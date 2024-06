Vanadium Resources: Praktisch schon vor Ladenöffnung die Ware verkauft!

Der Markt für Energiespeicher wächst derzeit gigantisch und wird dank der Nachfrage aus dem Bereich Erneuerbare Energien immer größer. Damit steigt auch das Interesse an Vanadium gewaltig, was das Unternehmen Vanadium Resources (ASX: VR8, DAX:TR3) hautnah spürt. Die Australier haben bereits Abnehmer für ihre Produktion in der ersten Phase gefunden – dabei haben noch nicht einmal die Bauarbeiten für die geplante Mine begonnen.

Energiespeicher sind im Kommen. Sie helfen beim Ausbau der Erneuerbaren Energien und bei einer sicheren Stromversorgung, auch wenn die Sonne mal nicht scheint oder kein Wind weht. Denn dank Energiespeichern wie Vanadium Redox-Flow Batterien (VFB) kann Strom nun im Industriemaßstab zwischengespeichert werden und steht dann zur Verfügung, wenn es benötigt wird.

Vanadium ist das Schlüsselelement beim Bau von Vanadium Redox-Flow Batterien und profitiert vom starken Wachstum des Marktes. Allein in China wuchs die Nachfrage im vergangenen Jahr aus dem Bereich der Energiespeicher um 260 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass sich das Marktvolumen bis 2030 auf rund 80 Mrd. US-Dollar verdoppelt. Neben Energiespeichern spielt Vanadium auch als Legierung in der Stahlindustrie sowie bei Leichtbauflugzeugen eine wichtige Rolle. Beides Märkte, die in den kommenden Jahren mit der Weltwirtschaft wachsen sollen.

Diese hohe Nachfrage setzt sich auch dieses Jahr nahtlos fort. So hat das Vanadium Resources bereits jetzt mehrere Absichtserklärungen mit chinesischen Konzernen zur Lieferung von Vanadium vereinbart. Wenn aus diesen MOU verbindliche Verträge werden, wird das australische Unternehmen bereits seine komplette Produktion aus der Phase I seiner geplanten Vanadium-Produktion verkauft haben. Hinzu kommt: Das Unternehmen führt weitere Verhandlungen mit potenziellen Offtake-Partnern aus China, Korea, Japan und Europa. Diese dürften mit Blick auf die zweite Phase der Produktion von Bedeutung sein.

Die Absichtserklärungen zeigen bereits das große Interesse an Vanadium aus der geplante Mine Steelpoortdrift nordöstlich von Johannesburg (Südafrika), gelegen mitten im weltweit bekannten Bushveld-Komplex. Steelpoortdrift ist eines der größten und hochgradigsten Vanadium-Vorkommen der Welt. Dieses Jahr will Vanadium Resources die Absichtserklärungen in bindende Verträge ummünzen, um damit die Grundlagen für die Finanzierung des Minenbaus zu schaffen. Der Net Present Value (NPV) des Projekts kommt laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) auf 1,212 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Vielfaches der aktuellen Börsenbewertung von Vanadium Resources, die derzeit bei etwa 30 Mio. australischen Dollar liegt. Dem steht ein möglicher Minenbetrieb über mindestens 25 Jahre entgegen, der jedes Jahr einen Free Cashflow von 152 Mio. US-Dollar liefern soll. Die Ressource selbst könnte bei dem geplanten Abbautempo 180 Jahre lang abgebaut werden. Der IRR nach Steuern beträgt im Branchenvergleich hohe 42 Prozent.

Vanadium Resources hat nun innerhalb eines nacheinander gleich drei Absichtserklärungen veröffentlicht. Demnach hat man mit der Enerflow Technology die Lieferung von 4.000 Tonnen V2O5-Flocken über einen Zeitraum von fünf Jahren vereinbart. Zudem hat Enerflow die Option zur Verlängerung des Abkommens über weitere 5 Jahre.

Ähnliche Absichtserklärungen wurden zudem mit Panjin Hexiang New Materials Technology und Hunan Zhongxin New Materials Technology (jeweils ebenfalls 4.000 Tonnen) geschlossen. Nun verhandelt Vanadium Resources im Detail mit den Interessenten über bindende Offtake-Vereinbarungen auf Basis der Absichtserklärungen. Dabei können die Mengen noch abweichen. Da Vanadium Resources in der ersten Produktionsphase mit einer Kapazität von 11 Tonnen V2O5 pro Jahr plant, übersteigen die Absichtserklärungen schon jetzt 100 Prozent der Produktion. Das Management von Vanadium Resources wird nun mit den drei Unternehmen verbindliche Verträge aushandeln, wo es u.a. auch um die Preise geht.

Neben der Aussicht auf eine Cashflow-starke Minenproduktion bei Vanadium Resources lockt dieser Markt auch strategische Anleger an. Denn auch hier gibt es einen geostrategischen Bonus, denn Russland und China beherrschen etwa 78 Prozent des Weltmarktes. Auch deshalb haben die USA und die Europäische Union Vanadium als kritisch eingestuft. Für Vanadium Resources bedeutet dieser Wettlauf um Ressourcen zwischen den Großmächten, dass man eine starke Position am Verhandlungstisch hat. Langfristig sollte dies zu höheren Preisen führen. Dies könnte die Wirtschaftlichkeit des Minenprojekts von Vanadium Resources deutlich erhöhen.

Vanadium Resources

ISIN: AU0000053522

WKN: A2PPPU vr8.global/

Land: Australien / Südafrika

