diesen Grundstücken abgeschlossen sind, werden wir mit den Bohrungen auf unseren Mann-Grundstücken beginnen.“

Deloro Eigentum

Das Grundstück Deloro befindet sich nur 8 km südlich von Timmins und ist das ganze Jahr über über eine Straße erreichbar und liegt weniger als 2 km von bestehenden Stromleitungen entfernt. Das Unternehmen hat sein Infill-Bohrprogramm erfolgreich abgeschlossen, wobei zehn von elf Bohrlöchern lange Abschnitte mit mineralisiertem ultramafischem Gestein, hauptsächlich Dunit, durchschnitten. Die Bohrlöcher wurden vorwiegend in der Nähe der Ost- und Südkontakte niedergebracht, um die zuvor durch historische geophysikalische Daten definierten Umrisse des ultramafischen Gesteins zu ergänzen und zu erweitern. Der mineralisierte ultramafische Körper ist bis zu 700 m breit und etwa 1,2 km lang und reicht bis in eine Tiefe von 300 m (wo er offen bleibt). Die Mineralisierung ist relativ oberflächlich mit einer durchschnittlichen Überdeckung von weniger als 9 m in allen Bohrlöchern.

Canada Nickel hat ein geologisches Modell der Lagerstätte erstellt und erwartet, dass eine erste Ressourcenschätzung im Juli abgeschlossen sein wird.

Tabelle 1 – Deloro Bohrungen im Bohrlochverbund.

BHID Von (m) Nach (m) Länge (m)* Ni % Co % Pd g/t Pt g/t Cr % Fe % S %

DEL24-12 9.9 441.0 431.1 0.26 0.01 0.003 0.005 0.28 5.25 0.10

einschließlich 103.5 130.5 30.0 0.30 0.01 0.003 0.005 0.20 5.00 0.03

DEL24-13 6.0 187.5 181.5 0.24 0.01 0.003 0.005 0.23 4.89 0.06

und 222.0 277.0 55.0 0.25 0.01 0.003 0.005 0.22 5.25 0.05

und 289.9 402.0 112.1 0.25 0.01 0.003 0.005 0.21 5.20 0.07

DEL24-14 5.3 92.7 87.4 0.22 0.01 0.003 0.005 0.19 4.75 0.05

DEL24-15 6.0 164.0 162.0 0.24 0.01 0.004 0.006 0.17 5.59 0.09

und 202.6 377.6 175.0 0.25 0.01 0.003 0.005 0.24 5.35 0.10

DEL24-16 9.5 219.5 210.0 0.20 0.01 0.004 0.005 0.18 5.63 0.05

und 234.0 286.5 52.5 0.23 0.01 0.003 0.004 0.24 5.70 0.04

und 361.0 408.0 47.0 0.26 0.01 0.003 0.004 0.20 5.33 0.06

DEL24-17 35.8 329.1 293.3 0.27 0.01 0.003 0.003 0.18 5.13 0.05

und 379.0 402.0 23.0 0.23 0.01 0.003 0.003 0.22 5.11 0.04

DEL24-18 9.0 233.5 224.5 0.26 0.01 0.003 0.005 0.18 4.84 0.08

und 371.6 401.0 29.4 0.23 0.01 0.003 0.005 0.46 5.83 0.08

DEL24-19 12.0 67.0 55.0 0.17 0.01 0.006 0.006 0.33 7.52 0.01

und 206.7 354.0 147.3 0.22 0.01 0.003 0.004 0.22 6.27 0.02

DEL24-20 3.0 319.6 316.6 0.24 0.01 0.003 0.005 0.13 4.88 0.10

DEL24-22 75.2 270.0 194.8 0.19 0.01 0.007 0.011 0.38 6.84 0.04

*Die tatsächliche Breite ist unbestimmt. Alle Längen sind Bohrlochlängen. DEL24-21 wurde parallel auf einem kargen Damm gebohrt.

