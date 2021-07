Canasil startet neue Website über das auf Silber-Gold-Kupfer-Entdeckungen ausgerichtete Programm in Mexiko und British Columbia (Kanada)

Vancouver, 14. Juli 2021 – Canasil Resources Inc. (TSX-V: CLZ, Frankfurt: 3CC, Canasil oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die neu gestaltete Website, auf der über das auf Silber-Gold-Kupfer-Entdeckungen ausgerichtete Programm in Mexiko und British Columbia (Kanada) berichtet wird, nun online ist. Zugriff auf die Website besteht über den folgenden Link:

www.canasil.com

Eine Vorschau der Homepage finden Sie unten als Referenz.

Über Canasil:

Canasil ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen mit Alleinrechten an hervorragenden Silber-, Gold-, Kupfer-, Blei-, Zink- und Blei-Explorationsprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango und Zacatecas bzw. in der kanadischen Provinz British Columbia. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Identifizierung großer Mineralisierungssysteme gerichtet, die das Potenzial haben, bedeutende Minerallagerstätten entlang anerkannter Mineraltrends mit ausgezeichnetem Zugang und Infrastruktur und in der Nähe zu Produktionsbetrieben zu beherbergen. Mehrere der Projekte des Unternehmens waren bisher Gegenstand umfassender Explorationen, einschließlich Bohrungen, und bieten zahlreiche Möglichkeiten für Entdeckungen und schließlich eine Wertschöpfung.

Ziel des Unternehmens ist es, den Wert des Unternehmens durch die Steigerung des Wertes der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens durch die kosteneffiziente und verantwortungsvolle Exploration und Erschließung zu erhöhen. Die Mitglieder des Board of Directors und des Managements verfügen über umfassende Erfahrungen in der Mineralexploration und können eine lange Erfolgsgeschichte bei der Identifizierung und Weiterentwicklung von erfolgreichen Mineralexplorationsprojekten vorweisen. Das Unternehmen führt aktiv Explorationsarbeiten in seinen Mineralprojekten durch und betreibt in Durango (Mexiko) ein Tochterunternehmen. Die dort beschäftigten geologischen Vollzeitkräfte und das unterstützende Personal sind für die Betriebsstätten in Mexiko verantwortlich.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Bahman Yamini

President und CEO

Canasil Resources Inc.

Tel: (604) 709-0109

www.canasil.com

Diese Website enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche auf dieser Website enthaltenen Aussagen – mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, das Reservenpotenzial, Erkundungsbohrungen, Abbauarbeiten und andere Ereignisse und Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angenommenen Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von den Erwartungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Veränderungen der Rohstoffpreise, Explorationserfolge, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens bei der kanadischen Wertpapierbehörde. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen eintreten werden. Anleger sollten sich deshalb nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Homepage der neuen Website von Canasil:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59487/Canasil_210714_NewWebsite_DEPRcom.001.png

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Canasil Resources Inc.

Bahman Yamini

Suite 1760 – 750 West Pender Street

V6C 2T8 Vancouver

Kanada

email : byamini@canasil.com

Canasil ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen mit Beteiligungen an Edel- und Basismetallprojekten in den mexikanischen Bundesstaaten Durango, Sinaloa und Zacatecas sowie in British Columbia (Kanada)

Pressekontakt:

Canasil Resources Inc.

Bahman Yamini

Suite 1760 – 750 West Pender Street

V6C 2T8 Vancouver

email : byamini@canasil.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Die bayerischen Vertriebstage“ mit Jürgen Höller, Andreas Buhr, Jörg Löhr, Martin Limbeck, Frank Asmus Die kanadische Cannabis-Einzelhandelskette High Tide begrüßt den vorgeschlagenen US-amerikanischen Cannabis Administration and Opportunity Act