Abbildung 1 – Deloro – CNC-Bohrlöcher über die gesamte magnetische Intensität.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75798/04062024_DE_CNC_2024-05-31.001.jpeg

Tabelle 2: Ausrichtung der Bohrungen

Bohrung ID Östliche Ausrichtung Nordrichtung (mN) Azimut () Eintauchen () Länge (m)

(mE)

DEL24-12 480334 5361525 71 -50 441

DEL24-13 480905 5361212 250 -50 404

DEL24-14 480905 5361212 70 -50 102

DEL24-15 481013 5360908 250 -50 405

DEL24-16 480926 5361048 250 -50 408

DEL24-17 480549 5361266 70 -50 402

DEL24-18 480640 5360665 70 -50 401

DEL24-19 480640 5360665 250 -50 402

DEL24-20 480980 5360569 60 -60 396

DEL24-21 480824 5360648 62 -50 168

DEL24-22 480824 5360648 225 -50 402

Qualitätssicherung und -kontrolle, Bohrungen und Probenahme

Edwin Escarraga, MSc, P.Geo., eine qualifizierte Person“ gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″), ist für das laufende Bohr- und Probenahmeprogramm verantwortlich, einschließlich der Qualitätssicherung (QA) und Qualitätskontrolle (QC). Der Kern wird in versiegelten Kernschalen aus dem Bohrer entnommen und zur Kernprotokollierungseinrichtung transportiert. Der Kern wird markiert, in 1,5-Meter-Längen beprobt und mit einer Diamantsäge geschnitten. Ein Probensatz wird in gesicherten Beuteln direkt vom Kernschuppen von Canada Nickel zu Actlabs Timmins transportiert, während ein zweiter Probensatz zur Aufbereitung sicher zu SGS Lakefield transportiert wird, wo die Analyse bei SGS Burnaby oder SGS Callao (Peru) erfolgt. Alle sind nach ISO/IEC 17025 akkreditierte Labors. Die Analyse auf Edelmetalle (Gold, Platin und Palladium) wird mittels Brandprobe durchgeführt, während die Analyse auf Nickel, Kobalt, Schwefel und andere Elemente mittels Peroxidfusion und ICP-OES-Analyse erfolgt. Zertifizierte Standards und Leerproben werden in einem Verhältnis von 3 QA/QC-Proben pro 20 Kernproben eingesetzt, was eine Charge von 60 Proben ergibt, die zur Analyse eingereicht werden.

Qualifizierte Person und Datenüberprüfung

Stephen J. Balch P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und eine qualifizierte Person“ im Sinne von NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft und die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung im Namen von Canada Nickel Company Inc. geprüft und genehmigt.

Über das Unternehmen Canada Nickel

Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel zu liefern, das für die stark wachsenden Märkte für Elektrofahrzeuge und rostfreien Stahl benötigt wird . Canada Nickel Company hat in mehreren Gerichtsbarkeiten Markenrechte für die Begriffe NetZero NickelTM , NetZero CobaltTM , NetZero IronTM beantragt und verfolgt die Entwicklung von Prozessen, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins-Cochrane-Bergbaugebiets unterstützt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen könnten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Bohr- und Explorationsergebnisse in Bezug auf die hierin beschriebenen Zielgrundstücke (die „Grundstücke“), die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Fähigkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition einer Ressource, das Potenzial des Nickelsulfidprojekts Crawford und der Grundstücke, den Zeitplan und den Abschluss (wenn überhaupt) der Mineralressourcenschätzungen, die Fähigkeit, marktfähige Materialien zu verkaufen, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie unternehmerische und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als vernünftig angesehen werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu den Faktoren, die sich auf das Ergebnis auswirken könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Gelder aufzubringen, um die für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Grundstücks erforderlichen Ausgaben zu tätigen, (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbaubranche, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, das Versäumnis, behördliche Genehmigungen oder die Genehmigung durch Aktionäre zu erhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf den Informationen, die dem Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

Kanada

email : markselby@canadanickel.com

Pressekontakt:

Canada Nickel Company Inc.

Mark Selby

130 King Street West, Suite 1900

M5X1E3 Toronto, ON

email : markselby@canadanickel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vanadium Resources: Praktisch schon vor Ladenöffnung die Ware verkauft! Sensationelle 3.077ppm Bor entdeckt – Unverzichtbar für die KI-Revolution. Diese KI-Aktie jetzt kaufen nach 278.417% mit NVIDIA ($NVDA)